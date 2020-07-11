Присяжные в США признали российского хакера Никулина виновным в краже 112 млн аккаунтов из соцсетей

Жюри присяжных в Сан-Франциско (США) признало россиянина Евгения Никулина виновным в хищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи позже потребовала Россия. Сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.

Никулин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США, напоминает агентство Bloomberg. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы, в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.

