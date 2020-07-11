В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов

8 июля на столичных Позняках сотрудники СБУ открыли стрельбу по автомобилю во дворе жилого дома, пытаясь провести задержание.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"8 июля на Позняках во дворе дома на улице Соломии Крушельницкой произошла стрельба. Четверо неизвестных открыли огонь из пистолетов по джипу "Тойота", который выезжал со двора жилого дома. По виду это было похоже на какое-то плохо организованное заказное покушение.

По данным источников Цензор.НЕТ, оказывается, это действовала группа сотрудников СБУ, которые пытались задержать выезжавшего на машине своего бывшего коллегу, ныне - сотрудника другой государственной структуры.

Несмотря на серию выстрелов, слава Богу, никого не убили и никуда не попали. По нашим данным в машине было повреждено одно колесо. Уехавший человек позднее был задержан. Видео инцидента уже удалили с новостных сайтов", - написал Бутусов.

Журналист обращает внимание на непрофессионализма сотрудников СБУ, которые устроили стрельбу в густонаселенном районе.

"На самом деле, никаких оснований для применения оружия на поражение не было. Задерживали не бандита, не диверсанта, а сотрудника другой госструктуры, который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен", - отмечает главред Цензор.НЕТ.

Бутусов напомнил несколько примеров из недавней истории Украины, когда несогласованные действия со стрельбой со стороны силовых структур привели в смертям людей.

"9 декабря 2015-го года непроверенный и неподготовленный заход "Альфы" СБУ на конспиративную квартиру ГУР МО закончился гибелью в перестрелке агента ГУРа Олега Мужчиля и офицера "Альфы" Андрея Кузьменко. А 4 декабря 2016 г. в селе Княжичи во время операции по поимке грабителей произошла перестрелка двух подразделений полиции - было убито сразу 5 полицейских", - напомнил он.

"Объективного и публичного доклада о ходе и причинах этих трагедий не было - ни один начальник за свои бестолковые действия не пострадал. Потому и продолжают бегать по киевским дворам потешные "группы захвата", и палить куда попало, не особо думая о последствиях", - резюмировал Бутусов.



