19 881 44

Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля "Укрпочты", - Геращенко. ФОТО

В ходе обысков полицейскими найдены деньги и оружие, украденные при ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля Укрпочты, - Геращенко 01

"В ходе неотложных обысков найдены деньги, украденные во время этого дерзкого ограбления, а также пистолет охранника "Укрпочты", который прихватили с собой вооруженные разбойники. Все изъятые денежные средства после процедур предусмотренных Законом будут возвращены "Укрпочте" и будут доставлены адресатам", - написал Геращенко.

Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля Укрпочты, - Геращенко 02

Читайте: Трое граждан, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине, задержаны, - Геращенко

Полиция нашла деньги и оружие, похищенные при ограблении автомобиля Укрпочты, - Геращенко 03

Замминистра добавил, что уже задержаны четверо лиц причастных к этому преступлению - те, кто непосредственно осуществлял ограбление и один из пособников бандитов. Продолжаются поиски еще одного пособника, сотрудника "Укрпочты", который выполнил функцию наводчика и подстрекателя.

Всем подозреваемым грозят длительные сроки заключения за вооружение ограбление и покушение на убийство сотрудников "Укрпочты".

Напомним, 7 июля на Полтавщине злоумышленники подорвали "Газель", принадлежавшую "Укрпочте", похитили 2,5 млн грн и табельный пистолет охранника.

Также читайте: Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство

Автор: 

Нацполиция (16700) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Укрпочта (315) Геращенко Антон (1438) Полтавская область (1246)
Топ комментарии
+21
так можно что угодно оправдать
работать не пробывали?
11.07.2020 19:15 Ответить
+17
Многие сразу говорили "Ищете среди своих наводчика". Так и получилось.
11.07.2020 19:07 Ответить
+12
А взрывчатку эти бедные люди откуда раздобыли?Нанищенствовали на паперти?
11.07.2020 19:16 Ответить
Полиция деньги за работу взяла ?
11.07.2020 19:06 Ответить
Многие сразу говорили "Ищете среди своих наводчика". Так и получилось.
11.07.2020 19:07 Ответить
Мне кажется на преступление этих людей толкнула бедность.
11.07.2020 19:09 Ответить
11.07.2020 19:15 Ответить
А взрывчатку эти бедные люди откуда раздобыли?Нанищенствовали на паперти?
11.07.2020 19:16 Ответить
Это - милостыня.
Возможно, в подземном переходе подали, что под рукой оказалось.
11.07.2020 19:22 Ответить
Колядунисты панимаешь
11.07.2020 19:39 Ответить
Такое покрывало было у моей бедной бабушки.
11.07.2020 19:22 Ответить
такое покрывало было у всех в совке
11.07.2020 19:48 Ответить
Я как раз об этом и подумал когда увидел фото.
12.07.2020 16:16 Ответить
Возможно, но это не уважительная причина.
Смелянский, Коболев и т.п. тоже, видимо, считают себя людьми не богатыми.
11.07.2020 19:21 Ответить
А мне кажется, что это от идиотизма, грабеж это не повод оправдывать свою бедность.
11.07.2020 19:28 Ответить
Манфред,а как же Робин Гуд,Устим Кармелюк,Олекса Довбуш?Целые страницы развития общества и общественных взаимоотношений придется вычеркнуть,или переписать...
12.07.2020 12:22 Ответить
Можно оправдать только если бы они ограбили каких-то зедепутатов или Зелю которые сами грабят народ
11.07.2020 19:28 Ответить
Ух-ты!
А магазин Roshen можно грабить? Такое ограбление можно оправдать?
11.07.2020 19:42 Ответить
Нельзя никак!Это будет политически-мотивированный терроризм.
11.07.2020 19:48 Ответить
Это уже пятая колона ,понимаешь! Кремлевские посипаки
12.07.2020 12:50 Ответить
Молодцы.
Сработали по горячим следам.
11.07.2020 19:23 Ответить
Сработали по включенным телефонам
11.07.2020 21:57 Ответить
Или одновременно выключенным.
12.07.2020 14:52 Ответить
Отработали предположительных наводчиков.,ибо просто так среди, поля машины с деньгами не грабят.
12.07.2020 18:56 Ответить
Кабы маловато нашли, пришлось развешивать по купюре для эффекту.
Не поверю, что в газели столько везли.
Хватило бы и ланоса..
11.07.2020 19:32 Ответить
"Всё украдено до вас", по сотке 2,5 ляма разложили)))))
11.07.2020 20:07 Ответить
Щось мало на фото грошей як для 1.7 млн грн....
11.07.2020 21:38 Ответить
Наверно впервые с 1919 года .
11.07.2020 22:19 Ответить
Я думаю, что если самим это организовать, то "раскрыть преступление" не составляет труда)
11.07.2020 22:21 Ответить
И непонятно зачем деньги на стену подвешивать...
11.07.2020 22:21 Ответить
как их находят что за боты неудачники
11.07.2020 22:26 Ответить
мля!
так ка подорвали?
12.07.2020 07:09 Ответить
Укрпочта работает без современных мер защиты. Совок он и есть совок.
12.07.2020 09:32 Ответить
Воровать надо чтобы никто не пострадал кроме воров. Помню, Аваков конфисковал восемь или девять мешков янтаря. Один мешок янтаря у Авакова украли.
12.07.2020 10:59 Ответить
Транспорт, на якому возять кошти, НІЯКИЙ !!! Керівник кадрового допартаменту АТ "Укрпошта" мадам Бушина майже щодня вимагає від керівників відділів кадрів обласних дирекцій звіти про кількість скорочених працівників, про кількість працівників, яким знижені тарифні ставки (з 1,0 до 0,8, з 0,7 до 0,5, з 0,5 до 0,4). Повний (1,0) посадаовий оклад листоношів із супроводження пошти 1-го класу - 5050,00 - 5150,00 грн. На руки отримують 4 070,00 - 4 180,00.грн., що менше мінімальної заробітної плати !!! А керівництво АТ "Укрпошта" продовжує знижувати зарплати працівникам. Вкрай низкі зарпалати не створюють конкуренцію на ринку праців, не дають можливості набрати якісний персонал на роботу. "Жовтим" телеканалам "Ньюс Ван", "ЗІК" (який деградує), портібно провести журнілістке розслідування про причини ЖЕБРАЧОГО СТАНУ АТ "Укрпошта", так званий кризовий менеджеря якої - Смілянський, отримує близько двох мільонів гривень на місяць. А ще його заступники, керівники департаментів,, управлінь центрального апарату... Бдизько 85 тисяч гривень отримують директори обласних дирекцій ... А рядові працівники жеюракують, траспорт розвалюється, приміщення чільських відділень мають жалюгідний вигляд
12.07.2020 12:15 Ответить
12.07.2020 12:25 Ответить
Деньги укр почты пересчитывал лично Аваков и то что из 2,5 миллионов не хватает 1го миллиона он говорит что так бывает во всех полицейских подраздилениях мира!!! И что в Украине это не приживется если он останется министром!!!
12.07.2020 13:00 Ответить
Не умеете воровать, - не беритесь, а если уж пошли на это дело, то не попадитесь.
12.07.2020 18:37 Ответить
Это и весь остаток от 2.5 миллионов? Тогда, можно сказать, не нашли ничего.
12.07.2020 22:01 Ответить
Укрпошта, такая Укрпошта!Последний оплот совка ...
13.07.2020 00:48 Ответить
 
 