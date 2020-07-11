На Львовщине в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши, обнаружен контрабандный собачий корм, - Госпогранслужба. ФОТО
Во Львовской области пограничники обнаружили контрабанду в тайниках рейсового автобуса, прибывшего из Польши.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Дрогобыч, прибыл в пункт пропуска "Рава-Русская" на Львовщине, ночью. Во время проверки транспортного средства обзорная группа обнаружила несколько тайников - в бампере, нише для запасного колеса и полостях под лестницей.
Из тайников сотрудники пункта пропуска изъяли 70 упаковок корма для собак, два комплекта собачьих кормушек на кронштейнах и 140 футляров для очков.
Выявленный товар изъяли сотрудники таможни.
Значно цікавішим є питання, які ж це "рейсові" автобуси курсують в закриту для українців ЄС.
а ахмєтов так і возить з ордли ротердамське+ вугілля?
Это не гуманитарная помощь ЛДНР, нет?
А то так кости для собак в луганских супермаркетах продаются в мясных отделах, доказано youtube каналом одного луганского гидроцефала, он из таких костей себе супчик варил.