Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"
Второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.
Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - подчеркнул Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции. Во избежание скоплений людей у лабораторий проведены переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.
Мендель - вже в декреті, чи ні?
https://www.depo.ua/ukr/politics/zelenskiy-khoche-shchob-deputati-znyali-obmezhennya-na-maksimalni-zarplati-chinovnikam-202007111186863 Зеленський хоче, щоб депутати зняли обмеження на максимальні зарплати чиновникам
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на "https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-prosit-nardepov-snyat-ogranicheniya-1594450203.html РБК-Україна ".
Зокрема, у понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників. На період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.
Так, порядку денного позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми...
Що за логін в тебе був до щойної реєстрації?
А вот если какое говно то как обычно, - Порошенко виноват
https://site.ua/volodimir.pavlovich/29542-mi-fse-umrom/
Гугл не бажає відкривати цю сторінку. Але Вогнелис відкриває залюбки. Чому так? Догадайтеся самі.