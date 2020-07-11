На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба. ФОТО

Во Львовской области пограничники обнаружили контрабанду в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Дрогобыч, прибыл в пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине, ночью. Во время проверки транспортного средства обзорная группа обнаружила несколько тайников - в бампере, нише для запасного колеса и полостях под лестницей.

Из тайников сотрудники пункта пропуска изъяли 70 упаковок корма для собак, два комплекта собачьих кормушек на кронштейнах и 140 футляров для очков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сигареты, смартфоны и наркотики - лидеры контрабанды в первом полугодии 2020, - Гостаможслужба. ИНФОГРАФИКА

Выявленный товар изъяли сотрудники таможни.