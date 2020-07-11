Российская политика милитаризации оккупированного Крыма опасна как для Черноморского, так и для Средиземноморского региона, - Джапарова

Милитаризация оккупированного Крыма Российской Федерацией представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов.

Такую уверенность на встрече с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом высказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Эмине Джапарова поблагодарила за четкую последовательную позицию Грецию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности отметила успешное взаимодействие двух стран по этому вопросу в рамках международных организаций при принятии соответствующих резолюций и других документов. Она также отметила, что российская политика милитаризации оккупированного Крыма представляет опасность как для Черноморского, так и Средиземноморского регионов", - отмечается в публикации.

Замминистра подчеркнула важность сохранения международным сообществом внимания к ситуации в оккупированном Крыму.

Сообщается, что собеседники обсудили важность усиления международного внимания к вопросу прав человека, в частности констатировали готовность к большему взаимодействию в этой сфере.