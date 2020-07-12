Двое украинских воинов ранены в результате минометного обстрела террористов на Донбассе, - штаб

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате обстрела наемников РФ близ поселка Опытное в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба Операции объединённых сил

"12 июля в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного в Донецкой области.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военным оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Украинские защитники открыли ответный огонь. Потери оккупантов уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов ранены на Донбассе, уничтожены четверо террористов, зафиксировано 7 обстрелов, - штаб ООС