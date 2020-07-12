В ВСУ за сутки 2 новых случая заболевания COVID-19, всего болеет 144 человека, - командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 2 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 12 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 442 человека, летальных случаев – 5", - говорится в сообщении медиков.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Оба военнослужащих (Винницкая и Хмельницкая обл.) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 43 человека.