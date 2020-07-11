РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7636 посетителей онлайн
Новости
41 502 133

На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба. ФОТО

Во Львовской области пограничники обнаружили контрабанду в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба 01

Рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Дрогобыч, прибыл в пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине, ночью. Во время проверки транспортного средства обзорная группа обнаружила несколько тайников - в бампере, нише для запасного колеса и полостях под лестницей.

На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба 02

Из тайников сотрудники пункта пропуска изъяли 70 упаковок корма для собак, два комплекта собачьих кормушек на кронштейнах и 140 футляров для очков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сигареты, смартфоны и наркотики - лидеры контрабанды в первом полугодии 2020, - Гостаможслужба. ИНФОГРАФИКА

Выявленный товар изъяли сотрудники таможни.

Автор: 

Госпогранслужба (6758) контрабанда (2412) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Львовская область (2987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Крутой контрабас...баксов на 300 потянет...бюджет спасен...
показать весь комментарий
11.07.2020 20:10 Ответить
+24
Я так розумію, що контрабанду виявили саме собачки
показать весь комментарий
11.07.2020 20:11 Ответить
+21
Да уж... Такой гираичиский подвих таможенников надо осветить во всех СМИ и выписать ис премию в размере минимум оклада!
показать весь комментарий
11.07.2020 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
и шо собачикам делать? - ни пожрать ни погавкать....
показать весь комментарий
11.07.2020 20:54 Ответить
Делать вам засранцам больше нечего......На миллиарды пущаете ,а животных без пропитания оставили.
показать весь комментарий
11.07.2020 20:54 Ответить
Капєц, яка епозальна знахідка!
Значно цікавішим є питання, які ж це "рейсові" автобуси курсують в закриту для українців ЄС.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:10 Ответить
Це перемога! Економічну диверсію хотіли провернуть , а тут прикордонники їх зупинили. Літаки РФ літають і фоткають позиції ЗСУ, клінстрони тирять, агенти ФСБ вільно гуляють по Конторі президента, а мішок собачого корму таки знайшли.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:10 Ответить
Хитро отвлекли служебных собак кормом что бы провезти серьезный контрабас.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:26 Ответить
Поясніть нарешті цім неукам,що собачій корм ніяк не може бути контробандою!
показать весь комментарий
11.07.2020 21:30 Ответить
Це в польщі він був собачим
показать весь комментарий
11.07.2020 21:36 Ответить
а в Украине такое только евреи едят из жадности.
показать весь комментарий
11.07.2020 22:43 Ответить
На лицо дискриминация котеек!
На Львівщині в сховках рейсового автобуса, який прибув із Польщі, виявили контрабандний собачий корм, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6121
показать весь комментарий
11.07.2020 21:41 Ответить
это страшный суд, а нескончаемый поток большегрузных фур гереги не видите?
показать весь комментарий
11.07.2020 21:46 Ответить
Преступление века, жду сюжет на Дискавери!
показать весь комментарий
11.07.2020 21:50 Ответить
опупенная контрабанда , коты выражают протест
показать весь комментарий
11.07.2020 22:00 Ответить
прєступлєніє вєка
а ахмєтов так і возить з ордли ротердамське+ вугілля?
показать весь комментарий
11.07.2020 22:00 Ответить
наконец то местные знахари совершили прорыв в области изготовления массового дешевого "опиума для народа", теперь на очереди для испытаний кошачий корм и соевые шоколадки рошен
показать весь комментарий
11.07.2020 22:17 Ответить
Собак-ищеек на таможне перевели на хозрасчет ? ))
показать весь комментарий
11.07.2020 22:44 Ответить
ЦЕ ПЕРЕМОГА! Контрабанда подолана! Мені цікаво, а що нюхали чи курили прикордонники які видали на офіційному сайті служби таку ЕПОХАЛЬНУ новину?
показать весь комментарий
11.07.2020 23:46 Ответить
Феерический пизнес.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:49 Ответить
Собані-погранці унюхали таки свої вкусняшки.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:53 Ответить
ці тварі зовсім з розуму зїхали-хай ліпше покажуть в яких вони хоромах живуть (злодійня паршива)
показать весь комментарий
12.07.2020 01:49 Ответить
)))
показать весь комментарий
12.07.2020 01:58 Ответить
Нарешті контрабанду перемогли, це цілковити перемога, шановні громадяни! Цілих три пакунки, і не наркоти якої чи цигарок, а самого собачого корму! Ця перемога показує, що є ще в країні некорумповані прикордонники! Новина гідна перших шпальт!
показать весь комментарий
12.07.2020 02:20 Ответить
Корм для животных в автобусе не ваше собачье дело. Может кто то обьяснит этой реформированой таможне имени зеленского.
показать весь комментарий
12.07.2020 04:36 Ответить
вы серьезно!
показать весь комментарий
12.07.2020 05:34 Ответить
"На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба.

Это не гуманитарная помощь ЛДНР, нет?
А то так кости для собак в луганских супермаркетах продаются в мясных отделах, доказано youtube каналом одного луганского гидроцефала, он из таких костей себе супчик варил.
показать весь комментарий
12.07.2020 06:01 Ответить
А лес-кругляк в вагонах идущий в Европу не обнаружила.....
показать весь комментарий
12.07.2020 08:38 Ответить
А в тайниках грузовых вагонов, следующих в европу, Карпатского леса случайно не обнаружили?
показать весь комментарий
12.07.2020 08:54 Ответить
ПЕС его знает, кого от корыта оторвали.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:01 Ответить
смешно.
показать весь комментарий
12.07.2020 09:55 Ответить
А бревна-то в "глазу" не видать? Карпаты ведь "лысеют". Лупят с пушки по воробьям.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:15 Ответить
Бідні песики.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:03 Ответить
Всё? Обнаружены главные расхитители? Теперь-то таможня заработает и ее перестанут обвинять в хищении от 5-ти до 10-ти миллиардов гривен В МЕСЯЦ.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 