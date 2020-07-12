В Киеве спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины, - ГСЧС

Столичные спасатели достали из водоема на Борщаговке тело женщины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

12 июля, в 01:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранителей поступило сообщение о том, что в проливе Борщаговка, недалеко от Большой Кольцевой дороги, найдено тело человека.

На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Тело женщины 1966 г.р. находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения, спасатели достали тело и передали следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств трагического случая.

Как отметили в ГСЧС, всего с начала 2020 году на водных объектах Киева погибло 26 человек.