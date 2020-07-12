Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль
Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 миллиардов гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
"Украинский бизнес понял, что Правительственная программа "5-7-9%" - это не что-то недосягаемое, а это инструмент для развития собственного дела", - написал он.
Также Шмыгаль сообщил, что из 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды.
"Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие", - подчеркнул премьер-министр.
Візьмуть кредити і як у 2008 (доларові) теріміново "збанкрутують", залишивши державу з носом.
Ці кредити видаюються лише своїм, зеленим хлопцям.
Пороха и Гройсмана вы ненавидите за кейнсианство. Но, сейчас вы летите прямо в пропасть, холуи ахметовские. И вас никто спасать не будет.
Я не знаю кто будет спасать. Разве что какой-нибудь полковник Пиночетенко.
Где вас дефективных размножают! 8 млрд, это всего лишь 2 тыс человек, по ВСЕЙ Украине, из которых, 98% или уже отказали, остальных попросили не заморачиваться, денег нет! КЛОУНЫ- ДАВАЙ В ОМАН НА ГАСТРОЛИ! Покажите хотя бы одного, кто получил кредит))))
На голубом экране.
А если их расходы покроет НБУ то только за счет девальвации гривны которая, поскольку не покрыта произведенными товарами, неминуемо вызовет инфляцию.
Літак Ан-124-100 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" перевіз два потяги Max Bögl TSB з Мюнхена до китайського Ченду. Вага кожного потягу становила 36 тонн. Для навантаження і розвантаження поїздів на літак використовувалося спеціальне обладнання, розроблене авіакомпанією «Антонов».
Для авіакомпанії цей проєкт був одночасно і складним, і цікавим. Його реалізація вимагала ретельної підготовки і виконання польоту строго відповідно до затвердженого графіка. Ми дякуємо нашому клієнта KN Airlift за постійну довіру і ефективну співпрацю, - прокоментував комерційний директор авіакомпанії «Авіалінії Антонова» Андрій Благовісний.
У свою чергу менеджер з продажу та операціями в KN Airlift Тімо Каден додав, що вони високо цінують професійну роботу «Авіаліній Антонова». Фото https://uprom.info/news/other/logistika/litak-avialinij-antonova-pereviz-z-nimechchyny-do-kytayu-dva-potyagy/
Скоро еще больше кредитов раздадут, ведь гос "надсмотрщик", организация, надзирающая за кредиторами, "бубочкой" упразднена. Из Украины выгребают последнее, ох, и грохнется же все это. И куда бежать то тогда будете, Слуги Народные, кому и где вы нужны?