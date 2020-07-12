ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси, - Ткаченко
Православная церковь Украины и Украинская православная церковь не будут проводить крестный ход в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси в конце июля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах", - отметил Ткаченко.
Ткаченко одобрил, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.
Как сообщалось, православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.
Крещение Киевской Руси - Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.
- А трудових резерви бегут!?
Перевірте.
своєї давньої віри, родини і народу русів (русинів). Наша віру назвали поганською.
Велика Русь покарала візантійську орбиту і разом з нею сконала за кілька сторіччя.
так что такое бог? в которого я должен верить...ведь ты веришь в бога...объясни что это..во что надо верить..я не понимаю..
Хотя для идиотов это аксиома..(туда же тора с кораном)
https://myrotvorets.news/rabiv-do-raiu-ne-puskaiut-kliuchi-vid-raiu/
А була там орда, яка захопила Київські землі.
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подививсь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
то не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Переяслав, 18 серпня 1859 р.
Т. Г. Шевченко
НЕ ВЕРЮ!
Обязательно будет, трудящиеся "самоорганизуются"!
Ну,Цензор-не стільки новинний сайт,швидше-дискусійний клуб з домінуючим світоглядом головного редактора.