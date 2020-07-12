РУС
Новости Агрессия России против Украины
С начала суток в зоне ООС 8 вражеских обстрелов, наемники применяют артиллерию и минометы, - Минобороны

С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска РФ осуществили уже 8 обстрелов в зоне проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Луганском направлении противник утром применил артиллерийские системы калибра 152 мм вблизи Новотошковского, и 120-мм минометы - возле Крымского. У Хутора Вильный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении по окрестностям Авдеевки враг около 5 часов утра со стороны Спартака выпустил 12 мин калибра 120 мм и 8 артиллерийских боеприпасов 122 калибра, а после 7 утра со стороны Каштанового задействовал станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Защитников Опытного противник обстрелял из станкового противотанкового гранатомета, на наших позициях также разорвались 4 мины 120 калибра. В районе Марьинки оккупанты дважды в утреннее время открывали огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В результате одного из сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воины оперативно эвакуированы в лечебное учреждение.

Подразделения операции Объединенных сил подавляли активность противника дежурными огневыми средствами. Потери врага в результате ответного огня уточняются.

Минобороны (9546) обстрел (29035) ранение (3414) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
Шансне панство порохоботів вітаю вас з св'ятом Петра и Павла !!!! С начала суток в зоне ООС 8 вражеских обстрелов, наемники применяют артиллерию и минометы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 52
Ганебна бездіяльність влади.
З початку доби в зоні ООС 8 ворожих обстрілів, найманці застосовують артилерію і міномети, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3919

Погано обіймає пуйла?
Точна. Собственно сепарогамноиды и не собирались ничего соблюдать. См. историю минска.
И тут мысля, а не ввести ли нам должность свободного охотника серой зоны? Фсье что не соответствует минску, должно уничтожаться. Так понимаю, охотник должен бызть круглосуточным.
Главное - перестать стрелять и развести силы. А то кацапы давно границу не двигали.
Треба було привітати пуйла з перемогою і поцілуватись.
Окрім зовнішніх ворогів, на Східному фронті, маємо і в тилу:
«12 июля 2020. В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем».
Входящий в окружение президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского советник главы его офиса Михаил Подоляк счел режиссера https://lenta.ru/tags/persons/sentsov-oleg/ Олега Сенцова «морально прогнившим приспособленцем». Об этом он написал в своем https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/937219506717569 Facebook .
Так он отреагировал на выделение Сенцову государством 25 миллионов гривен на съемки фильма «Носорог».».
Чисто камуняча формуліровка.
комуністи завжди були ворогами України.
