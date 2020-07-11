Работа угольных объединений будет восстановлена вместе с поставками украинского угля на "Центрэнерго", - Минэнерго
Министерство энергетики по поручению Президента Украины Владимира Зеленского завершило медиации между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о восстановлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании ПАО "Центрэнерго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Для восстановления работы государственных и частных шахт, а также своевременного расчета за уголь со стороны "Центрэнерго" при содействии министерства были привлечены государственные банки "Укргазбанк" и "Ощадбанк". Стороны достигли предварительных договоренностей об открытии кредитной линии для ПАО "Центрэнерго".
Получение кредитных средств позволит ПАО "Центрэнерго" расширить закупки отечественного угля. Соответственно, шахты, которые сейчас находятся в вынужденном простое, восстановят добычу, а горняки смогут вернуться к работе. Гарантиях восстановления работы госшахтами были получены от угледобывающих предприятий.
"Министерство энергетики в пределах своих полномочий приложило максимум усилий для восстановления работы украинским шахтерам. Мы ожидаем запуск крупных угледобывающих объединений уже с понедельника. Текущая ситуация еще раз убедила нас в необходимости комплексного и системного решения проблем энергетической отрасли. Дальнейшие усилия министерства будут направлены на доработку действующей модели рынка электроэнергии, искривление которой привели к кризису, в том числе, для отечественных горняков", - прокомментировала достигнутые соглашения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Напомним, 7 и 8 июля в Министерстве энергетики во исполнение поручения Президента Украины состоялись совещания по устойчивому обеспечению энергогенерирующих предприятий угольной продукцией отечественного производства и восстановления работы угольных шахт, которые сейчас находятся в простое. 17 июня Кабинет Министров, по инициативе Минэнерго, принял решение о приоритетного использования отечественного угля в тепловой генерации.
Фигурант RZ-11 - некто В.А.Зеленский. Фигурант RB-21 - Некто Баканов.
PS.Зеленой слизи - большой привет из штата Делавер.
Когда Семенченко и ветераны АТО перекрыли Ордло, то угля у нас не стало. Если вы страдаете амнезией, то я вам напомню, что именно тогда выскочил порошенко и начал возмущаться, якобы там наши предприятия и тд,говорил, что если не разблокировать ордло, то мы замерзнем. Так вскрылась эта схема, где из Роттердама были только документы, а уголь шёл с оккупированных территорик, а навар шёл в карманы заинтересованных лиц. Вот о чем речь.
А хто відповість за дерібан державних коштів???