РУС
Новости Санкции против России
Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку на бундестаг в 2015 г.

Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад,однако решение по этому вопросу пока не принято.

Об этом сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведка ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года".

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФРГ может принять новые санкции в отношении России в связи с убийством Хангошвили в Берлине, - Меркель

Напоминаем, в результате кибератаки на внутренние сети немецкого бундестага в 2015 году были похищены несколько гигабайт данных, в том числе большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера. Компьютерную систему бундестага пришлось отключить на несколько дней в целях безопасности. Эксперты Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) частично реконструировали события пятилетней давности и пришли к выводу, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Главным управлением Генштаба ВС России.

Автор: 

Германия (7219) россия (96902) санкции (11762) кибербезопасность (679)
+18
Быстрота реакции просто поразительная...
12.07.2020 13:46 Ответить
+14
Німцям варто давно визначитись що в них з рабсіянами.
12.07.2020 13:46 Ответить
+12
Запретите сп-2 это лучшая санкция
12.07.2020 13:47 Ответить
Німцям варто давно визначитись що в них з рабсіянами.
12.07.2020 13:46 Ответить
московський холопе, ти взагалі права слова не маєш.
показать весь комментарий
12.07.2020 14:11 Ответить
Я не розумію одного - чому б німцям не відмовитись від "Північного потоку - 2"? Оце і були б санкції!!!
12.07.2020 14:11 Ответить
Кто-то не слабо лоббирует интересы владельцев СП-2. Причем за рашысские деньги.
12.07.2020 14:37 Ответить
Німці євреїв "хитрожопими" називали, а зараз і їх у "житрожопості" "перепльовують"... Росіяни атакували комп"ютерну мережу бундестагу, а санкції ЄС накладать повинна...
12.07.2020 15:57 Ответить
Ага,как в анекдоте,когда черепаху за водкой послали.
12.07.2020 13:52 Ответить
немцы извивались как могли - им уже русский иван в рот срёт и ссыт, но немцы упорно хотят от него получить газу
12.07.2020 14:14 Ответить
Ахіллес і черепаха - одна з найвідоміших апорій (парадоксів) Зенона Елейського. Дійшла до нас через «Фізику» Арістотеля та коментарі Симплікія.
Швидконогий Ахіллес ніколи не зможе наздогнати черепаху. Нехай на початку руху їх розділяє відстань a, і Ахіллес біжить у k разів швидше за черепаху. Доки Ахіллес пробіжить цей проміжок довжиною a, черепаха встигне відповзти від нього на відстань a/k. Коли Ахіллес пробіжить і цей проміжок a/k, черепаха відповзе на відстань a/k2, і так далі. Таким чином, Ахіллес ніколи не наздожене черепаху, бо між ними завжди буде деяка відстань.
12.07.2020 14:07 Ответить
Неопровержимые доказательства собирали?
12.07.2020 14:14 Ответить
Вводите быстрее!!!
12.07.2020 13:48 Ответить
сп-3?
12.07.2020 14:05 Ответить
Мудро - санкції проти рашки Євросоюз має вводити головне "Північний потік - 2" який німці разом з ****** будують не зачіпати!!!
12.07.2020 14:08 Ответить
ага) И введите санкции на строителей СП2
12.07.2020 14:10 Ответить
И сколько "бундестаговцев" они схватили за одно место, чтобы не препятствовали строительству СП-2?
12.07.2020 14:16 Ответить
А сама Германия без ЕС ввести санкции не может?
12.07.2020 14:23 Ответить
Я так понимаю, Шредер не торопится на пенсию и ангела решила его поторопить
12.07.2020 14:37 Ответить
ти галєш з його пенсією він перестане впливати на життя країни? лише гроб.
12.07.2020 16:08 Ответить
Немцам не только о кибератаках задуматься пора бы, а и о безопасности в целом.
Но видимо "шота" мешает.
https://fakeoff.org/backstage/egipetskiy-rezident-**********-k-kantsleru-merkel Германия становится ареной успеха спецслужб стран третьего мира
12.07.2020 14:50 Ответить
Они думают как существующие санкции отменить, а здесь чьи-то фантазии о введении новых. Кстати, на самом деле им ничего отменять не надо - достаточно их просто не продлить.
12.07.2020 14:54 Ответить
Німці п'ять років на ручному гальмі сиділи.
Дебіли мля©
12.07.2020 15:07 Ответить
прапорщика "іванова" зроблять невїздним до гейропи ...лицемірні ...ляді
12.07.2020 15:28 Ответить
"Не нада злить Путина", пусть вам на голову срет дальше, деньги не пахнут
12.07.2020 15:41 Ответить
о! раздуплились!
12.07.2020 16:30 Ответить
 
 