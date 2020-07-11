РУС
Instagram и Facebook будут блокировать публикации о "лечении гомосексуальности", - представитель соцсетей Хопкинс

Instagram и Facebook будут блокировать публикации о

Instagram и Facebook будут блокировать публикации о так называемой конверсионной терапии, которая якобы изменяет сексуальную ориентацию человека в сторону гетеросексуальности.

О решении Instagram сообщила в комментарии CNN руководитель публичной политики соцсети в Европе Тара Хопкинс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Мы не допускаем нападок на людей на почве их сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг конверсионной терапии", - заявила Хопкинс.

Instagram также перестанет показывать контент, связанный с конверсионной терапией, в рекомендациях - например, заявления о ее действенности. Ранее соцсеть запретила рекламу услуг такой "терапии".

Такое решение было принято после обращения британских пользователей по блокированию сайта компании Core Issues Trust, которая в Великобритании предоставляет услуги конверсионной терапии.

+19
Странное решение. А если кто-то серьёзно хочет вылечить этот генетический (либо психологический) сбой, то зачем им мешать? Это разве не ущемление прав человека?
11.07.2020 20:03 Ответить
+18
Фейсбук блокує проукраїнські аккаунти.Це лівацька помийна яма.
11.07.2020 20:06 Ответить
+15
Если честно, то задолбали уже с этим «трендом»-гомосексуализмом........в приватной(!!!) жизни, пусть что хотят то и делают, НО свои «наклонности» выставлять на показ - 😡=>т.к. это не(!!!) нормально.........
11.07.2020 20:09 Ответить
Та я ж проти "лікування від гомосексуалізму" у стилі Адіка чи 122 статті, але я також категорично проти пропаганди цієї справи.Наголошую, категорично проти. Хай собі шо хочуть роблять, але, не забувайте, права будь-якої людини закінчуються там, де починаються порушуватись права іншої. Якшо геєм не подобається, що фейс якусь фігню про лікування писав, то мені нп подобається, що геї у фейсбуці пропагують своє бачення сексуального життя. Але ж їх за це не банять, бо підараси.
12.07.2020 01:19 Ответить

Пропаганда не грає ніякої ролі, людина такою народжується. Просто деякі люди не звертають увагу на геїв, а деякі від них бісяться. А вони навмисно пригортають до себе увагу, це їх коник.
12.07.2020 01:28 Ответить
Ні, юнь дуже піддається пропаганді і так званій моді.тому схиляються до одностатевих відносин на один два.Європа є прикладом
12.07.2020 12:04 Ответить
Чи багато серед ваших знайомих, друзів, колег та їхніх дітей, хто змінив орієнтацію подивившись гейпарад?
12.07.2020 12:24 Ответить
Питання не гейпараді.Не збивайте тему на риторичні питання.
12.07.2020 21:20 Ответить
І до речі, ви ж свічку не тримали. Нє панятно, ким був Адік. Доведено єдино, шо з нього був би поганенький маляр по холсту, картини ж залишились.
12.07.2020 01:23 Ответить
Свічку не тримала, але бачила його фото з юним дуже симпатичним хлопцем, фюрер там був у шортиках та дуже задоволений. Повірте, жінки одразу бачать гея наче рентгеном. Дітей та дружин у нього не було, невже цього факту замало?

Нормальні картини він малював, звичайний творчій гей, який від відчаю організував Другу світову, це віденська академія мистецтва винна.
12.07.2020 01:40 Ответить
Ох, а я от бачив фото фюрера з вівчарками, але ж це не означає, що Панін внук Гітлера?) Так шо не обзивайте Адіка геєм, у нього набагато більший гріх.
12.07.2020 02:00 Ответить
Адік був геєм. Крапка!
12.07.2020 02:04 Ответить
От вам ці підармоти спокою не дають, не був він геєм.Фото з хлопчиками не може бути доказом.Нехай собі горить у пеклі.
12.07.2020 02:19 Ответить
Може він ще і євреєм не був? Які вам треба докази? Фюреру не потрібен адвокат, та ще й безкоштовний.

Мені підармоти по цимбалам, це вам вони хворі, небезпечні та жахливі. Нехай живуть як хочуть, вони такі самі люди як ми.
12.07.2020 02:30 Ответить
BLM? BLM! Якщо Ви, шановна пані, уважно перечитаєте те, що я написав зверху, то Ви не побачите закликів щодо фізичних заходів стосовно осіб нетрадиційної орієнтації. Але! Не потрібно цим особам надавати виключних прав, як і не потрібно, щоб моя дитина знала взагалі про одностатеві відносини. Чому я, як гетеросексуальна особа, не кричу на кожному пабліку, що я гетеросексуальний? Ви за права гомосексуалістів? Вперед. Але, повторюсь, не плутайте, -Всі життя цінні, все має значення, тільки, чомусь, значення гея-негра має більше значення чим моє. Парадокс?
12.07.2020 03:01 Ответить
А шо ваша дитина сидить в Інтернеті без «батьківського контролю» та ходить у гей-клуби? Контролюйте тоді краще свою дитину.

Цікаво, а де ви живете? Якщо в Україні - тоді повинні знати, що ми йдемо до Європи, цей шлях у нас в Конституції прописан, тому ми повинні бути толерантними до сексменшин. А якщо на расєі - тоді вам треба бути махровим гомофобом, расистом та ксенофобом, там майже всі такі. А гей-негр тут до чого? Це ваша підсвідомість вам підказала?
12.07.2020 11:53 Ответить
"А кто в срамном да богопротивном замечен, тому бысть схвачену, и следствие вести наитщательнейшее, а судебное чинить людом не менее десяти особ разного чину и сословия, дабы избежать непоправного. И коли уяснится подтверждение, немедля площадно на кол публике на потеху да в назидание". А кто при мозгах, читай- гомосячит натихаря в своё удовольствие, с тем и в генделе можно мило почирикать о звезде и красной армии... Или обсудить как весело верещало на площади очередное недоумение. И так же мило расстаться, довольными друг другом.
11.07.2020 21:29 Ответить
В данной теме хорошо проявляет себя вишивата, которая от ваты отличается только цветом флага, такие же средневековые маргиналы, и да, сразу отвечаю, я не гей.
11.07.2020 21:34 Ответить
А мамой поклянись. Что не гей.
11.07.2020 21:57 Ответить
Добре, шановний прогресивний космополіт. Що Ви скажете про тотальну цензуру, лицемірні подвійні стандарти, заохочення безініціативності, впровадження "політично правильної" науки, нестримну бюрократію, провокування конфліктів і цькування? Цими чудовими рисами західних ліваків, певно, можна пишатися?
11.07.2020 22:08 Ответить
*************** цензура. У меня - фсе...
11.07.2020 21:34 Ответить
А https://www.youtube.com/watch?v=LN_ZwUjPTB4 показувати бувших ЛГБТ , що пройшли програму реабілітації та протестують проти такої заборони можна?
11.07.2020 21:41 Ответить
Тю, а якщо людина добровільно хоче пройти цю терапію? Я розумію, коли забороняють примусове лікування, але багато хто добровільно хоче стати гетеросексуальним...
11.07.2020 21:41 Ответить
Есть исследования, и не одно, которые показывают, что геев/лезбиянок на планете Земля, всегда примерно 10%, малго того, если вы их начнете, "лечить", истреблять, и т.д. через время их численность опять восстановиться, это заложенно природой или рептилоидами или еще кем-то, хрен его знает кем. И НИХЕРА вы с этим не сделаете, просто приймите это как факт.
11.07.2020 21:43 Ответить
Ну блин, так и убийц тоже процент не кислый , примем как факт, простим. Ага?
12.07.2020 00:57 Ответить
виродження, це природній процес, але пропаганда бути виродком ненормально.
12.07.2020 08:21 Ответить
Вікно Овертона. Коли меншість стане більшістю, то тоді не нормальними вже будете ви....
11.07.2020 21:46 Ответить
Дегенеративна меншість вже стала більшістю. Рулять дегенерати.
11.07.2020 23:09 Ответить
Гидко після цього слухати про "західну свободу слова"
11.07.2020 21:47 Ответить
Кстати о птичках на западе коммунисты очень даже активно поддерживают **********, ту да же социалисты всех мастей и анархисты... И ленинские болшевички во главе члениным и троцким были ***********, троцкий и зиновьев имели членина в очко...
сралин тоже имел склонности к гомосятине, но это не офишировалось и ****** при сталине получали смертный приговор, хрущев смягчил статью до двух лет...
На расее официально тоже не афишируется, но при этом верховные скрепоносцы ******, особенно борцы с сатаной в рясах...
И в тоже время пидоров используют для разгона антипутинских выступлений...во главе колонны несогласных тут же фсбшники отправляют борцов за демократию с флагами радуги...естественно обычные люди тут же разбегаются
11.07.2020 21:49 Ответить
Головний енкаведист Єжов при Сталіні теж був гомосексуалістом! Але його розстріляли не за це!
Та й зараз московськи кацапи цим занімаються. В свої часи телеканал НТВ показав цілий цикл передач присвячений цієї темі.Брехливий москаль любить строїти з себе святошу!
12.07.2020 19:04 Ответить
С ума сошли. Это и есть гомодиктатура в действии.
11.07.2020 21:52 Ответить
Московити це все у своїй пропаганді використовують.
11.07.2020 22:15 Ответить
по ходу скоро в местных условиях начнут лечить от гетеросексуальности
11.07.2020 22:18 Ответить
а еще там кацапов нельзя называть кацапами.

фейсбучники почемуто очень любят кацапов и пидров.
11.07.2020 22:36 Ответить
Я ж говорю - Цукерберг и Ко - гамасятины.
11.07.2020 22:43 Ответить
та нехай не плодятся те, кто баб не любит!
11.07.2020 23:04 Ответить
Нічого дивного для пейсбука.
11.07.2020 23:06 Ответить
Скоро гомики и лесби вымрут как мамонты, будут коронованы covid 19
11.07.2020 23:13 Ответить
Гей спільнота дуже потужна в усьому світі. Шоу-бізнес, фешн, майже всі види мистецтва контролюються саме геями. Їхнього впливу достатньо, щоб диктувати свої умови навіть таким гигантами соціальної брехні, як фейсбук та інстаграм.
11.07.2020 23:44 Ответить
ска, значит можно пропагандировать лечение трансвеститов вместо петерастов ) и педофилов вместо лесбиянок ))
12.07.2020 00:38 Ответить
Люди...! Вы что нибудь слышали о дискриминации? 21 век на дворе. Выньте головы из средневековых скреп и начните самообразовываться- это поможет! Не только вам но и вашим детям!
12.07.2020 03:15 Ответить
а как насчёт лечения гомосексуальностью?
12.07.2020 04:47 Ответить
Собрались, ублюдочки? Шире ротики, сейчас вам тётя про вашу мараль расскажыт!

"Во время встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке поправок к Конституции председатель союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что "Радуга" это реклама секс-меньшинств. Она попросила президента поручить Роскомнадзору установить контроль за ЛГБТ-пропагандой в рекламе, передает http://interfax.ru/ "Интерфакс" .
По словам Лаховой, "пропаганды не должно быть, но у нас рекламные щиты вывешивают радужные, красивые цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Это косвенно, но заставляет привыкать детей к тому цвету, флагу, который вывешивался на данном посольстве".
12.07.2020 08:53 Ответить
Мне все равно с кем он спит. В рекламе гомо мной не замечен. И да,один из умнейших и интереснейших журналистов. Что приводит вас в ужас,еще не определились с ориентацией,или сомневаетесь? В чем ,,жах,,?
12.07.2020 09:11 Ответить
Якийсь Айшер Баск напевно свічку тримав під час інтимного життя Віталіка Портникова! Що за манера повторювати кацапські дурниці,та обзивати людину не знаючи ії! До речи такого журналіста ще пошукати треба. Завжди із задоволенням слухаю його коментарі та ніколи не сумнівався в їх об'єктивності. Кацапи дуже ******* обсосувати цю гейську тему,та серед них іх дуже багато:" Кому що болить, той про то і говорить!".
12.07.2020 17:29 Ответить
Ё!
12.07.2020 09:43 Ответить
ФБ кремлевская помойка, не без помощи Украины.
12.07.2020 09:57 Ответить
Достали эти дебильные извращенцы !
12.07.2020 21:49 Ответить
