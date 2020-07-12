РУС
Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"

Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений. Но всем сторонам переговорного процесса, это "не понравится".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает российское агентство ТАСС.

На вопрос, готова ли Россия к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "В данном случае насильно мил не будешь". Но подобный шаг Украины "очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы лишимся какой-либо базы, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - сказал пресс-секретарь Путина.

+31
Фокус в том , что Украине не нужно "вьіходить" из Минских соглашений. Соглашения "похоронит" именно РФ , невьіполнением пунктов "безопасности". Процесс уже идет.
12.07.2020 14:14 Ответить
+31
Так воно таким і є...
Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"
12.07.2020 14:17 Ответить
+28
Минск крепко держит кацапню за яи. Порох то понимал и туда давил.
А господин вислюк заложник собственных политтехнологов, которые вливали шо "Минск то зрада и надо его отменить". Т.е. освободить русню от любых тормозов, - по сути бросить лису в терновый куст.
12.07.2020 14:18 Ответить
Песков блейфует, а наше бздло и уши развесило. Минские договорняки писались в Интересах Московии.
12.07.2020 20:34 Ответить
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
13.07.2020 12:34 Ответить
