Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"

Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений. Но всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Путина.

