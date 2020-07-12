ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси, - Ткаченко

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь не будут проводить крестный ход в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси в конце июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах", - отметил Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25,6% украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви Епифания, 12% Онуфрия, - соцопрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ткаченко одобрил, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.

Как сообщалось, православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Крещение Киевской Руси - Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.