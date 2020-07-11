Кабмин должен утвердить программу развития и освоения украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что ожидает утверждения от Кабинета министров программы развития украинского языка.
Об этом он рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Надо, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации и с объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования", - сказал Тарас Креминь.
Кремень добавил, что офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины, и поэтому он надеется на поддержку правительства.
"Запуск института, его работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за исполнением. Это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинским языком - это гораздо другое", - сказал чиновник.
Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.
З українською мовою такої трагедії не можна допустити.
«Нові революційні події на батьківщині наших предків не дозволяють нам займати нейтральну позицію і відсторонено спостерігати за всім, що відбувається. Ми, козацька молодь Кубані вирішили заявити про свою підтримку України. Після революції 1917-1922 років нас, козаків, відокремили від вас, розкуркулювали, ми пережили знищення, великий Голод, війну, репресії, і ми не забули про це. Продовжувачі справи чекістів зараз грабують наш край: менти управляють наркотрафіком, кадировці «бєзпрєдєлять» по всій Кубані, безкарно грабуючи і гвалтуючи під дахом ФСБ.
Путін, Гундяєв і інші кремлівські карлики будують палаци, багатші вашого Межигір'я, а нас, простих людей, обдирають до нитки. На олімпіаді путінський режим награбував близько 100 мільярдів доларів, і готує наступні розпили.
Нас всіх теж дістала ця кримінальна окупація, і ми усвідомлюємо, що наш головний ворог знаходиться в Кремлі. У старшого покоління багато совка в головах. Але молодь прокидається, стає більш свідомою і все більше звертається до власної історії.
Всі ми усвідомили, що наше майбутнє не з гнобителем - Кремлем, а з нашою історичною батьківщиною - Великою Україною. Революція і повалення кримінальної окупації у вас дають нам приклад для наслідування і натхнення в боротьбі з путінським режимом. Одночасно ми розуміємо, що сили наші нерівні, тому ми будемо чекати визвольну Українську Армію на землях сонячного Кубанського краю. Слава Україні!», - йдеться в заяві.
Скільки ще програм, планів, проектів, поставнов, розпоряджень і т.д. треба написати і прийняти для державної мови ???
За 30 років мало ?
Тільки я так і не бачу, що ситуація - нормальна.
Чи хтось з юристів пояснить: хіба КС мав право прийняти на розгляд уродський позов таких же уродів проти Закону про Мову ? Такі речі можуть розглядатися ?
Всего в рюсскам наречии примерно 150 000 слов и 25 000 по феньке Путлера и шлеппера Индюковича....,В украинском в 2 раза больше причем фени в УКРАИНЕ НЕТ от слова СОВСЕМ...
Якщо в Україні 40% розмовляють в публічній сфері російською, то і парашного світу в Україні 40%!!!
Не сплутуйте публічну сферу і патякання дома на кухні!
На кухні патякайте хоч на мові тумба-юмба!
Тут дехто варнякає про російськомовних патріотів в ВСУ!
можете бути і французькомовним захисником України від парашних агресорів, але займати офіцерську посаду не знаючи держмови зась!!!!
ВЧІТЬСЯ І ЗАЙМАЙТЕ!