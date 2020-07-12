РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5979 посетителей онлайн
Новости
7 051 6

В Киеве спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины, - ГСЧС

В Киеве спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины, - ГСЧС

Столичные спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

12 июля, в 01:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что в проливе Борщаговка, недалеко от Большой Кольцевой дороги, найдено тело человека.

На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Тело женщины 1966 г.р. находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, спасатели достали тело и передали следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств трагического случая.

Также читайте: В озере в Дарницком районе Киева утонул мужчина, - ГСЧС

Как отметили в ГСЧС, всего с начала 2020 году на водных объектах Киева погибло 26 человек.

Автор: 

Киев (25994) смерть (9284) ГСЧС (5101) вода (925)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мендель втопилась?
показать весь комментарий
12.07.2020 13:08 Ответить
порошенкина жена втопилась
показать весь комментарий
12.07.2020 13:14 Ответить
А Мендель - жена Зеленского?
показать весь комментарий
12.07.2020 13:33 Ответить
і до гадалки не ходи - поліція напише, що сама втопилась....
показать весь комментарий
12.07.2020 13:20 Ответить
и это кто ж такой глазастый в час ночи оказался ?
показать весь комментарий
12.07.2020 15:26 Ответить
первое что я подумала - как среди ночи на расстоянии 10 метров от берега обнаружить труп??? видимо, вплавь....
показать весь комментарий
12.07.2020 15:47 Ответить
 
 