РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5701 посетитель онлайн
Новости
4 480 65

ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси, - Ткаченко

ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси, - Ткаченко

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь не будут проводить крестный ход в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси в конце июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах", - отметил Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ткаченко одобрил, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.

Как сообщалось, православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Крещение Киевской Руси - Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.

Автор: 

религия (900) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1577) ПЦУ (792)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Гундяевцы,как обычно прокинут. Подонки вроде бойка,новинского и шуфрича должны провести ватное стадо по улицам.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:50 Ответить
+7
Чем тебе томос не угодил ? А понятно, ты же ватно-рпцшный сектант.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:13 Ответить
+5
Никакого УПЦ не существует, или бубочка пришил себе пельмень и окрестился?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а че? попы любят показать свою значимость
показать весь комментарий
12.07.2020 12:26 Ответить
..Як св..Пеця ?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:28 Ответить
Як св.Генератор Випадкових Слів.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:29 Ответить
ПЦУ та УПЦ не мають відношення до Хрещення Русі, бо спадкоємницєю церкви Володимира є УГКЦ. Тому ПЦУ та УПЦ не мають причини ходити хресними ходами по Києву!
показать весь комментарий
12.07.2020 17:05 Ответить
Що коли Київська Русь прийняла Хрещення і стала метрополією Візантійської церкви від Вселенського Патріархату , то при чому тут в ті часи католицьке підпорядкування ? І ще як хитро завів Ткаченко УПЦ , = українська православна церква , а те що від московського ФСБ патріархату мовчить ? Нас таки готують до капітуляції !!!
показать весь комментарий
12.07.2020 21:30 Ответить
УГКЦ це частина прадавньої православної церкви Володимира, яка не пішла в підпорядкування самозваним московським патріархам, а відійшла в сопричастя з Римом, але лишилась православною церквою!
показать весь комментарий
13.07.2020 13:31 Ответить
..Як св..Пеця ? / растёт творчески пропагандист -перепечатник сайтов ДНР и РФ. Уже можно понять суть его жалоб. Не то, что раньше: Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ..*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../.Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? / Дай *сцилочку*.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:46 Ответить
Из темника выписки?
показать весь комментарий
12.07.2020 14:24 Ответить
нема часу на хоругвы, по судам биткается
показать весь комментарий
12.07.2020 13:05 Ответить
Одні вже допоказувались.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:28 Ответить
А Динамо бежит?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:30 Ответить
Трудовие резерви.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:31 Ответить
ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7024
показать весь комментарий
12.07.2020 12:38 Ответить
Питав в готелі персонаж Папанова:
- А трудових резерви бегут!?
Перевірте.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:40 Ответить
"Трудовые резервы" - це сказав персонаж Леонова.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc https://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc Перевірив, ви трошки помиляєтесь
показать весь комментарий
12.07.2020 13:22 Ответить
Как это не проводить7 А где Петруша будет томосом благодатным трясти? Это диверсия какая-то.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:34 Ответить
пока мудями в судах трясет
показать весь комментарий
12.07.2020 13:05 Ответить
Чем тебе томос не угодил ? А понятно, ты же ватно-рпцшный сектант.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:13 Ответить
Та ради бога. Петин томос, шкура царевны-лягушки, игла, в которой смерть Кащея, чучело волка, на котором Иван-царевич скакал - выплясывай сколько хочешь вокруг этих экспонатов. -
показать весь комментарий
12.07.2020 13:19 Ответить
+100
показать весь комментарий
12.07.2020 14:25 Ответить
Володимир Великий хрестив Русь, то була зрада
своєї давньої віри, родини і народу русів (русинів). Наша віру назвали поганською.
Велика Русь покарала візантійську орбиту і разом з нею сконала за кілька сторіччя.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:37 Ответить
Клятий Андроїд
показать весь комментарий
12.07.2020 12:38 Ответить
Никакого УПЦ не существует, или бубочка пришил себе пельмень и окрестился?
показать весь комментарий
12.07.2020 12:40 Ответить
Гундяевцы,как обычно прокинут. Подонки вроде бойка,новинского и шуфрича должны провести ватное стадо по улицам.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:50 Ответить
За все проплачено кремлядями.
показать весь комментарий
12.07.2020 12:56 Ответить
Во время карантина запретить шествие
показать весь комментарий
12.07.2020 13:00 Ответить
5-та колона ******* вірить тільки в свого бога війни, а попи рпц освячують їхні танки і благословляють у похід на інші країни убивати і грабувати, вселяти віру в комунізм і розширювати по світу російську імперію.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:36 Ответить
Комментируют одни атеисты! Чего совать нос в веру или религию, если сами и рядом не стояли? Комментируйте там где полномочны или осведомлены...
показать весь комментарий
12.07.2020 13:09 Ответить
А ну ка раскажи мне осведомленный, что такое бог
показать весь комментарий
12.07.2020 13:35 Ответить
А скажите мне граждане веруищее значение выражения: "Христос воскрес."
показать весь комментарий
12.07.2020 13:50 Ответить
что такое ты? вся таблица Менделеева...
показать весь комментарий
12.07.2020 14:33 Ответить
Да вся таблица менделеева...Не отрицаю, но ответа я не услышал...
так что такое бог? в которого я должен верить...ведь ты веришь в бога...объясни что это..во что надо верить..я не понимаю..
показать весь комментарий
12.07.2020 14:58 Ответить
Личность, а не "что"...Захочешь, найдешь ответ, а не захочешь, будем препираться бесконечно...Библия тебе в помощь и ближайший дом Молитвы...
показать весь комментарий
12.07.2020 15:24 Ответить
Противоречия в библии сразу показать...или будем действовать указаниям замполита в рясе (шляпе) и тд.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:30 Ответить
Не смеши меня! Противоречия...Это твои недостаточные знания, а не противоречия!
показать весь комментарий
12.07.2020 23:32 Ответить
Вот это да ...абсолютная истина ...))) не смеши мои тапочки..
Хотя для идиотов это аксиома..(туда же тора с кораном)
показать весь комментарий
12.07.2020 23:34 Ответить
Всё, перешел на оскорбления? Я с такими умниками 30 лет сталкиваюсь....Даже не буду напрягаться! Захочешь -- найдешь Бога, нет, твоё горе...
показать весь комментарий
12.07.2020 23:37 Ответить
т.е что такое бог ты не ответил...и не ответишь ..продолжай верить в абсурды дальше..
показать весь комментарий
12.07.2020 23:38 Ответить
Продолжай верить в прародителя-обезьяну...Перечитай выше переписку...Бисер закончился...
показать весь комментарий
12.07.2020 23:49 Ответить
ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити хід у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2595

https://myrotvorets.news/rabiv-do-raiu-ne-puskaiut-kliuchi-vid-raiu/
показать весь комментарий
12.07.2020 13:13 Ответить
Киевская Русь это миф придуманный на паребреком, была одна Русь и точка.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:15 Ответить
Так. Бо іншої московської не існувало.
А була там орда, яка захопила Київські землі.
показать весь комментарий
12.07.2020 13:22 Ответить
Якби то-ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подививсь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
то не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Переяслав, 18 серпня 1859 р.
Т. Г. Шевченко
показать весь комментарий
12.07.2020 13:58 Ответить
Как мэто Масковский патриархат - и без крёстного хода?
НЕ ВЕРЮ!
Обязательно будет, трудящиеся "самоорганизуются"!
показать весь комментарий
12.07.2020 13:28 Ответить
ткаченко провокатор - нет никакого "и" между этими церквями...
показать весь комментарий
12.07.2020 13:36 Ответить
Не зрозумів,що за дурня ?ПЦУ і УПЦ-це назва однієї церкви.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:10 Ответить
Это уровень модераторов. Они писали ,что цена на ток вырастет. Я у них спросил -на ток чего ,воды ,дерьма, электричества? Они написали ,смысл то понятен. И все.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:29 Ответить
А.Про це. http://www.golos.com.ua/news/118416 З серпня тариф «Укренерго» на передачу електроенергії збільшиться на 54,6% .
Ну,Цензор-не стільки новинний сайт,швидше-дискусійний клуб з домінуючим світоглядом головного редактора.
показать весь комментарий
12.07.2020 16:13 Ответить
Цензор я не розумію, чому ви не виконуєте закон України, нема УПЦ, РПЦвУ.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:32 Ответить
А яке відношення московська УПЦ має до хрещення Русі? Вони відстають на 500 років і нічого їм робити на нашому святі.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:56 Ответить
 
 