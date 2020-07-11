РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7636 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 580 79

Российская политика милитаризации оккупированного Крыма опасна как для Черноморского, так и для Средиземноморского региона, - Джапарова

Российская политика милитаризации оккупированного Крыма опасна как для Черноморского, так и для Средиземноморского региона, - Джапарова

Милитаризация оккупированного Крыма Российской Федерацией представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов.

Такую уверенность на встрече с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом высказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Эмине Джапарова поблагодарила за четкую последовательную позицию Грецию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности отметила успешное взаимодействие двух стран по этому вопросу в рамках международных организаций при принятии соответствующих резолюций и других документов. Она также отметила, что российская политика милитаризации оккупированного Крыма представляет опасность как для Черноморского, так и Средиземноморского регионов", - отмечается в публикации.

Замминистра подчеркнула важность сохранения международным сообществом внимания к ситуации в оккупированном Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два российских истребителя устроили провокацию самолету ВМС США над Средиземным морем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщается, что собеседники обсудили важность усиления международного внимания к вопросу прав человека, в частности констатировали готовность к большему взаимодействию в этой сфере.

Автор: 

Греция (732) Крым (26451) россия (96899) Черное море (1498) Средиземное море (86) Джапарова Эмине (174) Джеппар Эмине (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
есть разница,и большая...без крыма ***** не лезло в сирию,а тем более в ливию.потому что аппетит разыгрался-если можно бвзы в крыму-почему не в средиземном море?
показать весь комментарий
11.07.2020 20:59 Ответить
+7
Послухав Безсмертного. Абсолютно з ним згоден.Перед місцевими виборами ОПЗЖ буде нагнітати нетерпимість до клоуна і підігрівати свій електорат там, де їх зазвичай підтримують. А місцеві вибори співпадуть з осінніми навчаннями Хла, що може призвести до втрати територій України.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:10 Ответить
+6
Сьогодні мені розповідали, що проросійська влада чистить канал і розповідає, що силою заберуть українську воду. При цьому вони дійсно мілітаризують Крим проти України.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не надо лукавить. Нет никакой разницы для Черноморского региона, где русня будет размещать свои корабли и ракеты - в Крыму, в Новороссийске, или в Сухуми. Там всё рядом.
показать весь комментарий
11.07.2020 20:38 Ответить
Рядом это на карте, а Крым может также служить промежуточным пунктом и сопровождением.
показать весь комментарий
11.07.2020 20:45 Ответить
Промежуточным пунктом для чего? Для путешествия из Новороссийска к Босфору с дозаправками в Керчи, Феодосии, Ялте?
показать весь комментарий
11.07.2020 21:15 Ответить
опять "какая разница!", где то я это уже слышал
показать весь комментарий
11.07.2020 20:54 Ответить
есть разница,и большая...без крыма ***** не лезло в сирию,а тем более в ливию.потому что аппетит разыгрался-если можно бвзы в крыму-почему не в средиземном море?
показать весь комментарий
11.07.2020 20:59 Ответить
База в Сирии у него и так была, собственно как и в Крыму. Дело не в базах.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:02 Ответить
какая она была,доставшаяся от совка-можешь погуглить...
показать весь комментарий
11.07.2020 21:04 Ответить
Это мелочи, главное была. Кораблей всё-равно не хватает у русни даже на имеющиеся базы.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:13 Ответить
нет, там аренда же была срочная, пусть и долго. с их стороны было желание зафискировать "навеки"
показать весь комментарий
12.07.2020 00:41 Ответить
Желание понятно, но база здесь вторична. В конце концов все в курсе, что они лихорадочно строили базу в Новороссийске. То есть вариант ухода из Севастополя рассматривался.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:01 Ответить
навскидку, предполагаю, что существующая в Новороссийске способна была и без любых апгрейдов принять/обслужить весь ЧФ ссср.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:07 Ответить
Нет. Там очень плохие для базы погодные условия. Для торгового флота неделю в году выйти в открытое море переждать шторм - не критично. Для военного флота это как-то не солидно. Но небольшую базу под прикрытием скал они всё-же построили. Сейчас используется в основном для подлодок.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:17 Ответить
В Латакии большая была со времён сталина, и в Тартусе. Там и стояли ударные корабли ЧФ. До 1956-8 была база подводных лодок и в Албании. Потом выгнали. Топливом бункеровались кроме указаных портов в Сеуте Испания. Свой был терминал топливный, с понтом для сухогрузов что на Кубу добро пёрли 40 лет итд. Америкосы почти везде стояли и у греков, в Неаполе, Пальма де Мальорке, в Гибралтаре(англичане), Мальте. Так и пасли друг друга. Но у америкосов конечно впечатляли авианосцы, видел *Саратога*, сдуреть на те годы 1974-84гг. И в Бейруте подолгу стояли но не базово. Иногда в Югославии ремонтировались чуть. В Сплите.
показать весь комментарий
11.07.2020 22:11 Ответить
Продовжуй, мені цікаво.
показать весь комментарий
11.07.2020 22:28 Ответить
Чернило кончилось. Вот с вечера заболтаю на завтра. Так к обеду и почну. Про то как космические корабли бороздят просторы мирового океана....... Учись студент!
показать весь комментарий
11.07.2020 23:20 Ответить
В Латакии только была перевалочная база в порту. Где в основном разгружали военную технику и вооружение . А вот Тартус- да . там была ремонтная база для ПЛ . А так же для отдыха л.с 5й ОпЭск. Можно было прогуляться по Тартусу. Купить кап.товары . Так же с Тартуса доставляли пресную воду. по 8 долл .за тонну.
показать весь комментарий
12.07.2020 07:55 Ответить
Я к военному флоту абсолютно не имел отношения. В работал на пас-лайнерах ЧМП. И заходы в круизах и пас-линиях были массово. И в другие порты само собой. Просто видел и в ходу и на стоянках и среди экипажа были прежде всего машина, кто служил на военных. А потом работали на пассажирах, я был молод, им же было 50-60л. Для перерасчёта пенсий. Много рассказывали. На лайнер часто приходили с наших вояк в гости, и рыбаки и сухогрузники. Таковы были правила при совковии. Если позволял режим пассажирских круизов. Работал на тех лайнерах что фрахтовались кап-странами и их тур-фирмами. Много видел наших вояк и в иных местах. Не знаток тонкостей военных. И за медпомщью часто обращались на пассажир. Была операционная и три базовых врача и операционная медсестра в экипаже. Дела давно минувших лет. Просто задолбали скороспелые знатоки по разной части---Википедии нахватавшись!
показать весь комментарий
12.07.2020 17:40 Ответить
В Новороссийске база ЧФ. для России . НЕВОЗМОЖНА.!
От того они за Севастополь и дерутся. Причина . почему отказались. это ИЛ . который лежит на дне . Чистить его невозможно. т.к там со времени ВОВ еще остались не взорвавшиеся бомбы.
показать весь комментарий
12.07.2020 08:01 Ответить
Странно, что это не мешает Новороссийску быть крупнейшим портом Чёрного моря, по грузообороту сопоставимым со всеми украинскими вместе взятыми.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:37 Ответить
Евгения *****, гражданка Украины с видом на жительство в Испании, была похищена в Донецке.

https://novosti.dn.ua/article/7619-zhytelnyca-yspanyy-popavshaya-vtyurmu-dnr--odoprosakh-mgb-yrealyyakh-donecka
показать весь комментарий
11.07.2020 20:58 Ответить
Что она сняла флаг "стукнул" кто то из соседей, 100%!
И эти стукачи прекрасно знали, что ее ждет "подвал" и это цветочки.....

Шваль ДНРовская просто не знала, что женщина может выкрутиться!
Её спасло то, что она гражданка европейского государства, с местным жителе все было бы гораздо печальнее.....((
показать весь комментарий
11.07.2020 21:03 Ответить
Сьогодні мені розповідали, що проросійська влада чистить канал і розповідає, що силою заберуть українську воду. При цьому вони дійсно мілітаризують Крим проти України.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:07 Ответить
Було б цікаво почути подробиці.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:11 Ответить
Більше не знаю, просто чув сьогодні одного ідіота, який продав квартиру в Києві та їде на пмж у Крим.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:41 Ответить
Чим більше как-цапів покине територію України, тим краще, як для них, так і для нас.

А з тими, що залишилися в українському тилу, доведеться боротися.
Такі умови виживання. Не я їх придумав.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:51 Ответить
Послухав Безсмертного. Абсолютно з ним згоден.Перед місцевими виборами ОПЗЖ буде нагнітати нетерпимість до клоуна і підігрівати свій електорат там, де їх зазвичай підтримують. А місцеві вибори співпадуть з осінніми навчаннями Хла, що може призвести до втрати територій України.
показать весь комментарий
11.07.2020 21:10 Ответить
А главное - будут продолжать гнать на Порошенко и под одними же и теми лозунгами переманивать лохторат, аргумент будет один - Блазень не справился...
показать весь комментарий
11.07.2020 23:06 Ответить
здравая мысль, жаль шо поздала на 6 лет,
а теперь еще как минимум + 4, а то и, боже прости, больше...
показать весь комментарий
11.07.2020 21:38 Ответить
О це так парковка під вами була, шкода, що не встигла почитати, бо тема дуже важлива. Кожний коментар під такою темою на вагу золота.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:14 Ответить
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
показать весь комментарий
11.07.2020 22:31 Ответить
Судячи з кількості хрестиків тут був ольгинський десант. Їдьте вже відпочивати в кримнаш, дайте нам спокій на Цензорі.
показать весь комментарий
12.07.2020 01:16 Ответить
та нічеґо там такоґо не було - все як завжди...)))
показать весь комментарий
12.07.2020 01:21 Ответить
Гениальная мысль. Как ты догадалась, Джеппарова?
Бездельники.
показать весь комментарий
12.07.2020 06:15 Ответить
 
 