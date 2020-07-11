Во Львове почтили память погибших под Зеленопольем в 2014 году, тогда Украина потеряла 37 защитников

Во Львове в шестую годовщину трагедии под Зеленопольем Луганской области почтили память погибших военнослужащих, среди которых было 19 уроженцев Львовщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской ОГА.

"Сегодня, 11 июля, исполняется шестая годовщина трагедии под Зеленопольем. В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоялась Божественная литургия за упокой душ умерших воинов", - говорится в сообщении.

Почтить память павших пришли руководители области, родственники, боевые товарищи погибших под Зеленопольем, волонтеры и жители города и области.

"11 июля 2014 года от вражеской реактивной артиллерии погибли 37 военнослужащих. 19 из них – наши земляки, уроженцы Львова, Дрогобыча, Стебника, Жолковщины, Каменко-Бугчины, Бущины, Яворовщины, Радеховщины и Старосамборщины. Всей страной чтим память погибших героев. Ради их светлой памяти должны не терять веру в победу над врагом и строить сильную, свободную Украину", - отметил председатель областной госадминистрации Максим Козицкий.

Также поминальная панихида состоялась на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища во Львове.

Напомним, в ночь на 11 июля 2014 года пограничники из 2-й мотоманевренной группы Государственной пограничной службы, а также военнослужащие ВСУ, входившие в батальонную тактическую группу, сформированную из подразделений 24-й механизированной бригады, личный состав которой – это преимущественно уроженцы Львовской области (Яворовский район Львовской области), 72-й механизированной бригады (Белая Церковь, Киевская область) и первого батальона 79-й аэромобильной (Николаев) бригады вышли в опорный пункт в районе поселка Зеленополье. Их задачей было прикрытие определенного участка госграницы. Но в 4 часа 30 минут вражеская реактивная артиллерия (с применением системы залпового огня БМ-21 "Град") нанесла мощный удар по позициям украинских войск.

Главред Цензор.НЕТ в шестую годовщину трагедии написал следующее: "Шесть лет назад, примерно в 4.30 утра, российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" лагерь украинских войск под Зеленопольем. Техника и боеприпасы в лагере были размещены скученно, без всякой защиты. Многие спали в палатках на походных кроватях, также без какой-либо защиты. В результате обстрела началась детонация боеприпасов и взрывы топлива в баках, на месте погибло 35 военнослужащих, еще два пограничника погибли, когда получив сообщения об обстреле поехали на помощь, но попали в засаду. До 100 человек было ранено. Лагерь ранее не обстреливали, на информацию об обстрелах других наших позиций внимания не обращали, зарываться в грунт в том районе было очень тяжело, думали, по старинке, "авось, пронесет". Пренебрежение мерами безопасности и пренебрежение обстановкой, отсутствие и контроля и порядка. Не все еще понимали, что Россия уже пришла убивать. А учиться, как всегда, пришлось на своей крови. Официального расследования и разбора происшедшего, конечно, никто не провел. Выводы у нас делают только выжившие, те, у кого есть время и интерес подумать. Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом".

Подробнее о трагедии читайте в статье Юрия Бутусова "11 июля 2014 года. Российская армия убила 37 украинских военных под Зеленопольем".