Зарплата врача в Украине должна быть не меньше 20-25 тысяч гривен, - Степанов

Сейчас уровень зарплат медиков низкий. Достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу "Голос народа", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3,5 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит Верховную Раду отменить карантинные ограничения на зарплаты чиновников

"Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - отметил Максим Степанов.

В следующем году, по его словам, повышение зарплаты медицинским работникам будут заложены в тариф.

Напомним, медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года будет повышена заработная плата.

Читайте также: Зеленский про ситуацию с COVID-19: "Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается"

врачи (1525) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400)
+30
Да, мы в курсе. А у учителей 100тыс)
Так завещал вЕЛИКИЙ зе!
11.07.2020 23:29 Ответить
+26
Зарплата врача в Украине должна быть не меньше 20-25 тысяч гривен, - Степанов - Цензор.НЕТ 6377
11.07.2020 23:34 Ответить
+22
Подождут . Есть задачи поважнее . Тут чиновники прозябают на несчастные 46 тысяч в месяц .
11.07.2020 23:30 Ответить
Всё равно красть будут.От ментальности не убежишь.
12.07.2020 10:32 Ответить
и не только врача, минимальная часовая тарифная ставка оплаты труда в Украине, при существующих цена в Украине на продукты питания и комунальные услуги ,должна составлять минимум 4 зеленых американских фантиков в час
12.07.2020 10:53 Ответить
Ты ведь, гнида, отменил реформу Супрун. А теперь бабки клянчишь.
12.07.2020 10:54 Ответить
Какой уровень такая и зарплата. К хорошему врачу хрен попадёшь, там очередь, да и сам врач на деньги не жалуется.
12.07.2020 12:01 Ответить
да, но это черный нал, которого быть не должно... не жалуется врач, а кому жаловаться? пациентам? податковой? сбу? так они-то, пациенты, дают, а потом орут - "врачи - взяточники!"
а по-вашему хороший врач получает кучу денег в зарплату? в лучшем случае - тыс.5-6, а так 4-4,5...
а с той реформой, которая предлагается сейчас - да, зарплата может существенно подняться. как думаешь, за чей счет? правильно - пациентов, потомуу что именно пациенты будут серьезно доплачивать за то, чтоб их лечили. как-то так, минуя страховую медицину, постепенно переходим в сферу платных мед.услуг официально..
12.07.2020 16:06 Ответить
Зараз надрукують - буде й по 40 тисяч, просто картопля буде по 200 за кіло...
12.07.2020 12:21 Ответить
Лікарі не всі однакові. Скільки лікарей полишили лікарні аби не лікувати короновірусних хворих? Гарні лікарі завжди працюють у декільких містах і отримають дуже не погано. Але гарних лікарів не багато.
12.07.2020 12:27 Ответить
Многие из них зарабатывают гораздо больше! Степанов опоздал, лет на 12-14. Врач как и любой работник должен зарабатывать соответственно своего результатам труда.
12.07.2020 12:56 Ответить
Степанов! А как вы думаете бороться с врачебным вымогательством!? С тем самым "нет денег? везите домой!"
12.07.2020 13:56 Ответить
а так и будет: официально платное лечение, поэтому никакого "вымогательства" не будет
12.07.2020 16:08 Ответить
"Официальное платное лечение" - это ОПЛАТА В КАССУ БОЛЬНИЦЫ, а не в карман врачу-барыге.
12.07.2020 21:36 Ответить
именно так. а пока что "врач-барыга" делая сложные, иногда невероятно сложные операции, справляясь с практически неизлечимыми и неустранимыми проблемами имеет зарплату от 4,2тыс до максимум 6-7- тыс. грн... так какого хрена вы удивляетесь, если на месте спеца обнаруживаете бездарного и равнодушного типа лекаря???
19.07.2020 10:35 Ответить
По этому поводу прекрасно высказался премьер -министр Болгарии!! дословно: Продайте сначала свои "Бентли", а потом обращайтесь к государству за помощью"". Согласен , что эта гнида степанов и зеленая дебильная компания, как и вся пророссийская сволочь в Украине в лице: рабиновичей. мертведчуков, шуфричей , королевских,немчиновых, бондаренко, и погребинских и многие другие, развалили дружно всё, что создала Супрун, что бы им можно было сегодня воровать намного больше, чем вовровала в своё время богатырёва и её сын, через подставные фирмы- прокладки!! как легко они эти придурки из слуг наролдв, роздают, врачам 25 тысяч, учителям по 4000 долларов в месяц!! А заработать Честно, своим ежедневным трудом , эту зарплату не пробовали?????
12.07.2020 14:58 Ответить
Ага, особенно у моего семейного дятла.
12.07.2020 15:20 Ответить
говорили-балакали.... поки сонце зійде - роса очі виїсть
12.07.2020 16:09 Ответить
Так, підняття зп медикам і до 35тис було б непогано, але чи перестануть вони брати хабарі, якщо їх "лівак" перевищуватиме ті 35 тис ? Людина, яка потрапляє у лікарню змушена мати два бюджети ! 1.Доктору+медперсоналу .2.Для купівлі ліків, тобто для аптек ! Бажаю всім здоров'я !
13.07.2020 00:34 Ответить
