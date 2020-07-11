Наемники РФ из 120 мм и 82 мм минометов обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, - пресс-центр ОС

С начала суток 11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяному.

На трех участках разведения сил обстрелы не зафиксированы.

Итоги за прошлые сутки

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 9 населенных пунктов: Орехово, Новолуганское, Авдеевка, Водяное, Невельске, Катериновка, Лебединское, Троицкое и Новотошковское.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения.

10 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 3 грабежа, 9 краж, 2 факта незаконного обращения с оружием и 2 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлены 45 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 980 транспортных средств и 4 998 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 497 человек. В обратном направлении - 498 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.