Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА
"Украэрорух" не подтверждает информацию о заходе пассажирского самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.
"По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось, что 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины над Луганщиной и Харьковщиной.
Топ комментарии
+16 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий11.07.2020 16:03 Ответить Ссылка
+8 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий11.07.2020 16:05 Ответить Ссылка
+8 Михаил Дьяченко #471711
показать весь комментарий11.07.2020 16:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Этожмышибратья,..такое указание дали из ОП?
Харьковская и Луганская области уже не Украина?
А лучше сбивать, чтоб поумнели.
зеленые в курсе где границы Украины?