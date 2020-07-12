РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5369 посетителей онлайн
Новости
8 002 65

Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль

Количество заявок по программе доступных кредитов

Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Украинский бизнес понял, что Правительственная программа "5-7-9%" - это не что-то недосягаемое, а это инструмент для развития собственного дела", - написал он.

Также Шмыгаль сообщил, что из 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды.

"Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная задача - к концу года сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, - Зеленский

Количество заявок по программе доступных кредитов 5-7-9% превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль 01
Количество заявок по программе доступных кредитов 5-7-9% превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль 02

Автор: 

бизнес (1632) кредит (2380) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
"Український бізнес зрозумів, що Урядова програма" 5-7-9% "- це не щось недосяжне, а це інструмент для отримання грошей з повітря. Взяв гроші під 5% і розмістив депозит під 10%.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:08 Ответить
+14
Вы, за$ранцы, всё надеетесь на "невидимую руку рынка" ? Эта эпоха закончилась.
Пороха и Гройсмана вы ненавидите за кейнсианство. Но, сейчас вы летите прямо в пропасть, холуи ахметовские. И вас никто спасать не будет.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:00 Ответить
+13
Профанація діяльності.
Візьмуть кредити і як у 2008 (доларові) теріміново "збанкрутують", залишивши державу з носом.
Ці кредити видаюються лише своїм, зеленим хлопцям.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Шмыгаля морда расширилась, или мне показалосЬ?
показать весь комментарий
12.07.2020 11:59 Ответить
А легко ли держать постоянную улыбку, когда в душЕ - как кошки на$рали ?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:01 Ответить
У них там спецдиета,похоже. Клован тоже в поперёк растёт. Что же будет с беднягой юзиком?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:19 Ответить
Лопнет, и всех забрызгает.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:49 Ответить
Гайдар в раше так и треснул, шкира не вытрымала.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:50 Ответить
Профанація діяльності.
Візьмуть кредити і як у 2008 (доларові) теріміново "збанкрутують", залишивши державу з носом.
Ці кредити видаюються лише своїм, зеленим хлопцям.
показать весь комментарий
12.07.2020 11:59 Ответить
надо срочно 8 миллиардов напечатать
показать весь комментарий
12.07.2020 13:07 Ответить
Все эти кредиты "для дела" - дешевые понты, потому, что для "развития собственного дела" нужно чтобы государство не душило "дело" налогами Это называется свободный рынок и именно такой рынок и развивает внутреннее производство. Но такой рынок невыгоден тем, кто держат в Украине монополии и душат украинскую экономику. Устранение этих ммонополий называется деолигархизация.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:13 Ответить
Вы, за$ранцы, всё надеетесь на "невидимую руку рынка" ? Эта эпоха закончилась.
Пороха и Гройсмана вы ненавидите за кейнсианство. Но, сейчас вы летите прямо в пропасть, холуи ахметовские. И вас никто спасать не будет.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:00 Ответить
Их никто спасать не будет, у них все схвачено и запакованы они по самое нехочу. А кто будет спасать Украину с ее народом? Опять что-то продавать типа земельки?
показать весь комментарий
12.07.2020 16:06 Ответить
Население само заменило Гетмана на Блазеня.
Я не знаю кто будет спасать. Разве что какой-нибудь полковник Пиночетенко.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:17 Ответить
Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5914
показать весь комментарий
12.07.2020 12:00 Ответить
А насчёт"економічного відновлення" - звучит как "ХОВАЙСЬ!!!"
показать весь комментарий
12.07.2020 12:03 Ответить
Чувак на самокаті вже обіцяв зростання.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:06 Ответить
Так его ж вроде машина сбила, но не насмерть.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:10 Ответить
https://rubryka.com/2020/07/12/u-sluzi-narodu-hochut-vysunuty-na-vybory-mera-kyyeva-lyashka-abo-gordona-zmi/ У "Слузі народу" хочуть висунути на вибори мера Києва Ляшка, або Гордона, - ЗМІ | Рубрика
показать весь комментарий
12.07.2020 12:07 Ответить
А шо Митенька не так?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:18 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2020 12:26 Ответить
"Український бізнес зрозумів, що Урядова програма" 5-7-9% "- це не щось недосяжне, а це інструмент для отримання грошей з повітря. Взяв гроші під 5% і розмістив депозит під 10%.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:08 Ответить
Да, забув сказати, що в Україні 50% кредитів, взагалі не віддають. так що для схемщиків, то, взагалі лафа
показать весь комментарий
12.07.2020 12:18 Ответить
Це саме важливе. Грабують українців кредитами.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:36 Ответить
От мені цікаво, як ставка за кредит може бути меньшою ніж за депозит
показать весь комментарий
12.07.2020 12:11 Ответить
Через коліно все можливо
показать весь комментарий
12.07.2020 12:17 Ответить
Як до цього ставляться банкіри?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:11 Ответить
Не зрозуміло як? Коли Голова Нац. банку заявив про політичний тиск і його пішли
показать весь комментарий
12.07.2020 12:16 Ответить
"Украинский бизнес понял, это инструмент для развития собственного дела..."

Где вас дефективных размножают! 8 млрд, это всего лишь 2 тыс человек, по ВСЕЙ Украине, из которых, 98% или уже отказали, остальных попросили не заморачиваться, денег нет! КЛОУНЫ- ДАВАЙ В ОМАН НА ГАСТРОЛИ! Покажите хотя бы одного, кто получил кредит))))
показать весь комментарий
12.07.2020 12:14 Ответить
На смотри, порохобот)

Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перевищила позначку в 8 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8803
показать весь комментарий
12.07.2020 13:31 Ответить
Извини товарищ! Компания КОломойский+ЗЕЛенский = "КО - ЗЕЛ. LTD" всегда первая за баблом...
показать весь комментарий
12.07.2020 16:25 Ответить
Где 500тыс.рабочих мест,балабол?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:15 Ответить
Вони, напевно, збираються робочі місця збільшувати за рахунок слідчих. Доведуть кількість справ проти Пороха та ветеранів АТО до відповідної кількості
показать весь комментарий
12.07.2020 12:20 Ответить
В телевизоре же!
На голубом экране.
показать весь комментарий
13.07.2020 06:29 Ответить
кредиты для развития бизнеса сверх важны но закон 1210 всё множит на 0.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:18 Ответить
идиот - им жрать просто нечего....
показать весь комментарий
12.07.2020 12:19 Ответить
Из 8 млрд, что в заявках, выдано 1 млрд, т.е. процентов 15, что составляет 37 млн. долларов. И после этого Шмыгаль ждет роста экономики )) это еще смешнее, чем заявление Шмыгаля, что бабушки с 1000 грн дотациями разогреют экономику ))
показать весь комментарий
12.07.2020 12:21 Ответить
Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перевищила позначку в 8 млрд, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4604
показать весь комментарий
12.07.2020 12:32 Ответить
С какого забора эта информация?
показать весь комментарий
12.07.2020 15:45 Ответить
С какого с какого.... свободу слова посмотри... там прямо так и сказали... и причем даже нетак, сказали что то типа вротвамдам плюс это самая честная формула ...
показать весь комментарий
12.07.2020 21:19 Ответить
Ти протри оченята, там у тєбя гной скопився (с)
показать весь комментарий
12.07.2020 22:35 Ответить
Сами ясновельможные сейчас под шумок сгребут все эти кредиты за наш счет- и свалят на озеро Комо! Все же знают- в Украину не экстрадируют!
показать весь комментарий
12.07.2020 12:34 Ответить
Ага і подивіться хто їх отримує, прокурори, судді, депутати та самі власники банків на свої підставних осіб. Більше того вони і за це платити не будуть.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:43 Ответить
то что взяли деньги - не значит что их будут вкладывать в производство. Это во-первых. А во-вторых, если кредиты нечем будет отдавать, то полетят банки которые их выдавали.
А если их расходы покроет НБУ то только за счет девальвации гривны которая, поскольку не покрыта произведенными товарами, неминуемо вызовет инфляцию.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:47 Ответить
Одно из условий получения такого кредита - обязательство использовать его на приобретение основных средств (техника, оборудование и т.д.).Читайте документы или хотя бы разъяснения к ним.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:30 Ответить
я где-то писал что деньги не будут потрачены на указанное вами? Конечно их потратят. Только при нашем инвестклимате их отдать невозможно - производить у нас крайне невыгодно.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
Почему полетят банки выдававшие ети кредиты? Ети кредиты выдадут под гарантии государства. И как в 2014 году обанкротившиеся банки Гонтарева и Южанина профинансирует за счет государсва, тоесть за счет простых налогоплательщиков. Простыми словами, власть пострижет овец (холопов) уже в пятый раз.
показать весь комментарий
12.07.2020 17:54 Ответить
Ну тогда - отдавать их будут или напрямую из бюджета, или НБУ напечатает. Хрен редьки не слаще.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:33 Ответить
Це саме важливе. Грабують українців кредитами.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:52 Ответить
Та да,видали к р е д и т і в на 40 мільйонів доларів,і це вважають якимось здобутком для однієї з найбільших держав на континенті.Тут не Кабмін,кретинів немає,твої наркоманські твори нікого не вразили.Іди геть з уряду,ахмєтовська шавка,непотріб.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:53 Ответить
Передайте йому хай не пережива . Банки поставили такі перепони що візьмуть ці кредити тільки родичі й знайомі феесбешників ой банкірів і то не всіх .
показать весь комментарий
12.07.2020 13:14 Ответить
Чмыгаль, дай миллиард..
показать весь комментарий
12.07.2020 13:16 Ответить
Ха ха ха
показать весь комментарий
12.07.2020 13:17 Ответить
Отракцион невиданной щедрости за счет налогоплательщиков.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:35 Ответить
Какие кредиты под 5-7 процентов.???. Вы, что там в кабмине и ОП, с дуба рухнули, что ли !! Степанов забери это необразованное стадо в сумашедший дом!!
показать весь комментарий
12.07.2020 14:36 Ответить
Это всё слова, и лозунг , наш паровоз бежит в перёд...
показать весь комментарий
12.07.2020 15:37 Ответить
зеленая гопота...
показать весь комментарий
12.07.2020 15:57 Ответить
тобто все населення землі подало заявки на кредити
показать весь комментарий
12.07.2020 17:46 Ответить
А за чей счет такой праздник невиданной щедрости для избранных? За счет повышения тарифов на газ и свет и повыщение налогов с ценами? И где експерды которые нам рассказывают что нужно снимать все льготы и вводить РАБтарифы и рыночные цены чтобы поставить всех в равные условия?
показать весь комментарий
12.07.2020 17:51 Ответить
Ну https://hostingi.info/ это не плохо и не хорошо. В целом нормальная ситуация для Украины.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:49 Ответить
Літак Ан-124-100 "Авіаліній Антонова" перевіз з Німеччини до Китаю два потяги

Літак Ан-124-100 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" перевіз два потяги Max Bögl TSB з Мюнхена до китайського Ченду. Вага кожного потягу становила 36 тонн. Для навантаження і розвантаження поїздів на літак використовувалося спеціальне обладнання, розроблене авіакомпанією «Антонов».
Для авіакомпанії цей проєкт був одночасно і складним, і цікавим. Його реалізація вимагала ретельної підготовки і виконання польоту строго відповідно до затвердженого графіка. Ми дякуємо нашому клієнта KN Airlift за постійну довіру і ефективну співпрацю, - прокоментував комерційний директор авіакомпанії «Авіалінії Антонова» Андрій Благовісний.

У свою чергу менеджер з продажу та операціями в KN Airlift Тімо Каден додав, що вони високо цінують професійну роботу «Авіаліній Антонова». Фото https://uprom.info/news/other/logistika/litak-avialinij-antonova-pereviz-z-nimechchyny-do-kytayu-dva-potyagy/
показать весь комментарий
12.07.2020 20:20 Ответить
жодна притомна людина такий кредит не візьме
показать весь комментарий
12.07.2020 20:22 Ответить
заявок 8 млрд. или сумма заявок на 8 млрд ?Что то гнилью попахивает от этой инфо.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:53 Ответить
Выдать деньги - просто. А вот получить обратно... Если сейчас у банков в портфелях 50% плохих кредитов, то нет никаких сомнений, что будет похожая ситуация и с этими выданными суммами. Поскольку законы не поменялись и заимодавцы защищены плохо. Суды тоже не являются зерцалом чести. Кроме того, есть еще в бедной Украине человеческий фактор. Тот персонал, который выдает кредиты, тоже хочет кушать нормально, а не получать скромное вспомоществование.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:58 Ответить
Уже слышу как станочек запускается))
показать весь комментарий
12.07.2020 22:40 Ответить
уже запущен, скоро на новые мощности выведут, после того, как скушали Смолия (для того и скушали)
показать весь комментарий
13.07.2020 06:28 Ответить
Банки не хотят давать такие кредиты по простой причине, им это не выгодно, банк точно такая же финансовая структура для зарабатывания бабла, как и другие, зеленая банда мародеров берет и начинает ломать через колено последний более-менее работающий сектор экономики. Щас через эти кредиты они выкачают из госбанков все бабло, а потом хоть трава не расти, главный выродок уже недвижимость распродает.
показать весь комментарий
13.07.2020 04:56 Ответить
Кредиты то вы роздали, осожбенно вашим прикормленным бизнесам-однодневкам, а вот сколько вы создали рабочих мест и в каких отраслях?

Скоро еще больше кредитов раздадут, ведь гос "надсмотрщик", организация, надзирающая за кредиторами, "бубочкой" упразднена. Из Украины выгребают последнее, ох, и грохнется же все это. И куда бежать то тогда будете, Слуги Народные, кому и где вы нужны?
показать весь комментарий
13.07.2020 06:27 Ответить
 
 