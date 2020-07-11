В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий

Следователь, который должен являться процессуально независимым лицом, имеют право вызывать на допрос должностных лиц только по согласованию с Бабиковым.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Озвученные в заявлении ГБР обвинения в том, что с февраля 2020-го затягивались расследование дел, в которых фигурирует Порошенко, "из-за чего результаты расследований отсутствовали", Корецкий прокомментировал так:

"Бред. Я пришел и сказал: "У нас нет подозрения, потому что прокурор не согласовал состав преступления". Я оказался ненужным, потому что высказал свою позицию. И недавно ГБР сама закрыла несколько таких дел, где фигурировал Порошенко. Результат – сейчас следователи ГБР несамостоятельны вообще. Дошло до абсурда: следователи имеют право вызывать на допрос должностных лиц только по согласованию с Бабиковым! Следователь – процессуально независимое лицо, а в ГБР сейчас надо незаконно докладывать о своих действиях. Выполняешь команды – получаешь зарплату с премией. Следователь может получать до 55 тысяч гривен с премией. А без премии – 38-40 тысяч. Разница существенная".

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

