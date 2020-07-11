Зарплата врача в Украине должна быть не меньше 20-25 тысяч гривен, - Степанов
Сейчас уровень зарплат медиков низкий. Достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу "Голос народа", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.
Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3,5 тысяч гривен.
"Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - отметил Максим Степанов.
В следующем году, по его словам, повышение зарплаты медицинским работникам будут заложены в тариф.
Напомним, медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года будет повышена заработная плата.
а по-вашему хороший врач получает кучу денег в зарплату? в лучшем случае - тыс.5-6, а так 4-4,5...
а с той реформой, которая предлагается сейчас - да, зарплата может существенно подняться. как думаешь, за чей счет? правильно - пациентов, потомуу что именно пациенты будут серьезно доплачивать за то, чтоб их лечили. как-то так, минуя страховую медицину, постепенно переходим в сферу платных мед.услуг официально..