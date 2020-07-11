РУС
Работа угольных объединений будет восстановлена ​​вместе с поставками украинского угля на "Центрэнерго", - Минэнерго

Работа угольных объединений будет восстановлена ​​вместе с поставками украинского угля на

Министерство энергетики по поручению Президента Украины Владимира Зеленского завершило медиации между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о восстановлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Для восстановления работы государственных и частных шахт, а также своевременного расчета за уголь со стороны "Центрэнерго" при содействии министерства были привлечены государственные банки "Укргазбанк" и "Ощадбанк". Стороны достигли предварительных договоренностей об открытии кредитной линии для ПАО "Центрэнерго".

Получение кредитных средств позволит ПАО "Центрэнерго" расширить закупки отечественного угля. Соответственно, шахты, которые сейчас находятся в вынужденном простое, восстановят добычу, а горняки смогут вернуться к работе. Гарантиях восстановления работы госшахтами были получены от угледобывающих предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центрэнерго" должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в отрасли, – Буславец

"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий для восстановления работы украинским шахтерам. Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - прокомментировала достигнутые соглашения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Напомним, 7 и 8 июля в Министерстве энергетики во исполнение поручения Президента Украины состоялись совещания по устойчивому обеспечению энергогенерирующих предприятий угольной продукцией отечественного производства и восстановления работы угольных шахт, которые сейчас находятся в простое. 17 июня Кабинет Министров, по инициативе Минэнерго, принял решение о приоритетного использования отечественного угля в тепловой генерации.

Также читайте: Шахтеры вышли на митинги не только из-за долгов по зарплате, они требуют, чтобы выполнялся гарантированный сбыт угля, - Буславец

уголь (1002) Центрэнерго (116) Буславец Ольга (71) Минэнерго (375)
+3
После оккупации Донбасса у Украины был исторический шанс избавиться от угольной генерации как таковой. А получилось наоборот. Зелёная энергетика и Тец сделают наши товары неконкурентными и мы останемся аграрным придатком мира
11.07.2020 17:07 Ответить
+2
Ай-вей, а как же будет тогда бабушуа Беня получать свой гешефт? Зря она что-ли кукол к власти привела?
11.07.2020 16:02 Ответить
+2
Ты само себя поняло? А, "дурв"?
11.07.2020 16:15 Ответить
Ай-вей, а как же будет тогда бабушуа Беня получать свой гешефт? Зря она что-ли кукол к власти привела?
11.07.2020 16:02 Ответить
Дура ты так ниче и не понял. Ты в цене электричества заплатишь и бене в центрэнерго и ринату за дорогой уголь из его шахт - буславец вот договорилась, это перемога. Или ты думал беня за тебя будет платить?
показать весь комментарий
11.07.2020 16:10 Ответить
Ты само себя поняло? А, "дурв"?
показать весь комментарий
11.07.2020 16:15 Ответить
Ну ты и тупой совсем. Если цена закупки угля увеличится, то стоимость электроэнергии производимой с этого угля увеличится. Это сложно?
показать весь комментарий
11.07.2020 17:00 Ответить
Для дебила. Стоимость угля для ТЭС при Бене выросла с 1700 да 2500. Так, надеюсь, "дуре" понятно?
показать весь комментарий
11.07.2020 22:42 Ответить
11.07.2020 16:03 Ответить
11.07.2020 16:20 Ответить
ДумайТЕ!
11.07.2020 16:20 Ответить
Ша доктор Комаровський прийде і роз'яснить що мала на увазі третьяКова, тобто бслвц.
11.07.2020 16:24 Ответить
Ах***ть. На улице 21 век а в Украине закрывают АЕС и восстанавливают угольные паровозы
показать весь комментарий
11.07.2020 16:39 Ответить
Тут все прекрасно. Зелені мудні вграли прибуткове підприємство і тепер заливають діру кредитами держбанків. Можна буде грабувати ще й кредити...
11.07.2020 16:44 Ответить
Ахметов шантажирует государство, тащит шахтёров в Киев, которые требуют сбыт угля по выскочим ценам! Капец просто
11.07.2020 16:51 Ответить
А в роли "государства" ахметовский сотрудник Шмигаль
11.07.2020 17:09 Ответить
11.07.2020 17:19 Ответить
А по каким ценам будет закупка угля? Если по цене 3000 грн за тонну, вместо 1700 из ЮАР, то нах он нужен такой уголь?
11.07.2020 16:51 Ответить
Сейчас дело даже не в том почем уголь из ЮАР. А в том что по нынешним ценам дешевле на ТЭС сейчас жечь газ и мазут чем уголь. Сама буславец на кабмине подымала вопрос о возможности постановой ограничить для ТЭС использование газа и мазута.
11.07.2020 17:09 Ответить
Плюс экология. Уголь все-таки самый экологически опасный.
12.07.2020 06:41 Ответить
цена по формуле Роттердам+, т.е. мировая)
11.07.2020 17:14 Ответить
Никто не говорил никогда о том, что цена Роттердам плюс высокая или низкая. Не нужно манипулировать. Наоборот, украинцы поддерживали даже более высокие цены на уголь, зная , что это обеспечит энергетическую независимость. Сейчас же вы переворачиваете все с ног на голову.
Когда Семенченко и ветераны АТО перекрыли Ордло, то угля у нас не стало. Если вы страдаете амнезией, то я вам напомню, что именно тогда выскочил порошенко и начал возмущаться, якобы там наши предприятия и тд,говорил, что если не разблокировать ордло, то мы замерзнем. Так вскрылась эта схема, где из Роттердама были только документы, а уголь шёл с оккупированных территорик, а навар шёл в карманы заинтересованных лиц. Вот о чем речь.
12.07.2020 06:40 Ответить
Татьяна, это - конченая шыкаладная ботяра. Не тратьте не время, не мысли, ни буквы на Это ничто
12.07.2020 07:41 Ответить
не думаю... ибо уголь добываемый на наших шахтах не конкурентен с мировыми лидерами добычи!!! маленький пример- открытая добыча всегда будет дешевле чем на гора!
12.07.2020 15:30 Ответить
11.07.2020 17:07 Ответить
Наоборот случилось когда избрали зелю а он назначил ахметовских Шмигалей. Зеленая енергетика в купе с АЕС почему-то позволяла рост промпроизводжства по 4% в год при попередниках.
11.07.2020 17:13 Ответить
А чем балансировать генерацию АЭС и СЭС? Батарейки накупите?
11.07.2020 19:06 Ответить
голобородько, несостоявшийся презик - враг народа Украины и слуга ахметки гудка..
11.07.2020 17:16 Ответить
Дали бабусє бєнє накосити з держави бабла, а тепер героїчно повериаєм взад, як працювало раніше???
А хто відповість за дерібан державних коштів???
11.07.2020 22:34 Ответить
 
 