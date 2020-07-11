Российская политика милитаризации оккупированного Крыма опасна как для Черноморского, так и для Средиземноморского региона, - Джапарова
Милитаризация оккупированного Крыма Российской Федерацией представляет опасность для Черноморского и Средиземноморского регионов.
Такую уверенность на встрече с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом высказала первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Эмине Джапарова поблагодарила за четкую последовательную позицию Грецию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности отметила успешное взаимодействие двух стран по этому вопросу в рамках международных организаций при принятии соответствующих резолюций и других документов. Она также отметила, что российская политика милитаризации оккупированного Крыма представляет опасность как для Черноморского, так и Средиземноморского регионов", - отмечается в публикации.
Замминистра подчеркнула важность сохранения международным сообществом внимания к ситуации в оккупированном Крыму.
Сообщается, что собеседники обсудили важность усиления международного внимания к вопросу прав человека, в частности констатировали готовность к большему взаимодействию в этой сфере.
От того они за Севастополь и дерутся. Причина . почему отказались. это ИЛ . который лежит на дне . Чистить его невозможно. т.к там со времени ВОВ еще остались не взорвавшиеся бомбы.
https://novosti.dn.ua/article/7619-zhytelnyca-yspanyy-popavshaya-vtyurmu-dnr--odoprosakh-mgb-yrealyyakh-donecka
И эти стукачи прекрасно знали, что ее ждет "подвал" и это цветочки.....
Шваль ДНРовская просто не знала, что женщина может выкрутиться!
Её спасло то, что она гражданка европейского государства, с местным жителе все было бы гораздо печальнее.....((
А з тими, що залишилися в українському тилу, доведеться боротися.
Такі умови виживання. Не я їх придумав.
а теперь еще как минимум + 4, а то и, боже прости, больше...
Бездельники.