Instagram и Facebook будут блокировать публикации о "лечении гомосексуальности", - представитель соцсетей Хопкинс
Instagram и Facebook будут блокировать публикации о так называемой конверсионной терапии, которая якобы изменяет сексуальную ориентацию человека в сторону гетеросексуальности.
О решении Instagram сообщила в комментарии CNN руководитель публичной политики соцсети в Европе Тара Хопкинс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Мы не допускаем нападок на людей на почве их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг конверсионной терапии", - заявила Хопкинс.
Instagram также перестанет показывать контент, связанный с конверсионной терапией, в рекомендациях - например, заявления о ее действенности. Ранее соцсеть запретила рекламу услуг такой "терапии".
Такое решение было принято после обращения британских пользователей по блокированию сайта компании Core Issues Trust, которая в Великобритании предоставляет услуги конверсионной терапии.
Пропаганда не грає ніякої ролі, людина такою народжується. Просто деякі люди не звертають увагу на геїв, а деякі від них бісяться. А вони навмисно пригортають до себе увагу, це їх коник.
Нормальні картини він малював, звичайний творчій гей, який від відчаю організував Другу світову, це віденська академія мистецтва винна.
Мені підармоти по цимбалам, це вам вони хворі, небезпечні та жахливі. Нехай живуть як хочуть, вони такі самі люди як ми.
Цікаво, а де ви живете? Якщо в Україні - тоді повинні знати, що ми йдемо до Європи, цей шлях у нас в Конституції прописан, тому ми повинні бути толерантними до сексменшин. А якщо на расєі - тоді вам треба бути махровим гомофобом, расистом та ксенофобом, там майже всі такі. А гей-негр тут до чого? Це ваша підсвідомість вам підказала?
сралин тоже имел склонности к гомосятине, но это не офишировалось и ****** при сталине получали смертный приговор, хрущев смягчил статью до двух лет...
На расее официально тоже не афишируется, но при этом верховные скрепоносцы ******, особенно борцы с сатаной в рясах...
И в тоже время пидоров используют для разгона антипутинских выступлений...во главе колонны несогласных тут же фсбшники отправляют борцов за демократию с флагами радуги...естественно обычные люди тут же разбегаются
Та й зараз московськи кацапи цим занімаються. В свої часи телеканал НТВ показав цілий цикл передач присвячений цієї темі.Брехливий москаль любить строїти з себе святошу!
фейсбучники почемуто очень любят кацапов и пидров.
"Во время встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке поправок к Конституции председатель союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что "Радуга" это реклама секс-меньшинств. Она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
По словам Лаховой, "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве".