Путин: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано"
Президент захватившей Крым Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом Путин заявил в интервью каналу "Россия 1"
"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.
Путин выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран. - Ред.) рано или поздно схлынет".
По словам Путина, у 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти" и после этого взгляды и пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".
Це основа ідеології росії, фактично - це фашистська ідеологія.
Тому, росія - це фашистська держава!
это как комментировать дедушку, который случайно перданул )))
ботокс на мозги )(уйлу давит , вот и получается словесный понос))))
равновеликого исторического деятеля. Даже ставшие знаменитыми вурдалаками, все они палачи своего народа, и были по своей национальности на 100% иноземцами.
Грузины, евреи, немцы, помесь бульдога с носорогом, но только не т.н. русские…
Фигуры истории… да они историю того государства при совке переписали раз 50 под менталитет каждой республики. Гитлер конечно - злодей из злодеев. Муссолини - дурачок на побегушках. Франко - отморозок… а путен у них, кто?...
Разве была при совке литература? Разве совкам показывали правдивую хронику, а
не пропагандистскую стряпню кухаркиных детей с разжиженным мозгом? Русская (куйня) кухня, предназначена делать из пожирающих щи- конченных дебилов. В
литературе есть масса сочинений, как думающих людей превращали в свиней или рабов. Пример из жизни : украинец Курчатов - гений, но запуганный системой, потерявший здоровье- инженер-раб. Т.н. русские не любят честность, чью -то гордость, достижения , успехи. Не любят справедливость. Русские не любят
милосердие. Русские не любят правду. Русским недоступна логика. Правда у них почему-то всегда своя - русская. И пахнет она всегда почему-то собачьим кормом
«Педигри». Т.н. русские - это поставщики детского пушечного
мяса на авантюры кремлевских уголовников по всему миру. Помните это, защищайтесь и отдаляйтесь от этого т.н "русского" и т.н "мира", гордые, независимые Украинцы!
Поверьте, это идеология свинособак лишнехромосомных!
А розстріл парламенту на масквє з танків в 1993 році це що, як не дикунство та не переворот?
В Україні ніякого перевороту не було, просто патріоти-українці скинули рашистську консерву Овоча та не дали йому остаточно узурпувати владу, а Україну перетворити на малорассєянський губернію.
Так що, не ботоксному педофілу, узурпатору та міжнародному злочинцю щось втирати про перевороти, тим більше, що навіть перевороти в інших країнах його ніяк не обходять та не можуть служити індульгенціями для анексій та агресій.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Оно не только в принципе связано,оно вскрывает всю сущность отношений с рф.Вскрылась наша независимость,которой фактически не было.В 2014 боясь смены баланса влияния на западный ,путин таки решился на откровенную аннексию и если бы не "случайный" лугандон,который в принципе ему не нужен был ,то возможно мы бы скорее имели проблемы на юге,от крыма до приднестровья..Но юг может быть прикрыт с моря различными миротворцами,поэтому кремль решил,что лучше гибридный чиряк на юго-востоке,чем попасть под раздачу в Чёрном море.
По словам українців в 2013-му Путін перетворився в закінчене ху"ло, а в 2014 -му Росія для українців перетворилась в закінчену Ху"лоРосію. По словам українців ці перетворення будуть існувати доки, поки ху"ло і Ху"лоРосія будуть володіти/впливати на окуповані території суверенної України. І в жодному разі за цю окупацію прощення від українців для Ху"лоРосії ніколи не буде. НІКОЛИ.
Оно с 2000 года уже мутило воду.
"Пена" начнет спадать когда крым вернете и контрибуции заплатите.
пукину должно быть не до Украины,у них там назревает....сначало на Дальнем Востоке.
100 чел упакуют, остальные будут снимать это телефонами...
Це слова БОЛОТЯНОГО П*ДАРАСА