Новости Агрессия России против Украины
Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС

Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранены трое военнослужащих, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил га странице в Facebook.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня… За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставлены в медицинские учреждения и оказана неотложная помощь врачей", – сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного противник на рассвете применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, а в вечернее время - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", на подступах к Новотошковскому и Майорску российские наемники неоднократно обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехово были задействованы станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По подтвержденным данным украинской разведки, за минувшие сутки военные уничтожили трех и ранили одного российских наемников на Донбассе. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля был уничтожен еще один террорист.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил артиллерийские системы калибра 152-мм на подступах к Новотошковскому, а 120-ти мм минометы - вблизи Крымского. По украинским оборонным укреплениям в районе Хутора Вольного агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из минометов калибра 120-мм по окрестностям Авдеевки. Защитников Опытного и Марьинки противник обстреливал из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.

+28
Раненным воинам сил и выздоровления.......

уничтоженным оркам: земля бетоном/стекловатой.
12.07.2020 08:35 Ответить
+21
Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2234
12.07.2020 08:33 Ответить
+19
Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі
12.07.2020 09:23 Ответить
ДА ОТМЕНИТЕ ЭТО ОДНОСТОРОННЕЕ ПЕРЕМИРИЕ!!!
Вам людей не жалко?
Надо шмалять нам тоже! Нещадно!
Боярышниковое войско само сдрыснет коли его наши снайпера начнут сшибать на каканьи за бруствером!
12.07.2020 08:31 Ответить
Да сшибать-то сшибают несмотря на кривляния клована с ермаком,но всё равно недостаточно. Пара-тройка трупаков в сутки для мокшляди-ничто. Бабы ещё нарожают. Скотный двор.
12.07.2020 08:48 Ответить
Единственное за всю историю этой войны ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие отменили 6 лет назад - 30 июня 2014 года.
13.07.2020 06:32 Ответить
Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2234
12.07.2020 08:33 Ответить
12.07.2020 08:35 Ответить
152 було гучно чути в Лисичанську та Северодонецьку
12.07.2020 08:45 Ответить
На фронті відсутні залізобетонні споруди,які можуть зберегти життя нашим воїнам під час артобстрілу.
12.07.2020 08:51 Ответить
Надёжная защита - 1,5 метра бетона . Это реально сделать ? Да ещё на виду , под обстрелом , по всей линии фронта ? Киевские укрепрайоны и линии Маннергейма , Мажино строятся в мирное время .
12.07.2020 09:13 Ответить
Відливаються мобільні армовані модулі і ставляться в заздалегіть приготовані копаніри,модулі можуть бути сегментовані для зменьшення ваги і мобільності.Все можна зробити,якщо керуватись національними інтересами.
12.07.2020 10:12 Ответить
Смерть окупантам та їхнім посіпакам!
12.07.2020 08:52 Ответить
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено чотирьох терористів, зафіксовано 7 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5151
12.07.2020 08:55 Ответить
Не те слово.
12.07.2020 12:28 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.

Убей русского-очисти Украину от русских ублюдков!

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено чотирьох терористів, зафіксовано 7 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4169
12.07.2020 09:01 Ответить
Одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі
12.07.2020 09:23 Ответить
Війна набирає обертів. Незабаром буде як 14 або навіть гірше...
12.07.2020 09:31 Ответить
Укравинским Воинам полного выздоравления! Ихтамнетам смерть!
12.07.2020 10:23 Ответить
А що там в нас на донбасі взагалі проходить? Яка офіційне формулювання цим подіям і який правовий статус вони мають?! Питання до офіційних осіб, правоохоронних органів та судів.
12.07.2020 13:01 Ответить
 
 