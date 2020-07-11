Зарплата врача в Украине должна быть не меньше 20-25 тысяч гривен, - Степанов

Сейчас уровень зарплат медиков низкий. Достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу "Голос народа", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3,5 тысяч гривен.

"Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - отметил Максим Степанов.

В следующем году, по его словам, повышение зарплаты медицинским работникам будут заложены в тариф.

Напомним, медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября текущего года будет повышена заработная плата.

