РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5212 посетителей онлайн
Новости
9 862 47

В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий

В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий

Следователь, который должен являться процессуально независимым лицом, имеют право вызывать на допрос должностных лиц только по согласованию с Бабиковым.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Озвученные в заявлении ГБР обвинения в том, что с февраля 2020-го затягивались расследование дел, в которых фигурирует Порошенко, "из-за чего результаты расследований отсутствовали", Корецкий прокомментировал так:

"Бред. Я пришел и сказал: "У нас нет подозрения, потому что прокурор не согласовал состав преступления". Я оказался ненужным, потому что высказал свою позицию. И недавно ГБР сама закрыла несколько таких дел, где фигурировал Порошенко. Результат – сейчас следователи ГБР несамостоятельны вообще. Дошло до абсурда: следователи имеют право вызывать на допрос должностных лиц только по согласованию с Бабиковым! Следователь – процессуально независимое лицо, а в ГБР сейчас надо незаконно докладывать о своих действиях. Выполняешь команды – получаешь зарплату с премией. Следователь может получать до 55 тысяч гривен с премией. А без премии – 38-40 тысяч. Разница существенная".

Полный текст интервью с Олегом Корецким читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кто такой руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

Автор: 

ГБР (3178) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
SHARP`s REVIEW - 10.07. 2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1.

Зеленский на Волыни заявил, что Медведчука финансирует Кремль, но с этим пускай разбираются правоохранительные органы.

Серьёзно? И сколько уголовных дел возбуждено против Медведчука? Отвечу: ноль. Потому что все правоохранительные органы по указке Зе и агента Кремля "Казбека" бегают за Порошенко.

2.

Саакашвили заявил, что не признаёт легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений.

Зе вернул этот генератор случайных слов только назло Пороху, ибо Саакашвили-реформатор - такой же миф, как Путин-демократ. Если кто-нибудь не заткнёт этот фонтан, скоро из дружеских государств у нас останется только Оман.

3.

Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам".

А что, разве у Зеленского нет деток? Им и отдал. К тому же, там гаражи более приспособлены для велосипедов, на которых ездит потерпевший. Пеньки, страусы и батоны на подходе.

4.

Следователь ГБР: Дела против Порошенко бесперспективны, а меня хотят уволить.

Имея абсолютную власть и на 300% своего генпрокурора, Зермак за полтора года не смог накопать на Пороха ничего. Тогда в ход пошли "плёнки", верещуки и восставшие из ада лещенки-парасюки-семенченки-добродомовы-гриценки-ивановы. Зефиры уже обделались со "Свинарчуками", обделаются и с этими фейками. Но им, на фоне своих косяков и стремительного падения экономики, нужна не правда, а перевод стрелок. Только не понимают, что если постоянно кричать "Волки!", волки обидятся, придут и откусят крикунам их фаберже. По самые гланды.

5.

Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки.

Если внимательно прочесть предыдущий пункт, то такое заявление можно расценивать, как явку с повинной Зе-власти. Которая, впрочем, в предвыборное время сливалась в информационном экстазе с кремлёвскими троллями. Но это ведь на щитаеца, правда?

6.

"Квартал 95" наращивает сотрудничество с телеканалом Ахметова.

Да-да, теперь все сериалы студии будут сниматься на деньги Рината Леонидовича. Что в очередной раз подтверждает информацию о плавной смене генерального спонсора нашего мальчика. Те же "Сваты", только на другом канале.

7.

Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко.

Неправильная семантическая ассоциация. Торговка чебуреками всегда останется торговкой чебуреками. И если кому-то по телевизору говорят, что она может управлять страной, это оказывается не на совести того, кто в это верит, а на горбу всех окружающих. Фраза: "Я верю в Зеленского!" ещё в ходу, но всё чаще звучит как диагноз.

8.

Послезавтра второй тур президентских выборов в Польше.

Поясню на пальцах. Анджей Дуда и Рафал Тшасковский с точки зрения украинских интересов практически равнозначны. Отличия: первый больше тяготеет к Вашингтону, второй - к Брюсселю. Первый - бОльший русофоб, зато со вторым, в силу его либеральных взглядов, проще будет договориться в сфере "исторической памяти". Заробитчане особой разницы не почувствуют. Ставлю на Дуду, но не огорчусь, если не угадаю.

9.

И, наконец, три хорошие новости в одном флаконе:

* Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа;
* Экспорт российской нефти в Европу рухнул до минимума за 18 лет;
* В СовФеде заявили о разрушении базы российской промышленности.

Я не злораден. Меня интересует один вопрос: найдёт ли страна-агрессор ресурсы для дальнейшего вторжения в Украину. Ответ: уже нет. Одно дело дойти на танках до Киева, другое - удержать захваченные территории. Надеюсь, после нынешнего недоразумения, у нас к власти придёт тот Главнокомандующий, который по максимуму использует эту ситуацию для возобновления status quo нашего государства.

10.

Дорогие порохобратья, порохосёстры и просто думающие украинцы - спасибо за то, что вы есть, за единение, за любовь к стране и за тягу к правде:

Свечение души разнообразно,

незримо, ощутимо и пронзительно;
душевная отравленность - заразна,
душевное здоровье - заразительно.

Прорвёмся.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:27 Ответить
+30
В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий - Цензор.НЕТ 9750
показать весь комментарий
11.07.2020 14:24 Ответить
+22
В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий - Цензор.НЕТ 7675
показать весь комментарий
11.07.2020 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну да...только не команды,а заказы
показать весь комментарий
11.07.2020 14:21 Ответить
Слідчий Корецький який зрадив Україну і продався мафії, тепер буде сидіти в тюрмі.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:57 Ответить
Примат, ты где пропадал?
показать весь комментарий
11.07.2020 14:58 Ответить
Корецький сам розповідає що його робота була нікчемною і ні дозволила висунути підозру громадянину який обгруновано підозрюється у вчинення кримінального правопорушення! Те о Корецького виженуть - це добре! Нічеми нікому не потрібні, а порошенко його приютити не зможе, бо буде сидіти в тюрмі.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:01 Ответить
В кутузке уже мест не хватает... "8000 добровольцев", которых "посадил Порошенко", не выходят на свободу, но и в кутузку никого не пускают...
показать весь комментарий
11.07.2020 15:06 Ответить
Банда воров захватила власть в ГБР и не только.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:23 Ответить
Ну а крестный отец конечно зеленский?
показать весь комментарий
11.07.2020 15:27 Ответить
В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий - Цензор.НЕТ 9750
показать весь комментарий
11.07.2020 14:24 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий

https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1281876522937331712 3 ч

Сцанина!
- На внеочередной сессии ВР Зеленскай хочут рассмотреть снятие ограничений на зарплату чиновников. Других проблем нет. Шахтёры касками не стучат, Прикарпатье восстановлено, пожары потушены, долгов по зарплатам нет. Фсьо охуэнно!

https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon

Підготовка до включення друкарського станка іде повним ходом.
Коли інфляція понесеться кобєлєм за тєчною ******, а бакс перевалить далеко за прогнозовані 30 грн/$, депутутки хочуть і далі отримувати баксовий еквівалент в гривні.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:21 Ответить
В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий - Цензор.НЕТ 7675
показать весь комментарий
11.07.2020 14:25 Ответить
Корецкому следует помнить, что за работу есть не только поощрения, но и взыскания! А тем более, когда такой работы никакой нет!
показать весь комментарий
11.07.2020 14:26 Ответить
Рябошапка, Чумак, Венедиктова -- какие-то сплошные неработяги генпрокуроры у бубочки. Больше года землю носом роет портновская шобла, но ничего нарыть так и не может.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:29 Ответить
Государство сгнило и завонялось
показать весь комментарий
11.07.2020 14:26 Ответить
и весь єтот звиздец. за бюджетные деньги.
Если зеля кушать не может, так ненавидит Пороха, то пусть сам тому ГБР и зарплату платит
показать весь комментарий
11.07.2020 14:27 Ответить
В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий - Цензор.НЕТ 1506
показать весь комментарий
11.07.2020 14:31 Ответить
SHARP`s REVIEW - 10.07. 2020:
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)

1.

Зеленский на Волыни заявил, что Медведчука финансирует Кремль, но с этим пускай разбираются правоохранительные органы.

Серьёзно? И сколько уголовных дел возбуждено против Медведчука? Отвечу: ноль. Потому что все правоохранительные органы по указке Зе и агента Кремля "Казбека" бегают за Порошенко.

2.

Саакашвили заявил, что не признаёт легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений.

Зе вернул этот генератор случайных слов только назло Пороху, ибо Саакашвили-реформатор - такой же миф, как Путин-демократ. Если кто-нибудь не заткнёт этот фонтан, скоро из дружеских государств у нас останется только Оман.

3.

Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам".

А что, разве у Зеленского нет деток? Им и отдал. К тому же, там гаражи более приспособлены для велосипедов, на которых ездит потерпевший. Пеньки, страусы и батоны на подходе.

4.

Следователь ГБР: Дела против Порошенко бесперспективны, а меня хотят уволить.

Имея абсолютную власть и на 300% своего генпрокурора, Зермак за полтора года не смог накопать на Пороха ничего. Тогда в ход пошли "плёнки", верещуки и восставшие из ада лещенки-парасюки-семенченки-добродомовы-гриценки-ивановы. Зефиры уже обделались со "Свинарчуками", обделаются и с этими фейками. Но им, на фоне своих косяков и стремительного падения экономики, нужна не правда, а перевод стрелок. Только не понимают, что если постоянно кричать "Волки!", волки обидятся, придут и откусят крикунам их фаберже. По самые гланды.

5.

Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки.

Если внимательно прочесть предыдущий пункт, то такое заявление можно расценивать, как явку с повинной Зе-власти. Которая, впрочем, в предвыборное время сливалась в информационном экстазе с кремлёвскими троллями. Но это ведь на щитаеца, правда?

6.

"Квартал 95" наращивает сотрудничество с телеканалом Ахметова.

Да-да, теперь все сериалы студии будут сниматься на деньги Рината Леонидовича. Что в очередной раз подтверждает информацию о плавной смене генерального спонсора нашего мальчика. Те же "Сваты", только на другом канале.

7.

Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко.

Неправильная семантическая ассоциация. Торговка чебуреками всегда останется торговкой чебуреками. И если кому-то по телевизору говорят, что она может управлять страной, это оказывается не на совести того, кто в это верит, а на горбу всех окружающих. Фраза: "Я верю в Зеленского!" ещё в ходу, но всё чаще звучит как диагноз.

8.

Послезавтра второй тур президентских выборов в Польше.

Поясню на пальцах. Анджей Дуда и Рафал Тшасковский с точки зрения украинских интересов практически равнозначны. Отличия: первый больше тяготеет к Вашингтону, второй - к Брюсселю. Первый - бОльший русофоб, зато со вторым, в силу его либеральных взглядов, проще будет договориться в сфере "исторической памяти". Заробитчане особой разницы не почувствуют. Ставлю на Дуду, но не огорчусь, если не угадаю.

9.

И, наконец, три хорошие новости в одном флаконе:

* Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа;
* Экспорт российской нефти в Европу рухнул до минимума за 18 лет;
* В СовФеде заявили о разрушении базы российской промышленности.

Я не злораден. Меня интересует один вопрос: найдёт ли страна-агрессор ресурсы для дальнейшего вторжения в Украину. Ответ: уже нет. Одно дело дойти на танках до Киева, другое - удержать захваченные территории. Надеюсь, после нынешнего недоразумения, у нас к власти придёт тот Главнокомандующий, который по максимуму использует эту ситуацию для возобновления status quo нашего государства.

10.

Дорогие порохобратья, порохосёстры и просто думающие украинцы - спасибо за то, что вы есть, за единение, за любовь к стране и за тягу к правде:

Свечение души разнообразно,

незримо, ощутимо и пронзительно;
душевная отравленность - заразна,
душевное здоровье - заразительно.

Прорвёмся.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:27 Ответить
"И сколько уголовных дел возбуждено против Медведчука?"
Примерно столько же,шо и при папэрэдныне
показать весь комментарий
11.07.2020 15:06 Ответить
Та притомил уже этот корецкий
показать весь комментарий
11.07.2020 14:31 Ответить
Чергове позорище дебільної влади.Причому позорище на весь світ.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:34 Ответить
А сейчас чьи команды выполняешь?
показать весь комментарий
11.07.2020 14:37 Ответить
У ДБР ситуація дійшла до абсурду. Виконуєш команди - отримуєш зарплату з премією, - Корецький - Цензор.НЕТ 1651
показать весь комментарий
11.07.2020 14:39 Ответить
Я спросил "сейчас"
показать весь комментарий
11.07.2020 14:41 Ответить
Не у тех, спрашивай у своих кураторов. Подскажут обязательно.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:57 Ответить
Поросяти. Тут і до бабки ходити не треба.
показать весь комментарий
11.07.2020 14:40 Ответить
не верю в честного гбровца корецкого, просто по разным корытам хрюкают
показать весь комментарий
11.07.2020 14:54 Ответить
ты сам понял что ты накалякал ?
показать весь комментарий
11.07.2020 14:56 Ответить
Да то відвертий ідіот. Правда. Там інтелекту як в білки.
показать весь комментарий
11.07.2020 15:07 Ответить
На мою думку, в його словах є частина правди. Своїми заявами Корецький зара розпочав торги. Але вони ніяк не стосуються Пороха, країни та правди - то лише методи. Доволі вагомі, але не є самоціллю... Він торгується за своє майбутнє, коли зрозумів, що втрачає те, що має.
От тіко хвилі, що пішли після цих заяв, накривають зебєня наче цунамі, і то є добре.
Я не кажу, що я правий, але таке моє ІМХО...
показать весь комментарий
11.07.2020 15:24 Ответить
Я так собак дрессирую
показать весь комментарий
11.07.2020 14:54 Ответить
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
показать весь комментарий
11.07.2020 14:55 Ответить
Тут это.... мендель видосик запилила. наверное 16+
https://twitter.com/ze_benya/status/1281922994181414913
показать весь комментарий
11.07.2020 15:15 Ответить
псбррнняя, слухай мо. команду: ФАССС!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:23 Ответить
Рабиновича в презеденты!!!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:32 Ответить
меняются правительства и президенты , но ни одного вора или взяточника в нашей стране на последние 7 - 8 лет не посадили , скольких преступников закрыл данный герой ? ( понимаю че вердикт выносит суд ) , на какой машине он ездит , каков его доход , и какие траты , если этих данных нет , то как пишут выше в коментах - его просто отрвали от корыта
показать весь комментарий
11.07.2020 15:49 Ответить
Многочисленные новые ведомства,которые должны были побороть пороки нашего государства,и которые были объявлены независимыми от власти,были созданы при гетьмане.И названы реформами.Это-факт.А вот так это работает.(Реформа-качественное изменение)
показать весь комментарий
11.07.2020 15:57 Ответить
маразм в правоохоронній системі вже давно.....і за що тільки платять по півсотні тисяч гривень за перекладання папок з сейфу на стіл, із стола в архів....із архіва в сміттєву корзину.....
показать весь комментарий
11.07.2020 16:16 Ответить
Он ещё долго будет подвывать.
Не обращайте внимания.
показать весь комментарий
11.07.2020 16:36 Ответить
Следователь -замполит.Фигуранта.
показать весь комментарий
11.07.2020 17:15 Ответить
Інтересно, в скільки мільйончиків цей шльоцик (Корецький) Петьке обійшовся.
Так і "золотий запас" в батьки закінчитись може, чим заробляти будете товаріСЧі ПОРОсята?
показать весь комментарий
11.07.2020 17:52 Ответить
Не сильно дорого, 100К у.е. и место в списке ЕС на местных выборах областной совет.
показать весь комментарий
12.07.2020 03:45 Ответить
Премия - большая сила!
показать весь комментарий
11.07.2020 18:22 Ответить
Премии у силовиков и прокуратуре нужно отменять с того момента, как их придумали. А придумали их для облегчения незаконных действий руководящего состава. Это было понятно еще с конца 90-х годов
показать весь комментарий
12.07.2020 07:21 Ответить
 
 