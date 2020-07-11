Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля "Укрпочты", - Геращенко. ФОТО
В ходе обысков полицейскими найдены деньги и оружие, украденные при ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур предусмотренных Законом будут возвращены "Укрпочте" и будут доставлены адресатам", - написал Геращенко.
Замминистра добавил, что уже задержаны четверо лиц причастных к этому преступлению - те, кто непосредственно осуществлял ограбление и один из пособников бандитов. Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.
Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения за вооружение ограбление и покушение на убийство сотрудников "Укрпочты".
Напомним, 7 июля на Полтавщине злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.
работать не пробывали?
Возможно, в подземном переходе подали, что под рукой оказалось.
Смелянский, Коболев и т.п. тоже, видимо, считают себя людьми не богатыми.
А магазин Roshen можно грабить? Такое ограбление можно оправдать?
Сработали по горячим следам.
Не поверю, что в газели столько везли.
Хватило бы и ланоса..
так ка подорвали?