Оккупанты в Крыму проложат трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами протяженностью более 60 км
Оккупационные власти Крыма приняли решение проложить трубопровод, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, необходимо проложить более 60 километров труб.
К выполнению задач привлекли более 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
Отмечается, что 11 июля в Симферополь прибыли первые подразделения и военный эшелон со специальной техникой, оборудованием и материалами.
Напомним, 5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.
При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.
На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
