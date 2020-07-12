С начала суток в зоне ООС 8 вражеских обстрелов, наемники применяют артиллерию и минометы, - Минобороны
С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска РФ осуществили уже 8 обстрелов в зоне проведения ООС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На Луганском направлении противник утром применил артиллерийские системы калибра 152 мм вблизи Новотошковского, и 120-мм минометы - возле Крымского. У Хутора Вильный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении по окрестностям Авдеевки враг около 5 часов утра со стороны Спартака выпустил 12 мин калибра 120 мм и 8 артиллерийских боеприпасов 122 калибра, а после 7 утра со стороны Каштанового задействовал станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Защитников Опытного противник обстрелял из станкового противотанкового гранатомета, на наших позициях также разорвались 4 мины 120 калибра. В районе Марьинки оккупанты дважды в утреннее время открывали огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
В результате одного из сегодняшних вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воины оперативно эвакуированы в лечебное учреждение.
Подразделения операции Объединенных сил подавляли активность противника дежурными огневыми средствами. Потери врага в результате ответного огня уточняются.
...