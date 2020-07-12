РУС
В начале недели похолодает по всей Украине, в большинстве областей пройдут дожди

В ближайшие двое суток прохладный и влажный воздух, который сегодня охватывает западную часть Украины, распространится на всю территорию страны. Процесс похолодания будут сопровождать дожди.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Укргидрометцентр

В понедельник, 13 июля, в западных областях Украины без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза, в восточной части местами град и шквалы 17-22 м/с Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южных и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве ночью, утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 11-13°, днем около 20°.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь на 5 июля в Киеве была самой жаркой за 140 лет, - обсерватория

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля за все время метеорологических наблюдений самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,1 градусов тепла в 1936 году, а самая низкая ночью – на отметке 8,2 градусов выше ноля в 1904 году.

Во вторник, 14 июля, на Левобережье ожидаются умеренные дожди, отдельные грозы, на востоке местами значительные дожди, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с, на Левобережье 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в восточных областях 14-19°; днем по всей территории 19-24°.

В Киеве 14 июля без существенных осадков. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

12 июля в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°; в Днепре в пределах Киева 24°.

Гидрометцентр (665) погода (2819)
Топ комментарии
+5
У Лондоні +22 наразі. Про яку спеку ти белькочеш, впердольнуте?
12.07.2020 15:06 Ответить
+4
Даже прохладный дождь не сможет охладить ваш воспаленный мозг и больную голову. Сочувствую.
12.07.2020 15:50 Ответить
+2
Лишь бі нє порох...
12.07.2020 14:39 Ответить
Лишь бі нє порох...
12.07.2020 14:39 Ответить
12.07.2020 15:50 Ответить
12.07.2020 15:06 Ответить
...ля вчора +30 сьогодні +13.
12.07.2020 14:46 Ответить
А как же так жарко в 1936 году. Глобальное потупления))
12.07.2020 14:57 Ответить
Зараз +35
12.07.2020 15:08 Ответить
Люди! Це ж літо! Що з вами!?
12.07.2020 15:10 Ответить
це всюди де був віслюк оманський тепер чекати аномалій?
12.07.2020 15:12 Ответить
Запишите в очередь к доктору. Там уже вас ждёт Таiсiя Громада и Мирон
12.07.2020 15:54 Ответить
Вроде и Старая Лядь, а хамит... )))
12.07.2020 19:13 Ответить
днем 25-30°.

Обережно - може бути обмороження від морозива...
12.07.2020 15:51 Ответить
Слава Богу!
12.07.2020 16:08 Ответить
Хочется прохлады...
12.07.2020 23:10 Ответить
 
 