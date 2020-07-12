РУС
Новости
7 405 45

Более десяти Т-64 и "Гиацинт С" российских наемников зафиксированы на Донбассе с нарушением линии отвода, - СЦКК

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) возле Лутугино (на юго-западе от Луганска) зафиксировала одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С с нарушением линии отвода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"10 июля 2020 во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии зафиксирован на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области, одиннадцать танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С", – сказано в сообщении.

Также УС СЦКК отмечает, что российские наемники продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское".

Наблюдатели УС СЦКК подчеркнули, что "с целью сокрытия вооружения и военной техники, российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии, путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ".

Автор: 

Донбасс (26960) СЦКК (725) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+19
Не мешайте лягушонке видеть мир
показать весь комментарий
12.07.2020 11:21 Ответить
+16
Нахер там вообще нужно это ОБСЕ? Какой от него толк? Зачем нам эта поминутная статистика: обстреляли 7 раз, увидели 10 танков? Всё это имеет смысл только в одном случае: нарушил - будешь наказан (пусть даже экономически, но это же нигде не предусмотрено), снова нарушил - снова наказан. В противном случае, вся писанина и сообщения - как гороскоп по радио - чтобы занять эфирное время.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:39 Ответить
+7
Ща сивоха туда съездит, рванёт рубаху на мощной груди,вытряхнет мочу из штанов и русня в панике разбежится.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:27 Ответить
2 САУ подбили недавно и 8 трупов , лапти опять напрашиваются
показать весь комментарий
12.07.2020 11:21 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж , чел.5 , двоим повезло
показать весь комментарий
12.07.2020 11:22 Ответить
Тікали поперед лаптєй.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:25 Ответить
Лапти после обнуления получили новое название ОБНУЛЁННЫЕ,что для парши характерно
показать весь комментарий
12.07.2020 12:10 Ответить
Не мешайте лягушонке видеть мир
показать весь комментарий
12.07.2020 11:21 Ответить
Тут була гіфка де кицька лягушонку ХРЯСЬ і всьо.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:24 Ответить
ты хотел сказать мухе зеленой мир в глазах путина
показать весь комментарий
12.07.2020 11:24 Ответить
Пфф. Здивували.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:21 Ответить
а хто у нас СЦКК? - всегда было обесьё или оно устало и забило?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:24 Ответить
КПСС
показать весь комментарий
12.07.2020 11:25 Ответить
звучит как Серьезный Цука Комитет Как - обычно сажать будут?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:28 Ответить
Яка там лінія ! Вони вже облаштувались на опорниках,залишених ЗСУ після розведення Зєлєнского.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:25 Ответить
Юрочка,а ты бы съездил, посмотрел,убедился...Зачем с чужих слов и своих домыслов строить картинку?Ах,да короновирус,не пускают.Вот незадача.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:16 Ответить
Очевидно,тобі потрібні докази ? На менше,ніж фото-відео з окупантами,з геолокацією не погодишся ? От незадача,доведеться споряджати розвідгрупу ,щоб переконати Васю.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:31 Ответить
Ща сивоха туда съездит, рванёт рубаху на мощной груди,вытряхнет мочу из штанов и русня в панике разбежится.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:27 Ответить
А шо собі думає гавнокомандуючий?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:33 Ответить
"Какаяразница"
показать весь комментарий
12.07.2020 11:37 Ответить
ему не докладывают...у него нет допуска к секретным материалам...
показать весь комментарий
12.07.2020 11:40 Ответить
Опікуни не дозволяють?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:41 Ответить
Як скаже Єрмак з Мєндєльшєю, тік і буде.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:02 Ответить
а шо йому думать ... за нього в мацкві думають , його діло следовать указкам .
показать весь комментарий
12.07.2020 11:40 Ответить
А не хрєна !!))
показать весь комментарий
12.07.2020 11:42 Ответить
Зеленский утвердил на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу Олега Уруского.
Выиграл кандидат, который... в конкурсе вообще не участвовал!
Олег Уруский - бывший глава Государственного космического агентства, директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий Источник: https://censor.net/b3207528
показать весь комментарий
12.07.2020 11:46 Ответить
Нахер там вообще нужно это ОБСЕ? Какой от него толк? Зачем нам эта поминутная статистика: обстреляли 7 раз, увидели 10 танков? Всё это имеет смысл только в одном случае: нарушил - будешь наказан (пусть даже экономически, но это же нигде не предусмотрено), снова нарушил - снова наказан. В противном случае, вся писанина и сообщения - как гороскоп по радио - чтобы занять эфирное время.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:39 Ответить
Так там половина кацапов
показать весь комментарий
12.07.2020 11:56 Ответить
Когда санкции против раши продлевают, ссылаются в том числе и на данные наблюдения ОБСЕ, так что нужны они там только для того, чтоб наблюдать и регистрировать, не надо путать их с какими-то силами вооружённого реагирования.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:54 Ответить
"Незалежна і суверенна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки". https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2020/07/08/nezaleyona-suverenna-ukrana-klyuchem-do-vroatlantichno-bezpeki/index.html
показать весь комментарий
12.07.2020 11:42 Ответить
Тому від думки про євроінтеграцію України в москалів починається загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!)))
показать весь комментарий
12.07.2020 11:47 Ответить
Які це найманці? Це російськ регулярні окупаційні війська. Цензор брехун.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:45 Ответить
бреше и не красние
показать весь комментарий
12.07.2020 11:47 Ответить
ЭТА БИЗАБРАЗИЯ ! ПАЗВАНЮ БАКАНАВУ !
Понад десять Т-64 і "Гіацинт С" російських найманців зафіксовано на Донбасі з порушенням лінії відведення, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2737
показать весь комментарий
12.07.2020 12:00 Ответить
Нужно мирно идти советскому народу Украины в Донецк с плакатами " Нам надоела война!" и враг побежит
показать весь комментарий
12.07.2020 12:14 Ответить
В прошлом году, одна особь, говорило так- "нужно голосовать за Смешного, этот бардак надоел, если Хутин не хочет подписывать мир с Порошенко, значит нужно его менять." Сегодня говорит, что на выборы не ходило, была на работе.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:17 Ответить
Вони мабуть заблукали?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:09 Ответить
То мишебратья
показать весь комментарий
12.07.2020 12:25 Ответить
Скільки то може продовжуватись? Треба на кожний пшик відповідати таким шквалом зі всього що є в наявності, або майже всього, щоб там зосталось тільки попелище. Тоді і тільки тоді вони стріляти перестануть. Якщо своїх можливостей не вистачає то можна домовитись з американцями напр. щоб допомогли, чи не вони є виною того що відбувається? Чи не вони примусили Україну відмовитись від боєголовок? Тепер хай виконують обіцянки. А якщо не хочуть, то виготовити нові боєголовки, знання в України є, можливість теж. На Північну Корею ніхто не нападає.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:36 Ответить
Хвантозер
показать весь комментарий
12.07.2020 12:44 Ответить
Тссс! Не спугните! Латвийская пресса пишет, что Украина получила разрешение https://www.sargs.lv/lv/konfliktu-zonas/2020-07-10/ukraina-sanemusi-atlauju-izvietot-prettanku-raketes-javelin-frontes?fbclid=IwAR1CpvbqcFOQbHbW_hnpgBEUaKMD9nkSidYmq9YKzyQg-52CjyG-dOPhHJY Джавелины разместить на ПЕРЕДОВОЙ !
показать весь комментарий
12.07.2020 14:48 Ответить
Рипнуться - Кабздон « буде рад»
показать весь комментарий
12.07.2020 15:19 Ответить
По образцам техники, больше похоже а съемки исторического фильма.
показать весь комментарий
12.07.2020 17:50 Ответить
Это что - из новой шахты расконсервировали?! Во дают, трахтаристы. Раися непричем!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:06 Ответить
Зюзя подивись ще раз ***** в очі.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:18 Ответить
Зафиксировали? Ну тогда ликвидируйте. Зачем треп разводить?
показать весь комментарий
12.07.2020 21:56 Ответить
 
 