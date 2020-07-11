Креминь об абитуриентах с оккупированных территорий: Государство должно обеспечить им возможность получить образование, но есть ряд условий
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь прокомментировал законодательные изменения, которыми выпускникам школ с оккупированных территорий разрешено не сдавать ВНО для поступления в украинские вузы.
По его словам, государство должно учесть ряд условий, связанных с поступлением этих абитуриентов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Очевидно, что здесь надо говорить и об увеличении соответствующих квот на госзаказ, и о создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине. Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий? Он однозначно должен быть обеспечен общежитием. Однозначно, он должен быть обеспечен в том числе еще и, возможно, социальной стипендией. Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен нагнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он получил на оккупированных территориях. Понятно, что это вопрос и реинтеграции, возможно, членов семьи. Не забывайте и о детях с инвалидностью. И такие дети у нас могут быть. Конечно, я хотел бы, чтобы и наши спецслужбы в этом помогали. Поскольку в СМИ попадались случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, попадали в списки соискателей образования, претендентов", - заявил Тарас Креминь.
Он отметил, что оказавшиеся на оккупированных территориях дети - "они наши дети".
"Конечно, мы как представители украинского государства должны обеспечить им доступ к получению образования. Но в тот же время надо понимать, что надо создать для того соответствующие условия", - добавил Креминь.
Он признал, что это "очень непростая работа, потому что мы не владеем информацией, какое это количество детей, сколько детей по-настоящему сможет приехать".
Напомним, 3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые, в частности, предусматривают возможность вступления во все украинские вузы по вступительным экзаменам (или на основе ВНО - по собственному выбору) в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория на линии столкновения. 10 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.
Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя, и только в ограниченный перечень высших учебных заведений.
Он приезжает в Киев
Он записывается на подготовительные курсы в КНУ им Шевченко (или в кульок Поплавского)
Он получает на год бесплатное жильё в общаге (вместо других. Дополнительную комнату для него не пристроят)
Он получает стипендию.
Он идёт и работает на стройке.
Хотя... если у зебов Порошенко - враг и в Лугандоне Порошенко - враг, то они быстро найдут общий язык...
Да, хороший вопрос - какое его качество, сортность, так сказать?)))
Знаю по своїм студентам, серед яких невелика кількість є вихідцями з окупованих територій...
Да и если человек сам едет в Украину учиться на украинском языке, то наверное он не враждебно настроен. Не все там законченные ватники. Да и не большинство даже.
взагалі , що це за посада "захисник державної мови", що це за сюр? нагадує відповідального за помічника охорони державного кордону. це має бути один із 100+ обов'язків кожного держслужбовця, до того ж прописаний в їхньому статуті (або це вже так є?!).
сподіваюсь, всі вже побачили відосики "абітурієнтів". особисто в мене великі сумніви щодо зміни їхньої оріентації, тобто на "рідну", не гендерню та ін.
іншиій варіант - дуже простий: кажи на камеру "Слава Україні", відповідай на питання чий Крим, та пізд%уй здавати екзамени.
Точно, пусть нагонит эту пропасть и в нее прыгнет...)))
Это перевод такой или "защитник" как-то не так защищает?
От міністр Квіт в 2015 розробив чудовий механізм пільги, коли ввів так званий "сільський коефіцієнт" - пільговики здають ЗНО з усіма, але отриманий ними бал множиться на 1,05... Тобто пільга є, але вона мінімальна і виключає потрапляння аж зовсім тупих пільговиків, бо при низькому балі ЗНО ніякий коефіцієнт не поможе!
От такі коефіцієнти варто повводити для пільговиків,а не відміняти для них ЗНО! Я взагалі проти всіх пільг, але якщо вже так важливо зберегти пільги, то таке рішення - ідеальне!
Я понимаю, что стипендии из бюджета можно добавить.
КАК ВЫ ДОБАВИТЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ ?
И тогда бы этого цЫрка не было
А сколько из них будет завербовано гэбней , все или только половина
Умова . при вступі . повинна буди одна .- скальп російського окупанта ! Крапка !
И вы полагаете , что они больше заслуживают внимания со стороны Украины, чем действительно наши дети , дети ребят погибших на фронте , дети переселенцев нуждающихся в любой помощи все эти долгих шесть лет ?!
Там родители уже все вложили.
Любовь к Украине воспитывают с колыбели.
А ПОЧЕМУ НЕТ КВОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ?
Почему все годы поддерживают только восток ? Вот они и привыкли паразитировать и все получать бесплатно и ещё «хутин введи» кричали
тем более 6 лет росийского угара и ненависти. дети все впитывают + их родители.
Какая служба будет проверять ПРИЧАСТИЕ этих ВЗРОСЛЫХ С ПАСПОРТАМИ ДЕТЕЙ к терроризму и сепаратизму?
Если бюджет , ТО СКОЛЬКО ЛЕТ И ГДЕ должны эти ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ потом работать по распределению на государство Украина ?
НО В ОБЩЕСТВЕ ЯВНО НАЗРЕЛ ВОПРОС СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ
При помощи кремлевских шестёрок , которыми просто заполнена украинская власть, ВСЕ ГОДЫ проводится политика социальных лифтов ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫХОДЦЕВ С ЮГОВОСТОКА УКРАИНЫ или приезжих из раши.
Как не прочитаешь биографию руководителя - так или родился в раше или вырос на юго востоке . С западной Украины очень мало во власти человек
Дело в том что менталитет Западенцев и выходцев с юго востоке так и остался разным в силу исторических обстоятельств
Была Русь литовская и Русь татарская , а значит западный христианский менталитет и азийский менталитет существуют в Украине до сих пор
Пока во власть не придут люди с западным менталитетом , Украина будет мучится с совком
"Государство не богодельня чтобы кормить, учить и содержать бездельников".
Тут нацистка молчит - это же данецко-луганские дети - им можно, а детям участников АТО, погибших, инвалидов АТО - нельзя.
Скоро, при седьмом Президенте Порошенко, мы наведем порядок и в этом деле.