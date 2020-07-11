Креминь об абитуриентах с оккупированных территорий: Государство должно обеспечить им возможность получить образование, но есть ряд условий

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал законодательные изменения, которыми выпускникам школ с оккупированных территорий разрешено не сдавать ВНО для поступления в украинские вузы.

По его словам, государство должно учесть ряд условий, связанных с поступлением этих абитуриентов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Очевидно, что здесь надо говорить и об увеличении соответствующих квот на госзаказ, и о создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине. Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий? Он однозначно должен быть обеспечен общежитием. Однозначно, он должен быть обеспечен в том числе еще и, возможно, социальной стипендией. Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен нагнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях. Понятно, что это вопрос и реинтеграции, возможно, членов семьи. Не забывайте и о детях с инвалидностью. И такие дети у нас могут быть. Конечно, я хотел бы, чтобы и наши спецслужбы в этом помогали. Поскольку в СМИ попадались случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, попадали в списки соискателей образования, претендентов", - заявил Тарас Креминь.

Он отметил, что оказавшиеся на оккупированных территориях дети - "они наши дети".

"Конечно, мы как представители украинского государства должны обеспечить им доступ к получению образования. Но в тот же время надо понимать, что надо создать для того соответствующие условия", - добавил Креминь.

Он признал, что это "очень непростая работа, потому что мы не владеем информацией, какое это количество детей, сколько детей по-настоящему сможет приехать".

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые, в частности, предусматривают возможность вступления во все украинские вузы по вступительным экзаменам (или на основе ВНО - по собственному выбору) в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория на линии столкновения. 10 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя, и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.

