Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 млрд, - Шмыгаль

Количество заявок по программе доступных кредитов "5-7-9%" превысила отметку в 8 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Украинский бизнес понял, что Правительственная программа "5-7-9%" - это не что-то недосягаемое, а это инструмент для развития собственного дела", - написал он.

Также Шмыгаль сообщил, что из 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов - это средства на инвестиционные нужды.

"Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная задача - к концу года сделать нормальные условия кредитования для бизнеса, - Зеленский



