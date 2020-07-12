Более десяти Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников зафиксированы на Донбассе с нарушением линии отвода, - СЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) возле Лутугино (на юго-западе от Луганска) зафиксировала одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С с нарушением линии отвода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"10 июля 2020 во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии зафиксирован на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С", – сказано в сообщении.

Также УС СЦКК отмечает, что российские наемники продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское".

Наблюдатели УС СЦКК подчеркнули, что "с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ".

