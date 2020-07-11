Instagram и Facebook будут блокировать публикации о "лечении гомосексуальности", - представитель соцсетей Хопкинс

Instagram и Facebook будут блокировать публикации о так называемой конверсионной терапии, которая якобы изменяет сексуальную ориентацию человека в сторону гетеросексуальности.

О решении Instagram сообщила в комментарии CNN руководитель публичной политики соцсети в Европе Тара Хопкинс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Мы не допускаем нападок на людей на почве их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг конверсионной терапии", - заявила Хопкинс.

Instagram также перестанет показывать контент, связанный с конверсионной терапией, в рекомендациях - например, заявления о ее действенности. Ранее соцсеть запретила рекламу услуг такой "терапии".

Такое решение было принято после обращения британских пользователей по блокированию сайта компании Core Issues Trust, которая в Великобритании предоставляет услуги конверсионной терапии.