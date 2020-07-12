Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это была и остается общая боль украинского и польского народов
Посольство Украины в Польше заявило, что украинский народ вместе с польским чтит жертв Волыни, "не деля их на своих или чужих".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства, информирует Цензор.НЕТ.
"11 июля - общая боль украинцев и поляков. Сегодня вместе с польским народом мы чтим жертв Волыни, не разделяя их на своих или чужих. Это была и остается наша общая боль. В межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны, украинский и польский народы переживали драматические нечеловеческие времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить ее господствующей национальности - то есть польской, часто через репрессии, зачистки, разрушение храмов и мест их памяти", - говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что решительно осуждают "любые проявления насилия, ведущие к человекоубийству на этнической почве".
"Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся о невинно убиенных. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские отношения и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и вере в наше общее европейское будущее", - говорится в заявлении.
Как напоминает Радіо Свобода, 11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлено "Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Второй Республики Польша".
В ходе Волынской трагедии 1943-44 годов, которую в Польше официально называют "Волынской резней", в результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, и ряда польских формирований - националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, - с другой, погибли десятки тысяч людей.
При этом число жертв среди местных поляков, по данным различных историков, в том числе польских, оценивается от 30 до 70 тысяч человек; цифры официальной Варшавы - 100 тысяч погибших поляков - не подтверждает почти никто.
Количество убитых украинцев оценивают от 5 тысяч (эту самую низкую оценку использует Варшава) до более 20 тысяч человек.
События Волынской трагедии Варшава давно называет "этническими чистками", а 2016-м там перешли к официальному определению "геноцид"; единственными виновниками трагедии называют "украинских националистов".
Возражения Киева и напоминание об общей ответственности за трагедию и о преступлениях также поляков против украинского населения Польша при этом отвергает и настаивает, чтобы Украина признала ту "историческую правду", которую диктует Варшава. Политические споры, в частности, связанные с оценками тех событий, приводили в последние годы к росту напряженности в отношениях между двумя странами.
"Ещё в декабре 1920 года был издан специальный указ о колонизации польскими военными поселенцами земель на восточных окраинах Польши - в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B Кресах Всходних » (Западной Украине, Западной Белоруссии, Восточной Литве). На основании этого закона в 1920-1928 годах польским поселенцам, бывшим военным, на Волыни и Полесье было передано 260 тыс. гектаров земли, куда из центральных районов Польши прибыло более 20 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 поселенцев (осадников) . Осадники, бывшие военные, должны были стоять на страже «польскости» и стать оплотом польской колонизации на территориях с преобладающим украинским населением"
ость московитам).
Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях .
сейчас нужна консолидация любых сторон против рф.
историческую память можно на досуге, потом.
нет, войны не будет (наверное), но есть более полезные занятия.
а на бувших землях рос.імперії польські осадники отримували в своє користування громадські землі або приватні наміри українських селян...
Воно ж і для ссср,трагедія-1941,але для німців це-1944-й.
Після завершення Першої світової війни, української національно-демократичної революції і потім окупації кремлівськими бандитами - більшовиками української держави УНР в 1917-1920 рр. Під владою Польщі опинилися такі окупованi етнічні українські землі: Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь, Західне Полісся, Осяння, Лемківщина.
Окупанти Української держави УНР кремлівські бандити - більшовики підписали Варшавський (1920 р) і Ризький (1921 г.) договори якими вони злочинно поділили окуповану Українську державу УНР з поляками, і ці українські території офіційно закріплювали до складу Польщі. Українці в Польщі стали найчисленнішою пригнобленою національною не польською громадою - їх було більше 5 мільйонів чоловік. Але ці споконвіку українські землі тiльки тимчасово залишилися колонією в складі Польщі так як Українці безперервно і мужньо боролися за відновлення своєї суверенної української держави. А в 1945 році поляки разом з кремлівськими комуно-фашистами окупантами України якi зі своїм ватажком кривавим катом Сталіним на святих українських землях: Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина ... на цих споконвіку українських територіях взяли і з них всіх українців масово злочинно депортували а решту просто знищили. А ці історично завжди будучи українськими землі були подаровані проклятими московськими комуно - фашистами сталіна цими окупантами України таким же як і вони кривавим комунякам Польщі.
І добре видно що і зараз російські фашисти )(уйла якi як i раніше злочинно мріють якомога більше урвати собі нашої рідної суверенної української землі Криму, Донбасу......