РУС
Новости Агрессия России против Украины
Двое украинских воинов ранены в результате минометного обстрела террористов на Донбассе, - штаб

Двое украинских воинов ранены в результате минометного обстрела террористов на Донбассе, - штаб

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате обстрела наемников РФ близ поселка Опытное в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба Операции объединённых сил

"12 июля в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного в Донецкой области.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военным оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Украинские защитники открыли ответный огонь. Потери оккупантов уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС

обстрел (29035) ранение (3414) Донецкая область (10517) операция Объединенных сил (6766)
Швидкого одужання нашим хлопчикам
12.07.2020 11:23 Ответить
Стугной по миномётам - табу?
12.07.2020 11:20 Ответить
Скільки то може продовжуватись? Треба на кожний пшик відповідати таким шквалом всього що є в наявності, або майже всього, щоб там зосталось тільки попелище. Тоді і тільки тоді вони стріляти перестануть. Якщо своїх можливостей не вистачає то можна домовитись з американцями напр. щоб допомогли, чи не вони є виною того що відбувається? Чи не вони примусили Україну відмовитись від боєголовок? Тепер хай виконують обіцянки. А якщо не хочуть, то виготовити нові боєголовки, знання в України є, можливість теж.
12.07.2020 12:09 Ответить
Дякую, стрелок, твоїм батькам, що народили розумного сина.
12.07.2020 14:36 Ответить
12.07.2020 11:20 Ответить
12.07.2020 11:23 Ответить
12.07.2020 12:09 Ответить
Смерть російсько-фашистським окупантам! Смерть російським нацистам!
12.07.2020 14:39 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

Двох українських воїнів поранено внаслідок мінометного обстрілу терористів на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 9962
12.07.2020 21:09 Ответить
 
 