Российский пассажирский самолет не пересекал воздушное пространство на востоке Украины, - Украэрорух. КАРТА

"Украэрорух" не подтверждает информацию о заходе пассажирского самолета из РФ в воздушное пространство Украины над Луганской и Харьковской областями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.

"По данным систем Украэроруха, пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее сообщалось, что 10 июля, российский пассажирский самолет, который совершал рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, зашел в воздушное пространство Украины над Луганщиной и Харьковщиной.