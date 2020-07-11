РУС
Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

"Украэрорух" не подтверждает информацию о заходе пассажирского самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.

"По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух 01

Напоминаем, ранее сообщалось, что 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины над Луганщиной и Харьковщиной.

Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух 02

граница (5327) самолет (3672) Украэрорух (40) Донбасс (26959)
+16
Тому що брехня журнаглистів минається ім безкарно!!!! Безвідповідальність породжує вседозволенність(беспредел)!!! За брехню має бути відповідальність ,в окремих випадках навіть кримінальна !!)))
11.07.2020 16:03 Ответить
+8
Брехня ЗМІ ,це злочин проти народа,якого таким чином позбавлять права на достовірну інформацію !!))
11.07.2020 16:05 Ответить
+8
Вот же ж гады. 3 страницы гневных комментов коту под хвост?
11.07.2020 16:59 Ответить
ложная паника?
11.07.2020 15:53 Ответить
Бред от флайтрадара. Там это часто бывает. Наблюдал. Ну или от аэроруха.
11.07.2020 18:31 Ответить
Тому що брехня журнаглистів минається ім безкарно!!!! Безвідповідальність породжує вседозволенність(беспредел)!!! За брехню має бути відповідальність ,в окремих випадках навіть кримінальна !!)))
11.07.2020 16:03 Ответить
tampermonkey + в него скрипт ruaddlist js fixses и забудешь вообще о рекламе
11.07.2020 16:06 Ответить
бубочка приказал опровергнуть ибо ему позвонил злой Окурок обнуленный ну ну....
11.07.2020 17:16 Ответить
Брехня ЗМІ ,це злочин проти народа,якого таким чином позбавлять права на достовірну інформацію !!))
11.07.2020 16:05 Ответить
Сбить все равно надо было ублюдков
11.07.2020 16:10 Ответить
Так еще не поздно, их много там летает.
11.07.2020 16:25 Ответить
ти або дурак, або -ворог. Це-підготовка до чергового рейсу МН-17, тільки вже кацапського. Наступний літак вони самі зібьють та звинуватять Україну, як планували ще в 14му... А такі довбойоби-тільки спрощують працю терористам-кацапам!
12.07.2020 13:21 Ответить
Та да,не пересекал))
Этожмышибратья,..такое указание дали из ОП?
11.07.2020 16:12 Ответить
Плебсу потрібні хліб та видовища !!)))
11.07.2020 16:14 Ответить
Может вы займетесь вашими белорусскими проблемами, наконец то?
11.07.2020 16:19 Ответить
А які там проблеми,бацька керує ,бульба росте ,все чудово !!)))
11.07.2020 16:22 Ответить
Нет,им надо заниматься проблема чужой для них страны😂😂
11.07.2020 16:42 Ответить
Аерорух сказав ні то ні. Докази на схемі. Ппц логіка.
11.07.2020 16:20 Ответить
Дед сказал летает,значит крилья есть !!)))
11.07.2020 16:23 Ответить
Глюк фл=24. Таке буває, особливо, коли працюють клмплекси РЕБ.
11.07.2020 16:27 Ответить
все как по нотам. В августе будет инцидент с самолетом и военный конфликт
11.07.2020 16:39 Ответить
Кацапи не такі вже й довб..оби щоб таке чудити на фоні розслідування MH -17 . Але нашим пвошникам треба бути напоготові . Зрозуміло , що всі кацапські ( і не тільки ) літаки , пролітаючи вздовж кордону з Україною можуть мати фотоапаратуру .
11.07.2020 18:22 Ответить
ну я не Нострадамус, як точно буде, не розповім. Але обов'язково буде за логікою розвитку подій.
11.07.2020 18:52 Ответить
сентябрь-учения ,,Кавказ,, ... В 15м году взрывали-тоже хотели завернуть на Донбасс окупированый. Случайно на 2 часа задержали-должен был быть как раз над Украиной...Недаром морозились от взрыва на борту. Этот случай-в ряду тех событий.
12.07.2020 13:24 Ответить
Вот же ж гады. 3 страницы гневных комментов коту под хвост?
11.07.2020 16:59 Ответить
11.07.2020 17:09 Ответить
Заархивируй. Ищё понадобяцца.
11.07.2020 23:56 Ответить
Блін, це все зе винний, що літак не зайшов !
11.07.2020 17:08 Ответить
если бы зашел то не вышел бы
11.07.2020 17:09 Ответить
Юний орел, юний орел! Ти іди від джерел, до джерел, до джерел!
11.07.2020 17:08 Ответить
А может зе специально сказал, что не нарушал, чтоб с пуйлом не ссориться.
11.07.2020 17:15 Ответить
Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух - Цензор.НЕТ 6903

Харьковская и Луганская области уже не Украина?
11.07.2020 17:17 Ответить
Бредовая траектория полета. Глюк флайтрадара. Скорее всего.
11.07.2020 18:33 Ответить
А літаки що літають в Крим ,то не є порушення?
11.07.2020 17:43 Ответить
Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух - Цензор.НЕТ 840
11.07.2020 18:05 Ответить
Російський пасажирський літак не перетинав повітряний простір на сході України, - Украерорух - Цензор.НЕТ 8651
11.07.2020 18:05 Ответить
А ЧТО ГОВОРИТ НАМ ГОЛОС ПУТИНА ?
11.07.2020 18:06 Ответить
Сбить его найух, а потом будем разбиратца и выражать обеспокоенность. Можно еще будет схему с кацапским истребителем налепить длиной в 4 км. Вариантов много, не ссыте
11.07.2020 18:24 Ответить
а если ответочка прилетит?
11.07.2020 22:57 Ответить
Какая разница, что говорит аэрорух, если важно только то, о чем пишет патриотическая пресса?
11.07.2020 18:29 Ответить
Непересекал?А что скажет испанский деспетчер Карлос?
11.07.2020 19:02 Ответить
Дон Карлос не эксперД, надо Дон Писькова поспрошать, он в курсах.
11.07.2020 19:11 Ответить
Не важно. Все самолёты РФ должны не пускаться в нормальные страны мира впринципе из-за химического оружия новичок к примеру.
А лучше сбивать, чтоб поумнели.
11.07.2020 21:00 Ответить
Это тоже самое, когда в 2014 году в ходе "русской весны" Донбасс охватил пожар пророссийских митингов. Так СБУ твердило как мантру, состава преступления нет. А позже в Генштабе ВСУ твердили, Россия не вторгалась на территорию Украины и т.д. Украина страна адвокатов путина. Позиция страуса - голова в песок.
11.07.2020 21:07 Ответить
Карта от Аэроруха такая информативная, шо песец.
11.07.2020 21:18 Ответить
ну если не понимать, что Украэрорух выложил не карту, а скрин локатора с движением рейса ... то стоит немножко подумать о Вашей адекватности!))))
11.07.2020 21:53 Ответить
та еще года 4 кацапы ни песекать границы Украины и не стрелять в ее сторону не будут...

зеленые в курсе где границы Украины?
11.07.2020 21:22 Ответить
 
 