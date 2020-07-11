РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 163 99

Креминь об абитуриентах с оккупированных территорий: Государство должно обеспечить им возможность получить образование, но есть ряд условий

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал законодательные изменения, которыми выпускникам школ с оккупированных территорий разрешено не сдавать ВНО для поступления в украинские вузы.

По его словам, государство должно учесть ряд условий, связанных с поступлением этих абитуриентов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Очевидно, что здесь надо говорить и об увеличении соответствующих квот на госзаказ, и о создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине. Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий? Он однозначно должен быть обеспечен общежитием. Однозначно, он должен быть обеспечен в том числе еще и, возможно, социальной стипендией. Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен нагнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях. Понятно, что это вопрос и реинтеграции, возможно, членов семьи. Не забывайте и о детях с инвалидностью. И такие дети у нас могут быть. Конечно, я хотел бы, чтобы и наши спецслужбы в этом помогали. Поскольку в СМИ попадались случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, попадали в списки соискателей образования, претендентов", - заявил Тарас Креминь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абитуриентов из оккупированного Крыма и ОРДЛО будет отдельная квота в вузы, чтобы они не конкурировали со сдававшими ВНО, - "слуга народа" Бабак

Он отметил, что оказавшиеся на оккупированных территориях дети - "они наши дети".

"Конечно, мы как представители украинского государства должны обеспечить им доступ к получению образования. Но в тот же время надо понимать, что надо создать для того соответствующие условия", - добавил Креминь.

Он признал, что это "очень непростая работа, потому что мы не владеем информацией, какое это количество детей, сколько детей по-настоящему сможет приехать".

Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые, в частности, предусматривают возможность вступления во все украинские вузы по вступительным экзаменам (или на основе ВНО - по собственному выбору) в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория на линии столкновения. 10 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя, и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.

Также читайте: Кабмин должен утвердить программу развития и освоения украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь

Автор: 

вступительная кампания (289) Крым (26451) поступление (45) Донбасс (26959) Креминь Тарас (137)
Топ комментарии
+35
Хлебнем мы еще от этой сепарни. Мало того, что лугандонская саркома и так расползлась по Украине с 2014 года, так давайте еще добавим. Это же что ни есть самая настоящая агентура будет, прикрытая "несчастными детками". Тихая оккупация всеми возможными методами и способами.
12.07.2020 00:09 Ответить
+34
Опять какие-то льготники... Это прямо наша болезнь. А за студентиками, правильно, последуют родители, "народные милиционеры" и "борцуны с фошиздами" и им всем, тоже необходимы выплаты и конечно же из бюджета Украины, а не Советского Союза, куда они стремятся...
12.07.2020 00:06 Ответить
+32
Нахрен этот совок? Сделайте именные стипендии студентам-отличникам, пусть даже и с Лугандона, но поступать они должны на общих основаниях...
12.07.2020 00:00 Ответить
Нахрен этот совок? Сделайте именные стипендии студентам-отличникам, пусть даже и с Лугандона, но поступать они должны на общих основаниях...
12.07.2020 00:00 Ответить
Берем для примера гопника 30 лет, "стоявшего на блок-посту"

Он приезжает в Киев

Он записывается на подготовительные курсы в КНУ им Шевченко (или в кульок Поплавского)

Он получает на год бесплатное жильё в общаге (вместо других. Дополнительную комнату для него не пристроят)

Он получает стипендию.

Он идёт и работает на стройке.
12.07.2020 00:39 Ответить
Если поступить так,как ты предлагаешь,придется признать дипломы ДыРы потому,что "студентов-отличников" придется определять по нормам отдельного закона или постановления,определяя соответствие требованиям именно по "дырявым" аттестатам.Просто должны работать спецслужбы.Над каждым.Они умеют,если отвлекутся от своих крышеваний,рейдерства и банального рэкета.А иначе не в ДыРу будет идти проукраинская идеология,а в Украину "дырявая".К сожалению,грунт у нас есть,чтоб эта параша проросла и дала урожай
12.07.2020 09:48 Ответить
Я, наверное, неоднозначно высказался... Они приезжают на неоккупированные территории и сдают ЗНО тут. Потом поступают в ВУЗы на неоккупированной территории на общих основаниях. Если они поступили на бюджет и хорошо учатся, можно поощрить их особой стипендией. Никаких лугандонских дипломов, аттестатов и т.п. при этом признавать не надо...
12.07.2020 10:41 Ответить
Они не здадут ЗНО тут. Там есть "украінська мова". Все. Их папы, мамы выбрали им другой путь. Поэтому если говорить по нормальному - трехмесячные курсы языка, ЗНО, общежитие и учеба.
12.07.2020 12:28 Ответить
Не здадут - значит никуда не поступают.
12.07.2020 22:29 Ответить
При чем тут "хорошо учатся"?Чтоб хорошо учиться,нужно хотя бы начать учиться,а с этим огромные проблемы.Смысл не в денежном поощрении.Смысл в упрощении поступления-поэтому стипендии тут абсолютно не при чем.Единственный критерий,который должен быть-знание украинского языка.Знаешь-заходи,учись.Естественно,после проверки на причастность к НВФ (как поступающего,так и близких родственников).
12.07.2020 15:44 Ответить
Опять какие-то льготники... Это прямо наша болезнь. А за студентиками, правильно, последуют родители, "народные милиционеры" и "борцуны с фошиздами" и им всем, тоже необходимы выплаты и конечно же из бюджета Украины, а не Советского Союза, куда они стремятся...
12.07.2020 00:06 Ответить
Кумедно те, що дбає про "знедолених" (як правило з забаганками говорити і вчитися російською) новоспечений захисник української мови...
12.07.2020 00:21 Ответить
Да выручайте им уже сразу депутатский мандат. Чё уж там мелочиться?
12.07.2020 00:07 Ответить
Их 6 лет обрабатывала пропаганда и их предварительно необходимо лечить.
Хотя... если у зебов Порошенко - враг и в Лугандоне Порошенко - враг, то они быстро найдут общий язык...
12.07.2020 00:08 Ответить
"Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий?"

Да, хороший вопрос - какое его качество, сортность, так сказать?)))
12.07.2020 00:08 Ответить
У 17-18 років, з яких 6 років під ідеологічною обробкою окупантів - це вже людина з певним практично сформованим світоглядом...
12.07.2020 00:18 Ответить
Не всё так печально, человек формируется к 21 году... но... я выше написал.
12.07.2020 00:22 Ответить
Наразі суттєвий вплив має безпосереднє молодіжне оточення, яке наразі - аж ніяк не спрямоване на патріотичне перевиховання.

Знаю по своїм студентам, серед яких невелика кількість є вихідцями з окупованих територій...
12.07.2020 00:27 Ответить
Не все студенты принадлежат к 73%...
12.07.2020 00:32 Ответить
Хлебнем мы еще от этой сепарни. Мало того, что лугандонская саркома и так расползлась по Украине с 2014 года, так давайте еще добавим. Это же что ни есть самая настоящая агентура будет, прикрытая "несчастными детками". Тихая оккупация всеми возможными методами и способами.
12.07.2020 00:09 Ответить
Хочешь победить врага -- воспитай его детей.
12.07.2020 00:14 Ответить
В таком возрасте поздно воспитывать.
12.07.2020 00:16 Ответить
Не факт. Все-таки у человека остается какое-то уважение к университету, где учился, к одногрупникам.
Да и если человек сам едет в Украину учиться на украинском языке, то наверное он не враждебно настроен. Не все там законченные ватники. Да и не большинство даже.
12.07.2020 00:27 Ответить
вы шут.
12.07.2020 00:41 Ответить
та не будут они драться. Ты представь - сколько их тут и сколько нас. Затопчем. И упоротых там процента три от силы. Остальные любят Владимира Александровича не меньше наших малоросов.
13.07.2020 09:17 Ответить
Они едут сюда, потому что их бумажки не стоят даже бумаги на которой напечатаны и есть такие привилегии, но их ненависть к Украине никуда не девается. Вот и весь секрет )
12.07.2020 04:20 Ответить
1 + 1
12.07.2020 10:44 Ответить
кхм... что за должность такая "защит .... добре...

взагалі , що це за посада "захисник державної мови", що це за сюр? нагадує відповідального за помічника охорони державного кордону. це має бути один із 100+ обов'язків кожного держслужбовця, до того ж прописаний в їхньому статуті (або це вже так є?!).

сподіваюсь, всі вже побачили відосики "абітурієнтів". особисто в мене великі сумніви щодо зміни їхньої оріентації, тобто на "рідну", не гендерню та ін.

іншиій варіант - дуже простий: кажи на камеру "Слава Україні", відповідай на питання чий Крим, та пізд%уй здавати екзамени.
12.07.2020 00:10 Ответить
"Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен нагнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях."

Точно, пусть нагонит эту пропасть и в нее прыгнет...)))
Это перевод такой или "защитник" как-то не так защищает?
12.07.2020 00:13 Ответить
Ну так хай поступають і здають ЗНО з усіма!

От міністр Квіт в 2015 розробив чудовий механізм пільги, коли ввів так званий "сільський коефіцієнт" - пільговики здають ЗНО з усіма, але отриманий ними бал множиться на 1,05... Тобто пільга є, але вона мінімальна і виключає потрапляння аж зовсім тупих пільговиків, бо при низькому балі ЗНО ніякий коефіцієнт не поможе!
От такі коефіцієнти варто повводити для пільговиків,а не відміняти для них ЗНО! Я взагалі проти всіх пільг, але якщо вже так важливо зберегти пільги, то таке рішення - ідеальне!
12.07.2020 00:15 Ответить
З окупованих територій по преференціях ми можемо отримати тільки вікторфьодоровичів. Українці, будемо рухатись по колу?
12.07.2020 00:17 Ответить
Креминь об абитуриентах с оккупированных территорий: Государство должно обеспечить им возможность получить образование, но есть ряд условий - Цензор.НЕТ 6420
12.07.2020 00:19 Ответить
Мне всегда нравился Inocent Art.
12.07.2020 20:48 Ответить
Мєня тєрзают смутниє сомнєнія... А які документи підтверджують закінчення навчання в школі на окупованих територіях, аттєстат народних рєспублік?
12.07.2020 00:36 Ответить
Может лучше для них какую нибудь программу бесплатной он лайн помощи подготовки для сдачи ВНО организовать. Интернет у них там есть. Зато триста раз подумают, а надо ли им это, чтоб мы потом не мучились - куда их девать
12.07.2020 00:39 Ответить
Я понимаю, что квоту из бюджета можно добавить.

Я понимаю, что стипендии из бюджета можно добавить.

КАК ВЫ ДОБАВИТЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ ?
12.07.2020 00:45 Ответить
другими словами, лугандонец Вася, без экзаменов и ЗНО записавшийся в Могилянку, поселится бксплатно на то место, на которое мог бы поселиться сумчанин Боря, получивший на ЗНО 180 баллов.
12.07.2020 00:48 Ответить
Пускай сумчанин Боря не в школе штаны протирает а едет в ОРДЛО и за $500 купит у Бородая справку, обеспечивающую льготное поступление без ЗНО в любой украинский ВУЗ.
12.07.2020 00:56 Ответить
я тебе перспективу обрисовал
12.07.2020 00:59 Ответить
Получается справка от Бородая и Пушилина сейчас важнее диплома и атестата украинского? Я так вижу что скоро не ОРДЛО в Украину реинтегрируется а скорее очередь в ОРДЛО за *дипломами* и льготами к Бородаю выстроится и Украина в ОРДЛО реинтегрируется.
12.07.2020 00:51 Ответить
а нахіба ты за них агитировал ?
12.07.2020 01:00 Ответить
Ето получается что через 5 лет высшие должности и власть в Украине возьмут сегодняшние абитуриенты- льготники из ОРДЛО? Догадываетесь куда они поведут Украину?
12.07.2020 00:53 Ответить
Ты год тому назад, когда вопил "лишь бы не Порох". не понимал, что именно так и будет ?
12.07.2020 01:02 Ответить
А разве не твой Порося начал такую практику и признал дипломы и справки с ОРДЛО и окупированного крыма? Во поетому я против него и голосовал. И еще раз проголосую
12.07.2020 01:05 Ответить
номерний, А хіба не при сивочолому лугандонців почали агітувати вступати у ВУЗи, визнаючи атестати видані апалчєнцамі? Ото ж бо.
12.07.2020 11:39 Ответить
Первое, что нужно сделать с этими абитуриентами - это стерилизовать, а второе и последнее, перед отправкой в дырляндию, - это лоботомировать.
12.07.2020 00:58 Ответить
А можно было в прощлом году выбрать президентом не улоуна.

И тогда бы этого цЫрка не было
12.07.2020 01:04 Ответить
Дебилы как обычно на понтах приняли, а потом стали думать, что с этим делать. И то лишь те, на кого это повесили.
12.07.2020 00:58 Ответить
Он отметил, что оказавшиеся на оккупированных территориях дети - "они наши дети".


А сколько из них будет завербовано гэбней , все или только половина
12.07.2020 01:00 Ответить
киевские дебилы так и не поняли, что прибывающие с оккупированных территорий имеют настолько промытые мозги, что перед тем как принимать их на учебу этих людей надо закрывать на пару лет на карантин на перевоспитание от кацапюрского мира...
12.07.2020 05:22 Ответить
..Як ти не старайся а з *колорадської лічинки * виросте прокасабське лайно .
Умова . при вступі . повинна буди одна .- скальп російського окупанта ! Крапка !
12.07.2020 05:39 Ответить
Кто это такое? ШпрехенФюрер?
12.07.2020 06:02 Ответить
Шесть лет они формировались , как враги ко всему украинскому , шесть лет !!!
И вы полагаете , что они больше заслуживают внимания со стороны Украины, чем действительно наши дети , дети ребят погибших на фронте , дети переселенцев нуждающихся в любой помощи все эти долгих шесть лет ?!
12.07.2020 06:19 Ответить
Кого ви олігофрени вибрали тих зебілів хто дітей ворогів буде безплатно навчати ( за ваші податки), а ваші діти з вшитим чіпом від дядька Білла будуть виности після них горшки і працювати на плантаціях олігархів -космополітів . Я в шоці. Ні щоб безплатно і без ЗНО приймали дітей тих хто воює на фронті і поліпшувалим якість еліт, вони заповнюють країну дітями її ворогів. Дурдом.
12.07.2020 07:21 Ответить
А чи не за Порошенка почали надавати пільги личинкам апалчєнцев, за якого тут дупи рвуть олігофрени?
12.07.2020 11:47 Ответить
Державі пофіг хто її почав розвалювати, Кучма, Порошеко чи Зеленський результат то буде один.
12.07.2020 11:53 Ответить
Кремень хорошая козацкая фамилия. Надо что бы ВСЯ молодежь поехала из ОРДЛО на подконтрольную территорию( любая,тупая, даже упоротая) и здесь ее "перековать". Не надо военным образом побеждать,достаточно вложить "нужные смыслы" в неокрепшие головы молодежи( она будующее). И там будет Украина. Но надо делать что бы здесь была Украина(не баронские уделы с прислугой и двуязычием) и она была привлекательна.
12.07.2020 07:24 Ответить
Вы фантазёр .
Там родители уже все вложили.
Любовь к Украине воспитывают с колыбели.
А ПОЧЕМУ НЕТ КВОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ?

Почему все годы поддерживают только восток ? Вот они и привыкли паразитировать и все получать бесплатно и ещё «хутин введи» кричали
12.07.2020 07:30 Ответить
Фантазер Вы. Наши дети не наши ибо вы работаете большую часть времени или вообще отсутствует( на заработках) . Наших детей формирует гаджеты( интернет) в первую очередь и улица во вторую. Что бы влиять на детей надо жить в селе и максимально находится рядом с ними. Практически 50% работоспособного населения Украины живут как цыгане,но отдельно от семьи. Но хороший преподаватель и среда из врага(сформированного юнармией) сделают державника. Все в мире строится по этому принципу. Не надо войны просто обучи детей,юношей тому чему хочешь и все ты получишь результат. В истории- если государство противник надо было покорить детей вождей покоренных племен забирали и обучали в своей среде. И все. Так делали в Риме ( Почему дети нормальных родителей- пьянствуют,деградируют? Потому что с каждого" утюга", начиная с игр растление . Поэтому и дети такие). Так что вы абсолютно не понимаете в предмете,уж поучитесь
12.07.2020 11:01 Ответить
пример - турки выращиввали янычар. брали детей с 6-летнего возраста.
12.07.2020 12:52 Ответить
Якщо рашка (поцікавтесь що це) повна помиїв, то чистої води туди не наллєш...
12.07.2020 08:20 Ответить
в 17 лет уже поздно перековывать. Вон Зеленому было 13 лет в 1991 году и все равно выросло антиукраинцем и совком.
тем более 6 лет росийского угара и ненависти. дети все впитывают + их родители.
12.07.2020 12:51 Ответить
А какая квота для этой категории?

Какая служба будет проверять ПРИЧАСТИЕ этих ВЗРОСЛЫХ С ПАСПОРТАМИ ДЕТЕЙ к терроризму и сепаратизму?

Если бюджет , ТО СКОЛЬКО ЛЕТ И ГДЕ должны эти ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ потом работать по распределению на государство Украина ?
12.07.2020 07:25 Ответить
Мне жалко всех детей Украины .

НО В ОБЩЕСТВЕ ЯВНО НАЗРЕЛ ВОПРОС СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ
При помощи кремлевских шестёрок , которыми просто заполнена украинская власть, ВСЕ ГОДЫ проводится политика социальных лифтов ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫХОДЦЕВ С ЮГОВОСТОКА УКРАИНЫ или приезжих из раши.
Как не прочитаешь биографию руководителя - так или родился в раше или вырос на юго востоке . С западной Украины очень мало во власти человек
12.07.2020 07:34 Ответить
И тут надо задуматься обществу
Дело в том что менталитет Западенцев и выходцев с юго востоке так и остался разным в силу исторических обстоятельств
Была Русь литовская и Русь татарская , а значит западный христианский менталитет и азийский менталитет существуют в Украине до сих пор
Пока во власть не придут люди с западным менталитетом , Украина будет мучится с совком
12.07.2020 07:40 Ответить
кацапы мочили голодомором\армией и т.п. в основном восточные регионы (ну, и продолжают). так что там скорее всего обычный синдром жертвы, массовый. не знаю правда чи такое лечится сегодняшними методами.
12.07.2020 11:45 Ответить
Вся справа в тому, що діткам високопосадовців тeрміново трeьа було обійти ЗНО. Його хотіли навіть скасувати, нібито чeрeз ковід, алe знайшли простіший вихід. Впeвнeний, якщо подивитись призвіща "льготників", то там побачимо багато відомих призвіщ. По-другe, цe дасть динировським змогу заробляти на прописці в заповідниках. За гроші вони абітурієнтів хоч в шахті посeлять. Ось навіщо ми спонсіруємо сeпарів?!
12.07.2020 08:04 Ответить
За всю історію незалежності України українці в повному розумінні цього слова і поняття ніколи не були у ВЛАДІ. Україну очолювали інородці, малороси, комуністи а не українці. Ось так. Парадокс і пародії.
12.07.2020 08:13 Ответить
Відповідно до Женевської конвенції за окуповані теріторії відповідадьнвсть несе окупант. В тому числі за гуманітарну сферу (охорона здоров'я, освіта, забезпечення провіантом і пристойними умовами). Отже, держава УКРАЇНА АЖНІЧОГО НЕ ВИННА МЕШКАНЦЯМ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ДО МОМЕНТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ЦИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ОКУПАНТІВ.
12.07.2020 08:17 Ответить
Никаких льгот в высшие быть не должно! Никому!!!! Это не жизненно необходимо, человек может жить и без высшего образования. Если имеет мозги, желание- учится, не имеет, то и не научится. Набирать неучей и дураков, тащить их за уши,только по принципу их проживания или наличии всяких справок об инвалидности, "сиротстве"(при живых родителях, лишенных родительских прав, но, между прочим, не обязанностей), заполнять ими бюджетные места- это глупость несусветная, и преступление против талантливой, умной молодежи. Там значит "наши дети", а тут что НЕ наши, так? "Сироты", каждый из которых получают сейчас ТРИ!!!! прожиточных минимума идут на бюджет вне конкураса, а другие пусть как хотят, нет денег- нет образования, и никого не волнует что у этих детей в доходе семьи и одного прожиточного минимума нет! такие, мля, зарплаты у нас в стране, у простых, как любят нас называть власть, людей Что за дискриминация? Кто дал право такое делать? Государство не богодельня чтобы кормить, учить и содержать бездельников.
12.07.2020 09:15 Ответить
Вот именно, быть не должно льгот, тогда и служить в армии должны все, и на фронте повоевать должны все, а не одни воюют, в основном дети нищих, а другие дети мажоров отмазаны, как и их папаши они только в кошелек воруют. Президент- дезертир , сын врага-оккупанта бесплатно проходит в вуз, и инфицирует всю вертикаль власти, это какой то осиморон и идиотизм властей. Никому и нафиг не надо образование ради образования. Образование должно быть для усиления страны - технически, экономически и в военном отношении, что бы сохранить страну и ее граждан от катастрофы.
12.07.2020 09:46 Ответить
а как же там нацистка Третьякова - она ведь была против субсидий, всяких справок, доплат,
"Государство не богодельня чтобы кормить, учить и содержать бездельников".
Тут нацистка молчит - это же данецко-луганские дети - им можно, а детям участников АТО, погибших, инвалидов АТО - нельзя.
12.07.2020 12:47 Ответить
Прикольний мовний омбуцмен)) перерахував всі умови окрім знання української мови)))
12.07.2020 09:39 Ответить
а вони мови і не знають - за 6 років вибили усі знання мови. а в ВУЗах зараз майже усе викладання українською - тому будуть вимагати для них російську - ОПЗЖ і буде намагатися цього.
12.07.2020 12:40 Ответить
Да сколько можно. Критерий один:ЗНАНИЯ. И пофиг откуда абитуриент. Для всех равные условия! Льготники - только одаренные дети- победители различных конкурсов республиканского масштаба . Остальное совок.
12.07.2020 10:16 Ответить
Ничего....не долго им осталось.
Скоро, при седьмом Президенте Порошенко, мы наведем порядок и в этом деле.
12.07.2020 11:46 Ответить
троліна кацапська, знаємо ви, як ви хочeтe новий Майдан організувати, щоб щe області відтяпати.
13.07.2020 09:49 Ответить
НИЧЕГО государство им не должно, они враги Украины, а льготный прием крымлядей и лугандонов в вузы есть скрытая диверсия против Украины!!! Эти сюси-пуси с мокшами до добра не доведут.
12.07.2020 12:49 Ответить
Я не философствую, просто константирую факт. И мне плевать, после последних выборов для меня Украина НЕ Украина.
12.07.2020 13:15 Ответить
Вся ответственность за дальнейшее лежит на 73%
12.07.2020 13:16 Ответить
Представляю, сколько детишек-сирот от погибших немецких фронтовиков и просто рядовых эсэсовцев можно было бы перековать в ВУЗах СССР в 41-45 годах.
12.07.2020 13:23 Ответить
 
 