В Киеве спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины, - ГСЧС
Столичные спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
12 июля, в 01:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что в проливе Борщаговка, недалеко от Большой Кольцевой дороги, найдено тело человека.
На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Тело женщины 1966 г.р. находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, спасатели достали тело и передали следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств трагического случая.
Как отметили в ГСЧС, всего с начала 2020 году на водных объектах Киева погибло 26 человек.
