Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"

Зеленский про ситуацию с COVID-19:

Второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.

Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции. Во избежание скоплений людей у ​​лабораторий проведены переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

+17
Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується" - Цензор.НЕТ 5213
11.07.2020 17:11
+14
Мендель опровергла слухи о её беременности от Зеленского то был какой то незнакомец в маске. Карантин
11.07.2020 16:54
+14
Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается" - Цензор.НЕТ 9286
11.07.2020 17:01
Какая связь между "які одужали перевищує кількість тих, хто захворів?. Простой пример: заболело 100 ,а выздоровело 101? Тех, что заболевают, меньше не становится, а только увеличивается ....чистая манипуляция властей цифрами статистики
11.07.2020 16:51
на вихідні з лікарень повиписували, бо нема вже чим годувати, манна каша на воді якось не оздоровлює...
11.07.2020 16:54
Вообще-то тотальное большинство якобы больных вдома лечаться))) ох какая ужасная пандемия 😀🤣😆
11.07.2020 22:06
Ни хрена не тотальное! каждый пятый нуждается в госпитализации! Т.е. 20 процентов - в больничке с тяжестью выше средней!
11.07.2020 22:51
Мендель опровергла слухи о её беременности от Зеленского то был какой то незнакомец в маске. Карантин
11.07.2020 16:54
Баба да. Баба да.
11.07.2020 18:54
Так це природньо якось
11.07.2020 16:54
а що - відосіка не буде?
Мендель - вже в декреті, чи ні?
11.07.2020 16:55
Далбон, норкоман и *****.
11.07.2020 16:56
Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается" - Цензор.НЕТ 9286
11.07.2020 17:01
Самі українці. Патріоти держави.
11.07.2020 23:53
В тебе так багато синонімів?!)
11.07.2020 17:17
Фотку бачив?
11.07.2020 17:25
Зеленая гнусавая мразь только брэхать умеет . И вся эта зеленая шобла под стать полшестому .
11.07.2020 17:00
Долар по п'ять?Закінчуй жерти зелене лайно.
11.07.2020 17:39
Зараз при владі твій зелений вибір, тому тобі відповідати. У вересні може бути велика війна з росією і твій Зе тікатиме. Що будеш робити?
11.07.2020 17:45
А тому...

https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-khoche-shchob-deputati-znyali-obmezhennya-na-maksimalni-zarplati-chinovnikam-202007111186863 Зеленський хоче, щоб депутати зняли обмеження на максимальні зарплати чиновникам



Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на "https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-prosit-nardepov-snyat-ogranicheniya-1594450203.html РБК-Україна ".
Зокрема, у понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників. На період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.
Так, порядку денного позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми...
11.07.2020 17:07
Це треба робити за рахунок зниження рівня зарплат зебілів.
11.07.2020 17:31
Это все! В понедельник после комментирования,вислка оманского,будет 1000!
11.07.2020 17:08
Как много раз писалось у нас у властей сплошные дебилы! когда было 100ни заболевших они закрыли магазины кинотеатры парки торговые центры офисы остановили транспорт и отправили всех в карантин без денег и оплаты! а когда количиство заболевших исчисляется 10ками тысяч они расказывают что все класно можно не волноваться!!

КАК ГВОРИТСЯ ЛОГИКА ПРЯМО ВЫПИРАЕТ!!
11.07.2020 17:09 Ответить
Memento mori..

😇
11.07.2020 17:11
Зеленський про ситуацію з COVID-19: "Ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж інфікується" - Цензор.НЕТ 5213
11.07.2020 17:11
Год Моники Мендель ? Год зеленого осла ?
11.07.2020 17:19
рік зеленого сцикуна під сузір"ям мендель.
11.07.2020 17:21
В погіршенні ситуації винен хто чи що завгодно. Але якщось раптом трапляється щось позитивне, це завдяки владі і персонально найвеличнішому. І наш народ теж так думає, судячи з рейтингів.
11.07.2020 17:12
Якщо трапилося погане, то винний Порошенко. А якщо зробив хтось гарний, то це завдячуючи зевладі.🥴
11.07.2020 17:35
Адепты секты свидетелей Зелевовы выздоравливают от ковида, созерцая святой лик духовного лидера.
Харя Вова. Харя-харя.
11.07.2020 19:03
Та ні пане Зеленський, ви прийшли до моменту, завдяки якому (коронавірусу) проштовхнули закон про продаж землі, а тепер вам ще треба було б проштовхнути підвищення податку за землю, щоб змусити селян продати її......
11.07.2020 17:13
Якщо Зеленський не посадить баригу, то наступним президентом буде той - хто посадить, і баригу, і Зеленського.
11.07.2020 17:14
очень смешно..

а какого барыгу?
Беню, Ахметова, Медведчука...?
Кого?
11.07.2020 17:17
що це за новенький провокатор-зебіл https://censor.net/user/472890???

Що за логін в тебе був до щойної реєстрації?
11.07.2020 17:19
Я вибачаюсь, а кого ви бачите наступним президентом України?
11.07.2020 17:23
Він за Медведчука.
11.07.2020 17:36
Де чуть какой малехонький позитив - вова обязательно ненавязчиво напомнит что єто он "лично сделал".
А вот если какое говно то как обычно, - Порошенко виноват
11.07.2020 17:19
Он лично один раз проведал больницу, нацепив средства защиты, подаренные Порохом.
Херой, мля
11.07.2020 19:06
Они подошли к моменту когда уже 80% фонда борьбы с короновирусосм разворовано .
11.07.2020 17:22
О! Зелена сопля вилізла пропіаритись. Чому не закінчуєш війну, поц?
11.07.2020 17:29
Зюзя підійшов до моменту,коли https://www.youtube.com/watch?v=H1x9DdVxhdo Лена болела а Юля залетела .От що короновірус клятий і карантин натворили.Вава справно міряв температуру Юлі,а вийшло як завжди-обіср...ся
11.07.2020 17:31
Вава, ты никуда вообще не ходил.
11.07.2020 17:42
А не ходил, потому что сцыкло
11.07.2020 17:43
до осени 2 месяца , фонд по вирусу растрынькали ,что вы петь потом будите ?
11.07.2020 18:00
Все-все-все Зеленый !!! Мы насмеялись ***** уже до слез - иди обратно в квартал и смеши там дальше..
11.07.2020 18:18
надії на те, що ти оздоровишся у країни немає...
11.07.2020 19:05
Для порівняння. Прем'єр Канади Трюдо заявив, що стабілізація ситуації з ковідом в країні сталась завдяки належній поведінці народу, і жодного слова про правильність дій влади.
11.07.2020 19:24
не знаю, на что вышли мы, но ты, зёля, вышел на финишную прямую.
11.07.2020 19:45
Даремно,що,несдох...
11.07.2020 20:48
Не факт! Официальная статистика помимо брехни чинуш не охватывает все случаи заболевания, потому что немало людей, вообще, не обращаются за медпомощью, потому что не видят в ней никакого смысла и толка (только проблемы и возможные осложнения)!
11.07.2020 20:03
У му_аков,суцільні моменти...А дурні,вважають - досягнення
11.07.2020 20:47
Да да знаем, опять победил мастер спорта по *******...
11.07.2020 21:19
Мразь
11.07.2020 21:36
Ну,судя по твоему рейтингу,действительно выздоравливает людей больше,чем заражается.
11.07.2020 23:29
Чмошний гопник оперує "науковими даними".. Гріх сміятися, шановні. А то воно може на себе руки накласти.
11.07.2020 23:59
"Значительно" это громко сказано. Если смотреть статистику то балансирует на одном уровне и достаточно ещё одного ослабления карантина как всё снова полетит вверх ) А до осени, холодов и второй волны, всего ничего. Хотя для нас это будет скорее первой волной.
12.07.2020 02:57
степанов (а за ним і зеленський), який ні разу не працював лікарем (хоча й лікарі показали себе в історії з ковід19 не з кращого боку), розповідає всім про рівень захворюваності як високий. Тоді як небезпека вимірюється виключно показниками летальності і смертності. Так от: летальність ковід 19 - 2,6%. І то цей показник завищений, бо більшість випадків перенесення ковід на ногах не зафіксовано зовсім. А смертність - 0,006%. Що ставить ковід 19 в ряд звичайних інфекцій і повністю спростовує наявність епідемії в Україні ( у світі приблизно те саме). Але коли інформаційна атака на розум обивателя настілька потужна, то обиватель звісно ж лякається.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/29542-mi-fse-umrom/
Гугл не бажає відкривати цю сторінку. Але Вогнелис відкриває залюбки. Чому так? Догадайтеся самі.
12.07.2020 10:15
а як же його ЛЄнка?? І загалом він хоч трохи математику в школі вивчав??
12.07.2020 13:17
 
 