Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"

Второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.

Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По словам главы Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляции. Во избежание скоплений людей у ​​лабораторий проведены переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов к приложению "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

