В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий
Следователь, который должен являться процессуально независимым лицом, имеют право вызывать на допрос должностных лиц только по согласованию с Бабиковым.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Озвученные в заявлении ГБР обвинения в том, что с февраля 2020-го затягивались расследование дел, в которых фигурирует Порошенко, "из-за чего результаты расследований отсутствовали", Корецкий прокомментировал так:
"Бред. Я пришел и сказал: "У нас нет подозрения, потому что прокурор не согласовал состав преступления". Я оказался ненужным, потому что высказал свою позицию. И недавно ГБР сама закрыла несколько таких дел, где фигурировал Порошенко. Результат – сейчас следователи ГБР несамостоятельны вообще. Дошло до абсурда: следователи имеют право вызывать на допрос должностных лиц только по согласованию с Бабиковым! Следователь – процессуально независимое лицо, а в ГБР сейчас надо незаконно докладывать о своих действиях. Выполняешь команды – получаешь зарплату с премией. Следователь может получать до 55 тысяч гривен с премией. А без премии – 38-40 тысяч. Разница существенная".
Полный текст интервью с Олегом Корецким читайте ЗДЕСЬ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кто такой руководитель следственной группы ГБР Корецкий
Напомним, Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".
Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.
Также на Цензор.НЕТ: ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1281876522937331712 3 ч
Сцанина!
- На внеочередной сессии ВР Зеленскай хочут рассмотреть снятие ограничений на зарплату чиновников. Других проблем нет. Шахтёры касками не стучат, Прикарпатье восстановлено, пожары потушены, долгов по зарплатам нет. Фсьо охуэнно!
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon
Підготовка до включення друкарського станка іде повним ходом.
Коли інфляція понесеться кобєлєм за тєчною ******, а бакс перевалить далеко за прогнозовані 30 грн/$, депутутки хочуть і далі отримувати баксовий еквівалент в гривні.
Если зеля кушать не может, так ненавидит Пороха, то пусть сам тому ГБР и зарплату платит
(сарказм - последнее прибежище оптимиста)
1.
Зеленский на Волыни заявил, что Медведчука финансирует Кремль, но с этим пускай разбираются правоохранительные органы.
Серьёзно? И сколько уголовных дел возбуждено против Медведчука? Отвечу: ноль. Потому что все правоохранительные органы по указке Зе и агента Кремля "Казбека" бегают за Порошенко.
2.
Саакашвили заявил, что не признаёт легитимность властей Грузии, Тбилиси собирается требовать у Киева разъяснений.
Зе вернул этот генератор случайных слов только назло Пороху, ибо Саакашвили-реформатор - такой же миф, как Путин-демократ. Если кто-нибудь не заткнёт этот фонтан, скоро из дружеских государств у нас останется только Оман.
3.
Зеленский переезжает на виллу в Конча-Заспе, которую обещал "отдать деткам".
А что, разве у Зеленского нет деток? Им и отдал. К тому же, там гаражи более приспособлены для велосипедов, на которых ездит потерпевший. Пеньки, страусы и батоны на подходе.
4.
Следователь ГБР: Дела против Порошенко бесперспективны, а меня хотят уволить.
Имея абсолютную власть и на 300% своего генпрокурора, Зермак за полтора года не смог накопать на Пороха ничего. Тогда в ход пошли "плёнки", верещуки и восставшие из ада лещенки-парасюки-семенченки-добродомовы-гриценки-ивановы. Зефиры уже обделались со "Свинарчуками", обделаются и с этими фейками. Но им, на фоне своих косяков и стремительного падения экономики, нужна не правда, а перевод стрелок. Только не понимают, что если постоянно кричать "Волки!", волки обидятся, придут и откусят крикунам их фаберже. По самые гланды.
5.
Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки.
Если внимательно прочесть предыдущий пункт, то такое заявление можно расценивать, как явку с повинной Зе-власти. Которая, впрочем, в предвыборное время сливалась в информационном экстазе с кремлёвскими троллями. Но это ведь на щитаеца, правда?
6.
"Квартал 95" наращивает сотрудничество с телеканалом Ахметова.
Да-да, теперь все сериалы студии будут сниматься на деньги Рината Леонидовича. Что в очередной раз подтверждает информацию о плавной смене генерального спонсора нашего мальчика. Те же "Сваты", только на другом канале.
7.
Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко.
Неправильная семантическая ассоциация. Торговка чебуреками всегда останется торговкой чебуреками. И если кому-то по телевизору говорят, что она может управлять страной, это оказывается не на совести того, кто в это верит, а на горбу всех окружающих. Фраза: "Я верю в Зеленского!" ещё в ходу, но всё чаще звучит как диагноз.
8.
Послезавтра второй тур президентских выборов в Польше.
Поясню на пальцах. Анджей Дуда и Рафал Тшасковский с точки зрения украинских интересов практически равнозначны. Отличия: первый больше тяготеет к Вашингтону, второй - к Брюсселю. Первый - бОльший русофоб, зато со вторым, в силу его либеральных взглядов, проще будет договориться в сфере "исторической памяти". Заробитчане особой разницы не почувствуют. Ставлю на Дуду, но не огорчусь, если не угадаю.
9.
И, наконец, три хорошие новости в одном флаконе:
* Для экономики России запущен обратный отсчет: Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа;
* Экспорт российской нефти в Европу рухнул до минимума за 18 лет;
* В СовФеде заявили о разрушении базы российской промышленности.
Я не злораден. Меня интересует один вопрос: найдёт ли страна-агрессор ресурсы для дальнейшего вторжения в Украину. Ответ: уже нет. Одно дело дойти на танках до Киева, другое - удержать захваченные территории. Надеюсь, после нынешнего недоразумения, у нас к власти придёт тот Главнокомандующий, который по максимуму использует эту ситуацию для возобновления status quo нашего государства.
10.
Дорогие порохобратья, порохосёстры и просто думающие украинцы - спасибо за то, что вы есть, за единение, за любовь к стране и за тягу к правде:
Свечение души разнообразно,
незримо, ощутимо и пронзительно;
душевная отравленность - заразна,
душевное здоровье - заразительно.
Прорвёмся.
Примерно столько же,шо и при папэрэдныне
От тіко хвилі, що пішли після цих заяв, накривають зебєня наче цунамі, і то є добре.
Я не кажу, що я правий, але таке моє ІМХО...
https://twitter.com/ze_benya/status/1281922994181414913
Не обращайте внимания.
Так і "золотий запас" в батьки закінчитись може, чим заробляти будете товаріСЧі ПОРОсята?