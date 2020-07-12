РУС
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это была и остается общая боль украинского и польского народов

Посольство Украины в Польше заявило, что украинский народ вместе с польским чтит жертв Волыни, "не деля их на своих или чужих".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.

"11 июля - общая боль украинцев и поляков. Сегодня вместе с польским народом мы чтим жертв Волыни, не разделяя их на своих или чужих. Это была и остается наша общая боль. В межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны, украинский и польский народы переживали драматические нечеловеческие времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить ее господствующей национальности - то есть польской, часто через репрессии, зачистки, разрушение храмов и мест их памяти", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что решительно осуждают "любые проявления насилия, ведущие к человекоубийству на этнической почве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша собирается открыть "Институт правды" и музей жертв "геноцида на Волыни"

"Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся о невинно убиенных. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские отношения и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и вере в наше общее европейское будущее", - говорится в заявлении.

Как напоминает Радіо Свобода, 11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлено "Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Второй Республики Польша".

В ходе Волынской трагедии 1943-44 годов, которую в Польше официально называют "Волынской резней", в результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, и ряда польских формирований - националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, - с другой, погибли десятки тысяч людей.

При этом число жертв среди местных поляков, по данным различных историков, в том числе польских, оценивается от 30 до 70 тысяч человек; цифры официальной Варшавы - 100 тысяч погибших поляков - не подтверждает почти никто.

Также читайте: Польша получает позитивные сигналы из Украины в деле отмены запрета эксгумации жертв Волынской трагедии, - Чапутович

Количество убитых украинцев оценивают от 5 тысяч (эту самую низкую оценку использует Варшава) до более 20 тысяч человек.

События Волынской трагедии Варшава давно называет "этническими чистками", а 2016-м там перешли к официальному определению "геноцид"; единственными виновниками трагедии называют "украинских националистов".

Возражения Киева и напоминание об общей ответственности за трагедию и о преступлениях также поляков против украинского населения Польша при этом отвергает и настаивает, чтобы Украина признала ту "историческую правду", которую диктует Варшава. Политические споры, в частности, связанные с оценками тех событий, приводили в последние годы к росту напряженности в отношениях между двумя странами.

Топ комментарии
+27
Украинцы и поляки, на оккупированной поляками Волыни, были польскими гражданами 1921-1939. Причем здесь Украина которая появилась в 1991 году? Это внутрипольские разборки. Но поляки почему то защищают одних польских граждан но обвиняют других польских граждан в Геноциде польских граждан. Абсурд!

"Ещё в декабре 1920 года был издан специальный указ о колонизации польскими военными поселенцами земель на восточных окраинах Польши - в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B Кресах Всходних » (Западной Украине, Западной Белоруссии, Восточной Литве). На основании этого закона в 1920-1928 годах польским поселенцам, бывшим военным, на Волыни и Полесье было передано 260 тыс. гектаров земли, куда из центральных районов Польши прибыло более 20 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 поселенцев (осадников) . Осадники, бывшие военные, должны были стоять на страже «польскости» и стать оплотом польской колонизации на территориях с преобладающим украинским населением"
12.07.2020 01:52 Ответить
+14
Пацифіка́ція у Галичині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 репресивна акція , проведена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польською владою у вересні - листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзефа Пілсудського , із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Галичини .
Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях .
12.07.2020 02:04 Ответить
+12
А ви замітили, що всі ці срані сусіди-імперці, тлумачать історію/події так як їм вигідно, а не так як було насправді?! От і виходить, що за "волинською різнею" ляхи не бачать насильницьку пацифікацію етнічних українських земель, за "ущємлєнієм" кацапоязичних і мадяроязичних абсолютно не видно свинособакам і їх братушкам насильницької русифікації і мадяризації українських областей. Тому ці імперські виродки хай ідуть у сраку! В Україні своя правда, своя воля.
12.07.2020 06:20 Ответить
12.07.2020 01:52 Ответить
Украина является полноправным членом ООН с 1946 года.
12.07.2020 05:19 Ответить
Но,к сожалению,как и государство Науру без права veto,как мокшандия..
12.07.2020 06:33 Ответить
Будь який член ООН має право накласти вето.
12.07.2020 06:53 Ответить
На жаль, право вето мають лише постійні члени Радбезу. Всі п'ятеро.
12.07.2020 10:03 Ответить
и акцию висла могла бы осуждать сразу, по свежим следам
12.07.2020 06:49 Ответить
Декабрь 1920-го,20.000 осадников..Давайте вспомним Римскую империю 3-4 веков н.э.. Там тоже давали в Британии землю римским" осадникам" ветеранам легионерам.Помогло? Северные скотты и пикты,южные англы, юты и саксы поставили на тех "осадниках"крест..Или будем дальше копаться в истории?Сегодня Польша-союзник и тыл для Украины. Туда выводится половина американских войск из Германии. При этом Польша-яростный противник ..уйловской рашки. И естественный наш союзник сегодня, несмотря на ту кровь,что когда-то лилась между нами(на рад
ость московитам).
12.07.2020 06:20 Ответить
Про копання в історії-ви до українців звертаєтесь ?
показать весь комментарий
Пацифіка́ція у Галичині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 репресивна акція , проведена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польською владою у вересні - листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзефа Пілсудського , із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Східної Галичини .
Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях .
12.07.2020 02:04 Ответить
І що? Зараз на радість ..уйлу Украіна має розірвати стосунки з Польщею?Що там ще було 100 років тому?
показать весь комментарий
"11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлено "Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Второй Республики Польша" - а де згадка про жертв геноциду польських націоналістів із Армії Крайової і польсько-нацистських колаборантів по відношенню до українських громадян Другої Республіки Польща. Добре що хоч про пацифікацію українців Пілсудським українське посольство вскользь нагадало... До речі, "очищення" від польського населення територій предкерзоння могло суттєво вплинути на вирішення польського питання на користь Сталіна на Тегеранській конференції 1943 року.
показать весь комментарий
разгонять эту тему именно сейчас - глупо.
сейчас нужна консолидация любых сторон против рф.

историческую память можно на досуге, потом.

нет, войны не будет (наверное), но есть более полезные занятия.
12.07.2020 02:42 Ответить
Пшеки все никак не угомонятся.Не могут простить украинским националистам что те не дали им полонизировать и захапать себе украинскую Волынь и Галичину.
показать весь комментарий
Пилсудские идут нах.
показать весь комментарий
А..уйли-двічі
показать весь комментарий
Як не важко говорити, але такі події (які називають геноцидом) не з'являються на чистому місці. У випадку Волинської трагедії таким каталізатором була пацифікація Пілсудського. Тому не треба полякам та іншим розглядати окремо, а не в контексті такі події. Теж саме відноситься і до інших відомих трагічних подій, хоча каталізатором там слугували зовсім інші рішення.
12.07.2020 05:11 Ответить
земля була причиною...на сх галичині ще до 14 року ці відносини усталились...
а на бувших землях рос.імперії польські осадники отримували в своє користування громадські землі або приватні наміри українських селян...
показать весь комментарий
Це відомо, але Земля була не єдиною причиною.
показать весь комментарий
причиною волинської трагедії?...пацифікація провадилась повсюди, але вибухнуло лише там на землях бувшої росімперії...
показать весь комментарий
Государство Украина (до этого республика УССР) не причастна к тому что делали граждане Польши.
показать весь комментарий
кучма цього не знав і просив вибачення у поляків
показать весь комментарий
Якщо підходити з юридичної точки зору,вина-на німецькій окупаційній адміністрації.Поляки можуть подати позов до міжнародних судів,тільки от сумнівно,що їхні міфи приймуть,як докази (та й Німеччина знайде спосіб прикрутити пшекам хвоста).
показать весь комментарий
А ви замітили, що всі ці срані сусіди-імперці, тлумачать історію/події так як їм вигідно, а не так як було насправді?! От і виходить, що за "волинською різнею" ляхи не бачать насильницьку пацифікацію етнічних українських земель, за "ущємлєнієм" кацапоязичних і мадяроязичних абсолютно не видно свинособакам і їх братушкам насильницької русифікації і мадяризації українських областей. Тому ці імперські виродки хай ідуть у сраку! В Україні своя правда, своя воля.
12.07.2020 06:20 Ответить
Кожна сторона в таких подіях тлумачить без розгляду подій, які призвели до таких подій (геноцидів...).
показать весь комментарий
Розумію поляків,що зайняті власною міфотворчістю (ім потрібен власний аналог холокосту-голодомору).Але чому на Цензорі це називають "трагедія" ? Це усього лиш один з епізодів другої польсько-української війни 1942-47 рр,яку почали не українці.
Воно ж і для ссср,трагедія-1941,але для німців це-1944-й.
показать весь комментарий
Нужно мягко( вместо покаяния) напомнить полякам ПОЧЕМУ радикализировались волыняне и КТО до этого их пытался выгнать с их домов. Это "ответка" была на действия польского диктатора Пилсудского и проводимой ним политики. Если дали по лицу ждите что Вам ответят. Вам ответили и Вы жалуетесь,странно. Ошибка поляков что они до сих пор не признают что украинцы достойная иметь свою державу нация. Они такие же как и россияне великодержавные империалисты. Украине свое делать,жаль нет элиты, способной двигаться дальше,а значит и смыслов.
показать весь комментарий
пропаганда дієвий засіб впливу на лохов. Контрпропаганди не існує.
показать весь комментарий
Мета пропаганди примусити ворога виправдовуватись. Правдивість пропаганди не має значення. (Партполітробота. 1 курс.)
показать весь комментарий
На Поділлі живе не менше поляків, ніж було на Волині, проте ніякої різанини, починаючи від часів Гайдамаччини не було.
показать весь комментарий
Ну мабуть там не будували польську державу на чужих землях.
показать весь комментарий
На жаль, імперські амбіції крутять полякам у дупі не гірш ніж кацапам.
показать весь комментарий
Злочини нацюків і нині болять Україні.
показать весь комментарий
У поляков и украинцев общие корни, похожий язык, общий враг - РФ. Поляки были, есть и будут братским народои для украинцев.
показать весь комментарий
То, кто копается в историческом гавне ничего, кроме гавна, не выкопает. А не он - так его оппонент.
показать весь комментарий
Отож. Потрібно пам'ятати, щоб не повторювати ті помилки ціною в сотні тисяч людських життів.
показать весь комментарий
Поляки начитались путинской статьи о переделе мира и опять вспомнили о Волыни.
показать весь комментарий
Если сегодня каждая из сторон будет доказывать свою правоту, то это ни к чему хорошему наши народы не приведет, только будем лить воду на мельницу настоящего виновника недоразумений наших отношений, кремлевский исторически агрессивный, бандитский режим, нашим народам нечего делить, наоборот, нам надо быть вместе против общего врага.
показать весь комментарий
-
Після завершення Першої світової війни, української національно-демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами - більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою Польщі опинилися такі окупованi етнічні українські землі: Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Осяння, Лемківщина.
Окупанти Української держави УНР кремлівські бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.) договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до складу Польщі. Українці в Польщі стали найчисленнішою пригнобленою національною не польською громадою - їх було більше 5 мільйонів чоловік. Але ці споконвіку українські землі тiльки тимчасово залишилися колонією в складі Польщі так як Українці безперервно і мужньо боролися за відновлення своєї суверенної української держави. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина ... на цих споконвіку українських територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували а решту просто знищили. А ці історично завжди будучи українськими землі були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим комунякам Польщі.
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога більше урвати собі нашої рідної суверенної української землі Криму, Донбасу......
показать весь комментарий
Тільки факти - в АК (прототип УПА) діяв окремий загін, який знищував мирних українців . Польський вигнанець у США, член згаданого загону видав стенограму своїх злочинів, розказуючи, що вони не зважали ні на жінок, ні на дітей, таке було їх призначення ! То давайте оголювати правду з обох сторін ! Геноцид може проводити держава, на час волинської трагедії української держави, ще не було ! В довоєнний період Ліга Націй забов'язувала Польщу дотримуватись прав нац.меншин(євреїв,українців), але вона цим знехтувала !
показать весь комментарий
В архівних документах є свідчення , що поляки тотально співпрацювали з німцями та москалями проти бандерівців, вони доносили на патріотів українців. Їх попереджали УПА. Цим скористалися власовці , які вирізали кілька сіл поляків та українців, а далі пішла помста.
показать весь комментарий
