Кабмин должен утвердить программу развития и освоения украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что ожидает утверждения от Кабинета министров программы развития украинского языка.

Об этом он рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Надо, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации и с объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования", - сказал Тарас Креминь.

Кремень добавил, что офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины, и поэтому он надеется на поддержку правительства.

"Запуск института, его работа, тесное сотрудничество и с органами власти, и с соответствующими министерствами, контроль за исполнением. Это одно. А создание условий для освоения и повышения уровня владения украинским языком - это гораздо другое", - сказал чиновник.

Напомним, 8 июля правительственным решением Тарас Креминь был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая уволилась в апреле. Она объяснила это тем, что секретариат ведомства, которое ей поручили возглавлять, так и не начал работу и не получил финансирования.