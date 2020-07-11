Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля "Укрпочты", - Геращенко. ФОТО

В ходе обысков полицейскими найдены деньги и оружие, украденные при ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур предусмотренных Законом будут возвращены "Укрпочте" и будут доставлены адресатам", - написал Геращенко.

Замминистра добавил, что уже задержаны четверо лиц причастных к этому преступлению - те, кто непосредственно осуществлял ограбление и один из пособников бандитов. Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения за вооружение ограбление и покушение на убийство сотрудников "Укрпочты".

Напомним, 7 июля на Полтавщине злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.

