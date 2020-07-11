РУС
Присяжные в США признали российского хакера Никулина виновным в краже 112 млн аккаунтов из соцсетей

Жюри присяжных в Сан-Франциско (США) признало россиянина Евгения Никулина виновным в хищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи позже потребовала Россия. Сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.

Никулин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США, напоминает агентство Bloomberg. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы, в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российского хакера Буркова осудили в США на девять лет за кибермошенничество

Автор: 

киберпреступление (765) США (27716) хакер (1195)
+10
Русскій - це стаття кримінального кодексу.
11.07.2020 18:46 Ответить
+5
Для тих, хто не в курсі: суд присяжних відбуваються коли відмовляються від домовленості з прокуратурою і це досить дорога річ! Ніякий адвокат не піде на суд присяжних про-боно! Захочуть грошики вперіщ і не малі тому, що можуть і програти! Програли. Есер кацапчєг або подасть на апеляцію, що являється додатковими тратами і таки буде сидіти більше ніж пропонував прокурор.
11.07.2020 18:58 Ответить
+4
Ну по умному, учитывая знания российского языка, США могло бы использовать навыки и талант этого *****-подданного в своих интересах информационной борьбы, где русня неплохо продвинулася. Но учитывая судебную систему в США и как следствие дикие, с точки здравого смысла и логики сроки в этом, конкретном случае. Этого скорее всего не будет и будет сидеть долго и крепко.
11.07.2020 18:46 Ответить
Это как его - волюнтаризьмь!
11.07.2020 18:40 Ответить
В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.
Присяжні в США визнали російського хакера Нікуліна винним у крадіжці 112 млн акаунтів із соцмереж - Цензор.НЕТ 8234
11.07.2020 19:35 Ответить
11.07.2020 18:46 Ответить
ну,счастливо ему досидеть
11.07.2020 18:52 Ответить
ломают чтоб потом продать ему подсунули покупателя фбровца вот он и загремел
11.07.2020 19:32 Ответить
11.07.2020 18:46 Ответить
Рад за Никулина, как за убийство дают и понятно почему. Поделом кацабу.
11.07.2020 18:52 Ответить
Его нужно сажать уже только за то что он рассеянин...
11.07.2020 18:57 Ответить
11.07.2020 18:58 Ответить
У світі є мало приємнішого, ніж вигляд засудженого на великий термін ув"язнення москаля, хіба, що конкурувати з ним може вигляд страченого через повішання кацапа.(С.А. Бандера, Мюнхен, 1949 р.)
11.07.2020 19:00 Ответить
аж образливо... фуйло вбило тисячі людей і йому нічого не загрожує.
11.07.2020 19:08 Ответить
Якщо кац нічого не вкраде, то і дня не проживе.
11.07.2020 19:11 Ответить
Ось тут треба розслідувати до кінця, бо хтось давав команди красти.
11.07.2020 19:22 Ответить
Рюсские хакеры лучшие в мире! Главное сидеть в своей помойке и не высовываться в Прагу и другие нормальные места.
11.07.2020 19:30 Ответить
где то 500 лет чуваку светит. Сгниёт в тюрьме, если негры раньше не затрахают досмерти.
11.07.2020 20:02 Ответить
афроамериканские "хакеры" хакнут попку расейского хакера )))
12.07.2020 08:04 Ответить
112 мільйонів!!! людська цивілізація зникне, а йому сидіти
12.07.2020 08:35 Ответить
типичный кацефрейтор-знаменоносец краснознаменных информационных кацбатальенов!
11.07.2020 20:46 Ответить
и шо в этом такого тем более 12 год это преступление смех... дич цирк
11.07.2020 22:51 Ответить
хочеш до нього дикун кацапський?
12.07.2020 08:36 Ответить
 
 