Наемники РФ из 120 мм и 82 мм минометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

С начала суток 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В  районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяному. 

На трех участках разведения сил обстрелы не зафиксированы.

Итоги за прошлые сутки

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Орехово, Новолуганское, Авдеевка, Водяное, Невельске, Катериновка, Лебединское, Троицкое и Новотошковское.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения.

10 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 3 грабежа, 9 краж, 2 факта незаконного обращения с оружием и 2 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 45 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 980 транспортных средств и 4 998 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 497 человек. В обратном направлении - 498 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.

смерть кацапським тварюкам!
11.07.2020 17:56 Ответить
Колорадские клоуны понимают только язык контрактной ********* !
11.07.2020 18:13 Ответить
11.07.2020 20:06 Ответить
Найманці це, наприклад солдати ПВК Вагнера в ЦАР, вони ні мови санго, кома, урук, гуле, банту, ні політичної ситуації в тій Африці не знають і не бажають знати, вони не знають, хто і за що там воює. Ось це типові найманці. Як і РОА, це теж не найманці, а військові формування Вермахту, так і шахтарі, козачки або люмпени, вони чітко знають, за що, з ким, і проти кого воюють тобто, що таке добре і що таке погано в їх черепній коробці чітко розділено. Вони бачать і беруть участь в парадах ДиРи, вони голосують за обнуління фюрера. В той же час, наші внутрішні олігархи-колаборанти роблять промивання мізків неукам , що б торгувати, мати дипломатичні відносини, їздити в Москву, отримувати грошики з Кремля, мовляв війни то немає, там автохтонні шахтарі-найманці, сепаратисти, терористи, трактористи. тому можна і гешефтом займатися. Адже Порєченков стріляв не серед шахтарів-найманців, ну туди, де Україна. Тому дивно, що медіа спотворює речників ЗСУ, які чітко називають речі своїм іменем збройні формування Російської Федерації, ворог, окупант. А 82 мм міномет це озброєння батальйону в 500-800 солдатів а не групи найманців.
11.07.2020 21:37 Ответить
 
 