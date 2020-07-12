Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку на бундестаг в 2015 г.
Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад,однако решение по этому вопросу пока не принято.
Об этом сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведка ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года".
Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".
Напоминаем, в результате кибератаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году были похищены несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России.
