Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это была и остается общая боль украинского и польского народов

Посольство Украины в Польше заявило, что украинский народ вместе с польским чтит жертв Волыни, "не деля их на своих или чужих".

"11 июля - общая боль украинцев и поляков. Сегодня вместе с польским народом мы чтим жертв Волыни, не разделяя их на своих или чужих. Это была и остается наша общая боль. В межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны, украинский и польский народы переживали драматические нечеловеческие времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить ее господствующей национальности - то есть польской, часто через репрессии, зачистки, разрушение храмов и мест их памяти", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что решительно осуждают "любые проявления насилия, ведущие к человекоубийству на этнической почве".

"Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся о невинно убиенных. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские отношения и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и вере в наше общее европейское будущее", - говорится в заявлении.

Как напоминает Радіо Свобода, 11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлено "Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Второй Республики Польша".

В ходе Волынской трагедии 1943-44 годов, которую в Польше официально называют "Волынской резней", в результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, и ряда польских формирований - националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, - с другой, погибли десятки тысяч людей.

При этом число жертв среди местных поляков, по данным различных историков, в том числе польских, оценивается от 30 до 70 тысяч человек; цифры официальной Варшавы - 100 тысяч погибших поляков - не подтверждает почти никто.

Количество убитых украинцев оценивают от 5 тысяч (эту самую низкую оценку использует Варшава) до более 20 тысяч человек.

События Волынской трагедии Варшава давно называет "этническими чистками", а 2016-м там перешли к официальному определению "геноцид"; единственными виновниками трагедии называют "украинских националистов".

Возражения Киева и напоминание об общей ответственности за трагедию и о преступлениях также поляков против украинского населения Польша при этом отвергает и настаивает, чтобы Украина признала ту "историческую правду", которую диктует Варшава. Политические споры, в частности, связанные с оценками тех событий, приводили в последние годы к росту напряженности в отношениях между двумя странами.