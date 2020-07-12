Путин: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано"

Президент захватившей Крым Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом Путин заявил в интервью каналу "Россия 1"

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.

Путин выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран. - Ред.) рано или поздно схлынет".

По словам Путина, у 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти" и после этого взгляды и пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".

