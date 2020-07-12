РУС
За сутки не выявили ни одного случая COVID-19 в Херсонской области, - глава ОГА Гусев

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.

"За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 ПЦР-исследований проведено в с. Стрелковом Генического района. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – отметил он.

Гусев подчеркнул, что исследования остальных полученных образцов с базы отдыха, где 10 июля выявили инфицированного, продолжается, результаты будут известны в ближайшее время.

"Сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 186 человек победили недуг; 15-инфицированные на COVID-19; 3 - умерли", - добавил глава ОГА.

Напомним, 10 июля на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области COVID-19 выявили у 26-летнего мужчины.

карантин (16729) Гусев Юрий (67) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (5116)
