Новости Агрессия России против Украины
5 635 44

Во Львове почтили память погибших под Зеленопольем в 2014 году, тогда Украина потеряла 37 защитников

Во Львове почтили память погибших под Зеленопольем в 2014 году, тогда Украина потеряла 37 защитников

Во Львове в шестую годовщину трагедии под Зеленопольем Луганской области почтили память погибших военнослужащих, среди которых было 19 уроженцев Львовщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской ОГА.

"Сегодня, 11 июля, исполняется шестая годовщина трагедии под Зеленопольем. В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла состоялась Божественная литургия за упокой душ умерших воинов", - говорится в сообщении.

Почтить память павших пришли руководители области, родственники, боевые товарищи погибших под Зеленопольем, волонтеры и жители города и области.

"11 июля 2014 года от вражеской реактивной артиллерии погибли 37 военнослужащих. 19 из них – наши земляки, уроженцы Львова, Дрогобыча, Стебника, Жолковщины, Каменко-Бугчины, Бущины, Яворовщины, Радеховщины и Старосамборщины. Всей страной чтим память погибших героев. Ради их светлой памяти должны не терять веру в победу над врагом и строить сильную, свободную Украину", - отметил председатель областной госадминистрации Максим Козицкий.

Также поминальная панихида состоялась на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища во Львове.

Напомним, в ночь на 11 июля 2014 года пограничники из 2-й мотоманевренной группы Государственной пограничной службы, а также военнослужащие ВСУ, входившие в батальонную тактическую группу, сформированную из подразделений 24-й механизированной бригады, личный состав которой – это преимущественно уроженцы Львовской области (Яворовский район Львовской области), 72-й механизированной бригады (Белая Церковь, Киевская область) и первого батальона 79-й аэромобильной (Николаев) бригады вышли в опорный пункт в районе поселка Зеленополье. Их задачей было прикрытие определенного участка госграницы. Но в 4 часа 30 минут вражеская реактивная артиллерия (с применением системы залпового огня БМ-21 "Град") нанесла мощный удар по позициям украинских войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 июля на Донетчине от мины наемников РФ погиб младший лейтенант 24-й ОМБр Тарас Матвеев. ФОТО

Главред Цензор.НЕТ в шестую годовщину трагедии написал следующее: "Шесть лет назад, примерно в 4.30 утра, российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" лагерь украинских войск под Зеленопольем. Техника и боеприпасы в лагере были размещены скученно, без всякой защиты. Многие спали в палатках на походных кроватях, также без какой-либо защиты. В результате обстрела началась детонация боеприпасов и взрывы топлива в баках, на месте погибло 35 военнослужащих, еще два пограничника погибли, когда получив сообщения об обстреле поехали на помощь, но попали в засаду. До 100 человек было ранено. Лагерь ранее не обстреливали, на информацию об обстрелах других наших позиций внимания не обращали, зарываться в грунт в том районе было очень тяжело, думали, по старинке, "авось, пронесет". Пренебрежение мерами безопасности и пренебрежение обстановкой, отсутствие и контроля и порядка. Не все еще понимали, что Россия уже пришла убивать. А учиться, как всегда, пришлось на своей крови. Официального расследования и разбора происшедшего, конечно, никто не провел. Выводы у нас делают только выжившие, те, у кого есть время и интерес подумать. Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом".

Подробнее о трагедии читайте в статье Юрия Бутусова "11 июля 2014 года. Российская армия убила 37 украинских военных под Зеленопольем".

+21
Параша умерла для нас в 2014 году.Мы с них спросим еще.Напасть на соседей это была их последняя ошибка.Еще будут просить Украинцы помогите.Кто хоть шаг в ту сторону сделает,он и станет врагом Украины.
11.07.2020 15:52
+12
Схиляю голову.........
11.07.2020 15:31
+12
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 3091
11.07.2020 16:46
хлопці пробачти,ми все просрали(((
11.07.2020 15:03
А цього ти не срав, а воював, курва ледача?
11.07.2020 16:53
Злочинне рішення Генштабу направити в двадцятикілометрову прикордонну смугу підрозділи ЗСУ для облаштування базових таборів - було ключовим у цій трагедії! Не можна було дозволяти російським терористам розстрілювати з артилерії та РСЗВ базові табори ЗСУ! Базові табори мали бути за межами зони досягнення російської артилерії ра РСЗВ!
11.07.2020 15:04
Придурок-графоман, системи реактивної артилерії стріляють на відстань 100км. Млять, обстріл Краматорська 10.02.15р... Між Горлівкою і Краматорськом відстань 75км напряму.
11.07.2020 15:24
Не стреляют. Град (про него же в статье) в зависимости от боезапаса (максимальная дальность):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 ОФС : 40 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 КАС : 33 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 УАС : 42 000
11.07.2020 15:28
так про то розмова, що обстріляли нас реактивною! у касапів на озброєнні є і град, і смерч, і ураган - і будь-яку систему вони здатні були застосувати. То що, нашим до кордону ближче, ніж 100км і - і не підходь?
показать весь комментарий
Краматорск обстреляли "смерчем" и расстояние по прямой 45км
показать весь комментарий
карта дає відстань 75 км
показать весь комментарий
Слава Україні!
11.07.2020 15:05
Кто-то понес ответственность? Может, Гелетей, может Муженко или Полторак? Фамилию в студию!
11.07.2020 15:11 Ответить
"А учиться, как всегда, пришлось на своей крови. Официального расследования и разбора происшедшего, конечно, никто не провел. Выводы у нас делают только выжившие, те, у кого есть время и интерес подумать. Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом".Источник: https://censor.net.ua/n3207562
11.07.2020 15:12
Та да. Даже Верещук і Деркачу зрозуміло, що винний Порошенко.
Чомусь Бутусов не сказав це прямо.
Перед Корецьким соромно?
11.07.2020 15:36
а що у школі розказують, у підручниках же ще немає цієї війни?
11.07.2020 15:21
Мы все сделаем чтобы это было не зря!
11.07.2020 15:23
ну хоть во Львове чтут и помнят! остальные толлько Пе...е та Зе...е, гыдота!
11.07.2020 15:29
Военные должны были знать, если не на учебе, а из фильмов про Вторую мировую... Не окопался - погиб.
11.07.2020 15:31
Схиляю голову.........
11.07.2020 15:31
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 3091
11.07.2020 16:46
Официального расследования и разбора происшедшего, конечно, никто не провел. Выводы у нас делают только выжившие, те, у кого есть время и интерес подумать. Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом". Источник: https://censor.net/n3207562
11.07.2020 15:31
Підкажіть Бутусову, що то Порошенко.
Хай подзвонить Вєнєдіктовій.
11.07.2020 15:38
Параша умерла для нас в 2014 году.Мы с них спросим еще.Напасть на соседей это была их последняя ошибка.Еще будут просить Украинцы помогите.Кто хоть шаг в ту сторону сделает,он и станет врагом Украины.
11.07.2020 15:52
Политическое руководство Украины не выдвигало и не выдвигает обвинений против России в связи с этим обстрелом". Источник: https://censor.net.ua/n3207562 -- зебилов спрашивать не буду почему сегодня Украина не подаёт суд на это против России , нет смысла , а вот порохоботов спрошу , почему ваш так званый патриот Украины порошенко и его команда не подала в суд на Россию ?
11.07.2020 16:18
не бреши, подали, справа в Гаагзському трибуналі ООН, гугли.
Інша справа, що через зміну влади ми не знаємо, в якому стані сьогодні розгляд цієї справи. А там - дофіга процедурних моментів, аж до того, що трибунал має визнанати, що насправді йде війна і касапи агресор. По-іншому юридично це встановити зараз - неможливо (чрез право вето касапів в РБ ООН).
11.07.2020 16:39
...После Порошенко к власти пришла марионетка - совместная креатура всех тех, кто намерен доиграть в Украине свою грязную игру, доведя гибридную войну на нашей земле до логического конца…Ну что, очередная неделя не прошла без очередного стыда за избранного народом керманыча? Многие считают разговор Путина и Порошенко международным скандалом. Как по мне, так это продолжающаяся деморализация тех немногих, у кого еще осталась совесть. Их надо прикончить, чтобы не вякали в этом быстро меняющемся мире. Поэтому еще порцию соли или кислоты им на зияющую рану их совести не помешает.
Такие оценки высказала минувшей ночью в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/393751-merzavtsy_vo_vlasti_torgujut_nashej_rodinoj
...
11.07.2020 16:52
От цікаві ви люди порохоботи....новина про загиблих героїв і трагедію українського народу,а ви і тут не можете щоб не пропіаритися і не згадати про свого потроху і його заслуги....цинічні...бездушні виродки головне прагнення яких повернутися до кормушки....
14.07.2020 08:29
нах ...в Карабах ..."рюкзака" не забудь
14.07.2020 09:39
Та мовчало б.....я хоч в Україні живу і відстоював її суверенітет,а шмаркля шоколадна сидиш в штатах і вимерли свої в інтернеті поширюєш....а саме гівно дома відсиджується коли інші в нелюдських умовах в окопах на сході кацапню нищать
22.07.2020 21:49
нах ...в Карабах
23.07.2020 09:37
Невихована тварина,яка ще й не має поваги до тих хто тебе безхребетного захищав....відразу видно інтелект і патріотичне виховання...сиди в своїх штатах дівчинко ...чоловіком ніколи не був і не станеш....тільки жареним запахло відразу на лижі..
23.07.2020 13:23
армянский "окоп" ...
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 8463 ...
23.07.2020 15:31
А ето к чему?если бы ты не был так глуп....ты бы понимал что любая война на постсоветском пространстве...ето проделки кремля....и мелкого ублюдка который там сидит....народы травятся друг на друга с одной лишь только целью...ето достичь своих интересов....а местная елита етих стран поддерживает всё ето....так как имеют от етого свою выгоду....а на фронтах гибнут обычные парни...которые могли бы ещё жить и жить...вот ето страшно...
24.07.2020 14:04
...это ... это ко всем аакянам ...я на вас насмотрелся в Армии до нехочу ...хлеборезки столовые продсклады вещсклады ... места дислокации воинов вашей национальности ...
24.07.2020 15:37
Так вы батенька антисемит.....расист....но вынужден растроить мой ник ето псевдоним)а сам я щирий українець....так що вибачайте,що зламав вашу стратегію зливу)
24.07.2020 19:35
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 1539
11.07.2020 17:48
У Львові вшанували пам'ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році, тоді Україна втратила 37 захисників - Цензор.НЕТ 4652 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
11.07.2020 19:40
никада мы не будем бурятьями !
11.07.2020 20:59
Офицеры 24 омбр, которые организовали лагерь, не пострадали.Источник: https://censor.net/r343516. Интересно почему, а не предательство ли ето
12.07.2020 02:32
А кто их ПОСТАВИЛ под российские грады в 40 км досягаемости и ДЕРЖАЛ пока их 1,5месяца расстреливали( и не только под Зеленопольем?) Не интересно?С ответом на этот вопрос начинается и ответ на задачу почему люди погибли и как сделать так что бы такого не повторилось. Очень неудобный ответ и НИКТО в государстве,штабах и говнокомандовании на него не желает отвечать. Предательство? Кто? Некомпетентность? Кто? Агентура Росии? Кто?Главнокомандующий? Почему?
12.07.2020 08:19
Вічна пам'ять героям!!!але як завжди справжню інформацію ми визнаємо лише через багато часу ось посилання про подію і кількість загиблих https://m.censor.net.ua/news/293460/***************************************************************************** .....шкода що брехня оточує нас звідусіль
14.07.2020 08:26
 
 