Двое украинских воинов ранены в результате минометного обстрела террористов на Донбассе, - штаб
Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате обстрела наемников РФ близ поселка Опытное в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба Операции объединённых сил
"12 июля в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного в Донецкой области.
В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что военным оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.
Украинские защитники открыли ответный огонь. Потери оккупантов уточняются.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!