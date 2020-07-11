РУС
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов

В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов

8 июля на столичных Позняках сотрудники СБУ открыли стрельбу по автомобилю во дворе жилого дома, пытаясь провести задержание.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"8 июля на Позняках во дворе дома на улице Соломии Крушельницкой произошла стрельба. Четверо неизвестных открыли огонь из пистолетов по джипу "Тойота", который выезжал со двора жилого дома. По виду это было похоже на какое-то плохо организованное заказное покушение.

По данным источников Цензор.НЕТ, оказывается, это действовала группа сотрудников СБУ, которые пытались задержать выезжавшего на машине своего бывшего коллегу, ныне - сотрудника другой государственной структуры.

Несмотря на серию выстрелов, слава Богу, никого не убили и никуда не попали. По нашим данным в машине было повреждено одно колесо. Уехавший человек позднее был задержан. Видео инцидента уже удалили с новостных сайтов", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Откуда можно взять $6 млн кэша? Это результат работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине

Журналист обращает внимание на непрофессионализма сотрудников СБУ, которые устроили стрельбу в густонаселенном районе.

"На самом деле, никаких оснований для применения оружия на поражение не было. Задерживали не бандита, не диверсанта, а сотрудника другой госструктуры, который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен", - отмечает главред Цензор.НЕТ.

Бутусов напомнил несколько примеров из недавней истории Украины, когда несогласованные действия со стрельбой со стороны силовых структур привели в смертям людей.

"9 декабря 2015-го года непроверенный и неподготовленный заход "Альфы" СБУ на конспиративную квартиру ГУР МО закончился гибелью в перестрелке агента ГУРа Олега Мужчиля и офицера "Альфы" Андрея Кузьменко. А 4 декабря 2016 г. в селе Княжичи во время операции по поимке грабителей произошла перестрелка двух подразделений полиции - было убито сразу 5 полицейских", - напомнил он.

Читайте также: Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

"Объективного и публичного доклада о ходе и причинах этих трагедий не было - ни один начальник за свои бестолковые действия не пострадал. Потому и продолжают бегать по киевским дворам потешные "группы захвата", и палить куда попало, не особо думая о последствиях", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

Киев (25994) правоохранительные органы (2972) СБУ (20313) силовики (2800) стрельба (3294) Бутусов Юрий (4409)
В динаміці це виглядає ще огидніше...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
11.07.2020 16:40 Ответить
Чого ж ні - там повно "професіоналів"...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9383
11.07.2020 16:36 Ответить
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9369
11.07.2020 16:28 Ответить
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9369
11.07.2020 16:28 Ответить
бгг) Медведчук с Бакановим) Не хватает только внизу бегущей строки - слов зели про то что "медведчук финансируется кацапами"))
11.07.2020 16:38 Ответить
В динаміці це виглядає ще огидніше...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5248
11.07.2020 16:40 Ответить
От зразу видно як "Зеленський оголосив війну Медведчуку"
11.07.2020 16:47 Ответить
Тягне руку на себе, а потім виштовхує. Баканов здався без бою
11.07.2020 16:51 Ответить
СБУ працює разом з спецслужбами Кацапії-мертвечук експортує скраплений газ з Газпрома єдиний в Україні. СБУ українських експортерів убрало...
12.07.2020 13:17 Ответить
а детальніше, що то за колишній есбеушник, в якій він зараз структурі, за що його затримували???
11.07.2020 16:30 Ответить
Цирк на дроті ,вистава триває !!!)))
11.07.2020 16:30 Ответить
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3043
11.07.2020 16:32 Ответить
В словянській Україні, історично ставлення до собак позитивне.
Watch Dogs.
А от в азійських, типу Московського Улусу, негативне : «Пьос смєрдящій!».
Бо за переданням, собаки розрили могилу Пророка Мухаммада.
11.07.2020 18:11 Ответить
Замечательная историческая справка о позитивном отношении к собакам в славянско-европейских странах в отличие от варварско-азиатских стран типа Моцковского улуса.
12.07.2020 23:21 Ответить
ну, великий фанат зелепуги
.горезвісний гордон вже зрозумів цю прописну істину. але тепер треба зачекати коли схаменуться 72% наріду.
12.07.2020 13:27 Ответить
Хорошего мало.
11.07.2020 16:30 Ответить
СБУ уже не может удивить. Или может?
11.07.2020 16:31 Ответить
Чого ж ні - там повно "професіоналів"...
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9383
11.07.2020 16:36 Ответить
СБУ - ОПГ
11.07.2020 16:33 Ответить
СБУ-вы гавно.
11.07.2020 16:38 Ответить
И справка об этом прилагается!(см. выше). Эпикриз: тупые рукожопые бандиты и уроды
11.07.2020 16:46 Ответить
В Украине уже аж пищит зачистка властных кабинетов от оборотней и дыбилов.
11.07.2020 16:41 Ответить
Гнид вычёсывают...... А оставшихся потравят!
11.07.2020 18:00 Ответить
"Рыба гниет с головы". И причем королевство?
В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8580
11.07.2020 16:43 Ответить
протухла контора и завонялась
11.07.2020 16:44 Ответить
Може, це - про що повідомляє https://ssu.gov.ua/novyny/7774 пресцентр СБУ: "Служба безпеки України 7 липня 2020р. затримала в Києві позаштатного працівника Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ, який був одним із кураторів ватажків ДНР"???

"Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званого "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією спецслужби, затриманий як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації.
Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру, заявили у відомстві.
У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які "розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".
"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших", - наголошують у спецслужбі.Зазначається, що важлива частина цих записів - розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено у міжнародний розшук у справі про катастрофу літака рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/sbu_zatrymala_pozashtatnogo_spivrobitnyka_rosiyskoyi_rozvidky_yakyy_prychetnyy_do_zbyttya_mh17
11.07.2020 16:49 Ответить
"...который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен"

Может, потому и стреляли, что был как-то известен .
11.07.2020 16:50 Ответить
"...который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен"

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ну да,это же снимает все вопросы.
12.07.2020 08:18 Ответить
Що на 8,5%...(с.сбу)
11.07.2020 16:51 Ответить
"Задерживали не бандита, не диверсанта, а сотрудника..." Хтось вірить, що під час війни з російськими окупантами в СБУ немає бандитів і диверсантів? Дитина, може, й повірить...
11.07.2020 17:11 Ответить
Это очень показательный момент на кого пэдро шоколадный поменял милицию.
Сейчас полиция - это позор! Сотрудники силовых структур, которые не знают законов, правил поведения, через одного наркоманы и уголовники.
11.07.2020 17:17 Ответить
Украина-страна непрофи. Журналисты- неграмотны, президент-вообще не разбирается, Милиционеры-из того же т4ста.
11.07.2020 17:23 Ответить
президент-не профі - це підсумок нашої непрофесіанальності в усіх сферах
12.07.2020 20:09 Ответить
Если стреляли и не пристрелили, то тогда нах...я нужны такие "сатрудники" СБУ ???
11.07.2020 17:24 Ответить
Мож пули холостые?
11.07.2020 21:51 Ответить
Холостыми бывают патроны, а наличие пули уже в патроне уже само говорит, што патроны боевые.
Хотя результат говорит о том, што они стреляли, паходу, со стартовых пистолетов...
11.07.2020 21:56 Ответить
Как жэ так?!
11.07.2020 23:51 Ответить
Так ото ж...
12.07.2020 11:30 Ответить
Хотя результат говорит о том, што они стреляли, паходу, со стартовых пистолетов...

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Та да,а колесо само "повредилось", от страха .
12.07.2020 08:21 Ответить
Я так думаю, што еси внимательно осмотреть колесо, то там обнаружицца не один гвоздь...
12.07.2020 11:31 Ответить
профи там давно закончились..- осталась одна хня, угодная квартальцам.............(((
11.07.2020 17:26 Ответить
Не "устроили стрельбу", а "применили оружие", для остановки транспортного средства, путем его повреждения. А вот правомерно применили, или нет, пусть разбирается их ВБ, кадры и пр.
11.07.2020 17:29 Ответить
Ты ещё про "локацию" забыл написать...
11.07.2020 21:44 Ответить
Очкарика за такое не уволят.
11.07.2020 17:49 Ответить
Стріляти не можна коли має місце скупчення людей, якщо навколо не було перехожих, то в чому проблема?
11.07.2020 18:14 Ответить
Хорошо, что пересичным оружие носить не разрешают... А то было бы 4 жмура, погибших при исполнении служебных обязанностей - то есть, новые расходы для казны...
11.07.2020 18:17 Ответить
Четверо неизвестных открыли огонь из пистолетов по джипу "Тойота" - слава Богу, никого не убили и никуда не попали. AAAAAAaaaaa!!!
11.07.2020 18:22 Ответить
А зачем стреляли? он же на них не нападал ,более того двигался явно в противоположном направлении⁉
11.07.2020 18:38 Ответить
кто win ?
11.07.2020 18:53 Ответить
Це не слабкий професіоналізм. На їхній мові це називається "нам все можна, ми люди а решта терпіли". Я думав Майдан їм показав що люди є скрізь. Виходить не всі його памятають.
11.07.2020 18:59 Ответить
нічого Майдан не показав. Влада як була в руках олігархату так і лишилась
12.07.2020 15:14 Ответить
Тут відео ще є: https://24tv.ua/strilyali-po-avtivtsi-potim-povernulisya-zabrati-novini-kiyiv_n1374369
11.07.2020 19:40 Ответить
..позорище..
12.07.2020 03:02 Ответить
Ну, Олег Мужчиль, если и был "агентом ГУР", то скорее всего ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ слабым ! И скорее всего агентом он стал по собственной инициативе... , так как по своей сущности был АБСОЛЮТНЫМ АВАНТЮРИСТОМ (пиз.ном-фантастом !) !!!
Все его рассказы - были 100% им же вымышленными, он лишь визуально старался им "соответствовать" !
Другими словами, он был дня государства, общества и по сути вообще - не более чем НИКЕМ !
11.07.2020 20:38 Ответить
Контингент Зєльонкіна...
11.07.2020 20:50 Ответить
У Києві співробітники СБУ влаштували стрілянину у дворі житлового будинку, намагаючись затримати колишнього колегу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1705
12.07.2020 10:32 Ответить
То этаж злетить в повітря разом з обоями і квартирами, то СБУ стріляє. Може Позняки перейменувати в Кагарлик?
11.07.2020 21:43 Ответить
Що виклад, що висновки, що приклади - ...
11.07.2020 22:25 Ответить
ПроФФесіонали ....бліят))
11.07.2020 22:25 Ответить
Нет,контингент Юща,ОВОЩА,ПеПо,и теперь Зеленского. При ЮЩе был начат процесс политических назначений и 60тыс. СБУ начали боряться с "экономическими преступлениями"( прессуют бандосов и бизнес) и 500 со всеми остальными вызовами( и российской агрессией). А "экономическим борцам' пистолеты незачем,там достаточно пуза( для статуса) и "корочки". На видео они даже прикрывать( возле авто подозреваемого) никого не поставили,бежали как "лохи"за машиной( они были уверены что при виде "корочки" ВСЕ,кина не будет,а оно получилось)
12.07.2020 08:09 Ответить
Вы тільки гляньте кого віслюк поназначав і в СБУ і в інші структури...одні квартальну блазні, авантюристи, серед яких спеціалістів та цілий нуль.

Тому йде повна деградація і СБУ і інших структур, в яких ситуація тільки почала виправлятися при попередній адміністрації...
12.07.2020 10:30 Ответить
Який начальник,(крєпкій прафффесіанал),такі і підлеглі...
12.07.2020 11:06 Ответить
Сколько ещё кротов и консерв вскроется в СБеУ и тогда станет ясно смысле в накладках и несогласованных действиях и убийствах агентов и тому подобное
12.07.2020 11:40 Ответить
🤣😂🤔
12.07.2020 12:41 Ответить
Так Баканов сам придурок и придурками управляет! Как сказано о Зеленском? Что он умнее себя в окружение не берет!!! Так вот --Баканов умный человек если он просит Зеленского прикрыть его доходы???А то что стрелять начали то это Баканов вместе с группой захвата проводили учения по стрельбе в густонаселенных кварталах города!!!
12.07.2020 12:49 Ответить
Это разборки за сферы влияния! Все знают СБУ крышует бизнес
12.07.2020 14:46 Ответить
 
 