Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"
Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений. Но всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.
На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".
"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Путина.
Топ комментарии
+31 Александр Ивашин
показать весь комментарий12.07.2020 14:14 Ответить Ссылка
+31 wake up-UA
показать весь комментарий12.07.2020 14:17 Ответить Ссылка
+28 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий12.07.2020 14:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!