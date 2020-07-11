В Киеве сотрудники СБУ устроили стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь задержать бывшего коллегу, - Бутусов
8 июля на столичных Позняках сотрудники СБУ открыли стрельбу по автомобилю во дворе жилого дома, пытаясь провести задержание.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"8 июля на Позняках во дворе дома на улице Соломии Крушельницкой произошла стрельба. Четверо неизвестных открыли огонь из пистолетов по джипу "Тойота", который выезжал со двора жилого дома. По виду это было похоже на какое-то плохо организованное заказное покушение.
По данным источников Цензор.НЕТ, оказывается, это действовала группа сотрудников СБУ, которые пытались задержать выезжавшего на машине своего бывшего коллегу, ныне - сотрудника другой государственной структуры.
Несмотря на серию выстрелов, слава Богу, никого не убили и никуда не попали. По нашим данным в машине было повреждено одно колесо. Уехавший человек позднее был задержан. Видео инцидента уже удалили с новостных сайтов", - написал Бутусов.
Журналист обращает внимание на непрофессионализма сотрудников СБУ, которые устроили стрельбу в густонаселенном районе.
"На самом деле, никаких оснований для применения оружия на поражение не было. Задерживали не бандита, не диверсанта, а сотрудника другой госструктуры, который не оказывал сопротивление и сам недавно служил в СБУ. был там хорошо известен", - отмечает главред Цензор.НЕТ.
Бутусов напомнил несколько примеров из недавней истории Украины, когда несогласованные действия со стрельбой со стороны силовых структур привели в смертям людей.
"9 декабря 2015-го года непроверенный и неподготовленный заход "Альфы" СБУ на конспиративную квартиру ГУР МО закончился гибелью в перестрелке агента ГУРа Олега Мужчиля и офицера "Альфы" Андрея Кузьменко. А 4 декабря 2016 г. в селе Княжичи во время операции по поимке грабителей произошла перестрелка двух подразделений полиции - было убито сразу 5 полицейских", - напомнил он.
"Объективного и публичного доклада о ходе и причинах этих трагедий не было - ни один начальник за свои бестолковые действия не пострадал. Потому и продолжают бегать по киевским дворам потешные "группы захвата", и палить куда попало, не особо думая о последствиях", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Watch Dogs.
А от в азійських, типу Московського Улусу, негативне : «Пьос смєрдящій!».
Бо за переданням, собаки розрили могилу Пророка Мухаммада.
.горезвісний гордон вже зрозумів цю прописну істину. але тепер треба зачекати коли схаменуться 72% наріду.
"Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званого "ДНР" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією спецслужби, затриманий як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації.
Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру, заявили у відомстві.
У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які "розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".
"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших", - наголошують у спецслужбі.Зазначається, що важлива частина цих записів - розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено у міжнародний розшук у справі про катастрофу літака рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.
https://espreso.tv/news/2020/07/07/sbu_zatrymala_pozashtatnogo_spivrobitnyka_rosiyskoyi_rozvidky_yakyy_prychetnyy_do_zbyttya_mh17
Может, потому и стреляли, что был как-то известен .
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ну да,это же снимает все вопросы.
Сейчас полиция - это позор! Сотрудники силовых структур, которые не знают законов, правил поведения, через одного наркоманы и уголовники.
Хотя результат говорит о том, што они стреляли, паходу, со стартовых пистолетов...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Та да,а колесо само "повредилось", от страха .
Все его рассказы - были 100% им же вымышленными, он лишь визуально старался им "соответствовать" !
Другими словами, он был дня государства, общества и по сути вообще - не более чем НИКЕМ !
Тому йде повна деградація і СБУ і інших структур, в яких ситуація тільки почала виправлятися при попередній адміністрації...