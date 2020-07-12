Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранены трое военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил га странице в Facebook.
"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставлены в медицинские учреждения и оказана неотложная помощь врачей", – сказано в утренней сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного противник на рассвете применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, а в вечернее время - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", на подступах к Новотошковскому и Майорску российские наемники неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехово были задействованы станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По подтвержденным данным украинской разведки, за минувшие сутки военные уничтожили трех и ранили одного российских наемников на Донбассе. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля был уничтожен еще один террорист.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил артиллерийские системы калибра 152-мм на подступах к Новотошковскому, а 120-ти мм минометы - вблизи Крымского. По украинским оборонным укреплениям в районе Хутора Вольного агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из минометов калибра 120-мм по окрестностям Авдеевки. Защитников Опытного и Марьинки противник обстреливал из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.
Вам людей не жалко?
Надо шмалять нам тоже! Нещадно!
Боярышниковое войско само сдрыснет коли его наши снайпера начнут сшибать на каканьи за бруствером!
уничтоженным оркам: земля бетоном/стекловатой.
Убей русского-очисти Украину от русских ублюдков!