РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9280 посетителей онлайн
Новости
46 144 389

Путин: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано"

Путин:

Президент захватившей Крым Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом Путин заявил в интервью каналу "Россия 1"

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.

Путин выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран. - Ред.) рано или поздно схлынет".

По словам Путина, у 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти" и после этого взгляды и пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись".

Также читайте: Порошенко не поздравлял Путина с Днем России в 2014 году, - Песков

Автор: 

Крым (26451) оккупация (10258) путин владимир (31993) россия (96902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+173
Циничная, мерзкая мразь
показать весь комментарий
12.07.2020 15:11 Ответить
+103
Проблема не в том, что Путин *****, проблема в том, что Россия - это *****стан.
показать весь комментарий
12.07.2020 15:13 Ответить
+90
Путин: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано" - Цензор.НЕТ 6991
показать весь комментарий
12.07.2020 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
На эхе мацквы,оказывается,82 процента кацапов поздравили с др шмарклю,а пуйло всего 5)так что вовик может,как Саак к Украине,присосаться к рашке
показать весь комментарий
12.07.2020 19:48 Ответить
Звичайно, при чому тут росія до Криму, вся справа в ху...і
показать весь комментарий
12.07.2020 20:07 Ответить
когда то Басаев а позже Суворов натолкнули на одну мысль - Росия захватывает колонии и новые территории не богатства ради. Они сами живут в дерьме и просто не могут позволить чтобы рядом кто то был весь в белом. И как только кто-то приподнимается - тут же тебе война. Как у нас. Как в Грузии в 2008. Как у Молдовы перед вступлением в евросоюз. Проблема системная, она нашей логикой не решается никак. Как только мы разбогатеем или корупционеров перевешаем - буряты с танками припрут. Они боятся своего Хабаровска.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:15 Ответить
Це вже давно відомо.
Це основа ідеології росії, фактично - це фашистська ідеологія.
Тому, росія - це фашистська держава!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:25 Ответить
комментировать высеры обрезаного )(уйла нет смысла )))))
это как комментировать дедушку, который случайно перданул )))
ботокс на мозги )(уйлу давит , вот и получается словесный понос))))
показать весь комментарий
12.07.2020 20:24 Ответить
хутін - пуй!!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:24 Ответить
КАЗЁЛ ВАНЮЧИЙ!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:30 Ответить
Просто давно не битые, турки вон только слегка стукнули, так сразу завоняло на весь мир...только хорошая писдю.....на приведёт их в чувство и то не надолго.....
показать весь комментарий
12.07.2020 20:37 Ответить
Что тут сказать.....Больное животное!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:41 Ответить
Таке скажете на чахлика невмирущого...
показать весь комментарий
12.07.2020 20:53 Ответить
Нет среди т.н. русских, и никогда не было ни одного
равновеликого исторического деятеля. Даже ставшие знаменитыми вурдалаками, все они палачи своего народа, и были по своей национальности на 100% иноземцами.
Грузины, евреи, немцы, помесь бульдога с носорогом, но только не т.н. русские…
Фигуры истории… да они историю того государства при совке переписали раз 50 под менталитет каждой республики. Гитлер конечно - злодей из злодеев. Муссолини - дурачок на побегушках. Франко - отморозок… а путен у них, кто?...
Разве была при совке литература? Разве совкам показывали правдивую хронику, а
не пропагандистскую стряпню кухаркиных детей с разжиженным мозгом? Русская (куйня) кухня, предназначена делать из пожирающих щи- конченных дебилов. В
литературе есть масса сочинений, как думающих людей превращали в свиней или рабов. Пример из жизни : украинец Курчатов - гений, но запуганный системой, потерявший здоровье- инженер-раб. Т.н. русские не любят честность, чью -то гордость, достижения , успехи. Не любят справедливость. Русские не любят
милосердие. Русские не любят правду. Русским недоступна логика. Правда у них почему-то всегда своя - русская. И пахнет она всегда почему-то собачьим кормом
«Педигри». Т.н. русские - это поставщики детского пушечного
мяса на авантюры кремлевских уголовников по всему миру. Помните это, защищайтесь и отдаляйтесь от этого т.н "русского" и т.н "мира", гордые, независимые Украинцы!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:47 Ответить
Под дурочка косит. гебельсовидное отродье... Все нужно примерять на себя. Что бы они запели если бы Украина оккупировала а потом аннексировала Краснодарский край ( исконные земли переселенных туда запорожских казаков) а в других исконных украинских землях Белгородской и Воронежской областей развязали войну ведя ее 6 лет и создали там фейковые БНР и ВНР, блокировали Рф выход в Азовское и Черное море ну и многое другое. Все это началось раньше Крыма.. это началось с Тузлы в 2003 году.. Но наши правители не поняли ( а скорее не захотели сами себе в этом признаться), что это прелюдия агрессии и войны.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:48 Ответить
Наши "правители" русские, кое кто правда с украинскими хвамилиями....для них Украина пустой звук, хотя они горячо спивають гимн и таскают вышиванку, а их нутро кацапское....
показать весь комментарий
12.07.2020 21:25 Ответить
А еще если бы японцы потребовали Курилы, финны Кольский полуостров, немцы Кенигсберг, грузины Сочи. Кстати часть Брянской области это Украинские земли
показать весь комментарий
13.07.2020 11:38 Ответить
Хрюканье: "Крым это расися!", в первый раз я услышал в 1983 году, а повод - что вот там, мол много "наших полягло"...
Поверьте, это идеология свинособак лишнехромосомных!
показать весь комментарий
13.07.2020 12:28 Ответить
Горіти у Пеклі Пуйлу та місцевим підпуйловникам!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:52 Ответить
Полностью отбитый идиот...
показать весь комментарий
12.07.2020 20:54 Ответить
Горшик Путіна для зла виділений йому для життя в цьому році буде ним переповнений....Так що не тратьте люди житевої енергії на труп. Під новий рік світові буде подарунок. природнім шляхом ХЛО нашого часу піде на суд ... так що витрачайте своє життя на добрі справи
показать весь комментарий
12.07.2020 20:55 Ответить
технически.. разверните 7 ракетных бригад ( от 300 до 1500)..
показать весь комментарий
12.07.2020 21:00 Ответить
ДБЛ БЛД
показать весь комментарий
12.07.2020 21:30 Ответить
Все проходит....И ***** пройдет....
показать весь комментарий
12.07.2020 21:32 Ответить
чмо ватное.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:34 Ответить
*****
показать весь комментарий
12.07.2020 21:34 Ответить
и Богдан, с крымскими ханами эту срань " старший брат" громил и про прасрахуйла в помине не было.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:38 Ответить
А Сагайдачный!?
показать весь комментарий
13.07.2020 12:26 Ответить
7 дивизия может отдыхать - ...
показать весь комментарий
12.07.2020 21:52 Ответить
Цікаво як прокоментує це Зеленський.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:53 Ответить
"какаяразница"
показать весь комментарий
12.07.2020 22:02 Ответить
Йому буде ніяково...Він тихенько в кутку "подр...е" та промовчить "утряпочку" бо він же "нелох" там якийсь, як "лохи", які його обрали)
показать весь комментарий
12.07.2020 22:25 Ответить
Нікак.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:20 Ответить
а причем тут пускай даже "государственный переворот" к захвату чужой территории мокшанами??? мутант ботоксный
показать весь комментарий
12.07.2020 22:02 Ответить
на паРаші державний переворот щонайменше з 2008 року, бо ботоксний Сцарьок не має права бути при владі після 2008 року, це якщо не згадувати ще про 1999 рік та про вибухи домів на масквє, прихід пуйла та гебешної шобли тоді до влади це якраз і було справжнім державним переворотом...

А розстріл парламенту на масквє з танків в 1993 році це що, як не дикунство та не переворот?

В Україні ніякого перевороту не було, просто патріоти-українці скинули рашистську консерву Овоча та не дали йому остаточно узурпувати владу, а Україну перетворити на малорассєянський губернію.
Так що, не ботоксному педофілу, узурпатору та міжнародному злочинцю щось втирати про перевороти, тим більше, що навіть перевороти в інших країнах його ніяк не обходять та не можуть служити індульгенціями для анексій та агресій.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:53 Ответить
То в нього в голові переворот. Правду кажуть, слабе на голову, а лікує п*ятки.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:01 Ответить
То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Оно не только в принципе связано,оно вскрывает всю сущность отношений с рф.Вскрылась наша независимость,которой фактически не было.В 2014 боясь смены баланса влияния на западный ,путин таки решился на откровенную аннексию и если бы не "случайный" лугандон,который в принципе ему не нужен был ,то возможно мы бы скорее имели проблемы на юге,от крыма до приднестровья..Но юг может быть прикрыт с моря различными миротворцами,поэтому кремль решил,что лучше гибридный чиряк на юго-востоке,чем попасть под раздачу в Чёрном море.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:08 Ответить
Ну да, мы вас оглушили, а потом изнасиловали и ограбили, детей убили, сожгли вашу квартиру, но отношения у нас плохие исключительно потому, что нам разные сорта вина нравятся
показать весь комментарий
12.07.2020 22:13 Ответить
путин - *****, друзья, сойдемся на этом, и спатушки. Доброй ночи добрым людям
показать весь комментарий
12.07.2020 22:35 Ответить
Тут прав ВВХ, Майдан для него послужил поворотом, а вовсе не аннексия Крыма
показать весь комментарий
12.07.2020 22:35 Ответить
Ну если ***** право, то тогда идешь на него...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:33 Ответить
дурнык, читать научись
показать весь комментарий
13.07.2020 12:22 Ответить
перлы от муйлуши... А что вы хотели, если в нарабсее до средины 1800-х годов не было даже намека на наличие философов ... Отсюда темень в просвещении... вот взять муйлушу, что от него можно толкового ожидать, как от представителя семейки тупых приспособленцев: дедусь стряпал в Петербурге буржуям, после Октябрьской революции пошел стряпать Ленину с Крупской, опосля Сталину... Пристроил своего сынишку в НКВД... тот - со своего сынишки сделаль моль, моль стала муйлушей, бо виновен в смерти СОБЧАКА, ВЫЗВАЛ ЕГО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, МОЛ ВСЕ ПУЧКОМ... Малокультурное и злопамятное, шо вам будет другое блеять по беспределу?
показать весь комментарий
12.07.2020 22:42 Ответить
Ботоксну морду на ешафот.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:42 Ответить
Двуличная тварь.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:44 Ответить
Сбербанк уже проходит соучастником и спонсором терроризма по делу МН17
показать весь комментарий
12.07.2020 22:44 Ответить
У ***** вообще крышу сорвало.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:00 Ответить
Ботоксом отруївся.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:20 Ответить
Схлынет сразу же после безвременной кончины г.Путлера...
показать весь комментарий
12.07.2020 23:05 Ответить
"По словам Путина, в 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти"...
По словам українців в 2013-му Путін перетворився в закінчене ху"ло, а в 2014 -му Росія для українців перетворилась в закінчену Ху"лоРосію. По словам українців ці перетворення будуть існувати доки, поки ху"ло і Ху"лоРосія будуть володіти/впливати на окуповані території суверенної України. І в жодному разі за цю окупацію прощення від українців для Ху"лоРосії ніколи не буде. НІКОЛИ.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:06 Ответить
диагноз
показать весь комментарий
12.07.2020 23:16 Ответить
Не тобі, ішак нарпайський, оцінювати події в Україні. Гандон лисий.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:25 Ответить
Да він упоротий! Хапайте наркомана!
показать весь комментарий
12.07.2020 23:28 Ответить
Отношения с запоребриком начали серьезно портиться еще в 2005-м, после Помаранчевого Майдана.После захвата Крыма эти отношения испортились безвозвратно (по крайней мере, в пределах этого поколения).
показать весь комментарий
12.07.2020 23:36 Ответить
А не раніше? Згадайте о.Тузлу в 2003 році. Тоді воно ще не рискнуло "розпустити пір*я".
показать весь комментарий
13.07.2020 11:05 Ответить
Можна й 1990-і згадати: "Севастополь був, є і буде російським" (тодішній президент запоребрика Б. Єльцин).
показать весь комментарий
13.07.2020 13:07 Ответить
Було таке, кажись тоді він в Нижньому виступав.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:42 Ответить
Они исторически всегда были врагом, начиная с Батурина, в котором пролили столько крови
показать весь комментарий
13.07.2020 11:44 Ответить
Конечно.... Это связано с десятками тысяч убитых украинцев по твоему приказу!
показать весь комментарий
13.07.2020 00:04 Ответить
какой же он окурок? он недоносок!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 02:51 Ответить
ну что сказать о пыньке... я имел в свое время счастье (или несчастье) учиться с ребятами из Питера, так вот, у некоторых из них (к счастью, у подавляющего меньшинства) была неизлечимая болезнь гордости за свой город как город революции... то, что та революция принесла только несчастья - это второй вопрос... главное для них было -это перманентная гордостью за перманентную революцию... так у пыньки та же болячка, атрофированная еще и возрастом...
показать весь комментарий
13.07.2020 05:19 Ответить
Дураки и дороги РАБссии не виноваты,что ею вечно управляют подобные ПОДОНКИ,и рюсский народец не уродец...
показать весь комментарий
13.07.2020 05:37 Ответить
а ПРИКинте, пыня себя ассоциирует с этими коммуно-фашистами...ЗЫ... А правду люди говорят, шо в детстве в школьном туалете однокласники с ним повздорили , бо ходил в шузах "прощай молодость"?
показать весь комментарий
13.07.2020 09:03 Ответить
Брехливе,підле і тупе *****,це квінтесенція всього так званого руссскага нарота.
показать весь комментарий
13.07.2020 06:00 Ответить
Ну конечно, дело не в захвате Крыма, а захвате кремля гебнявым ******.
Оно с 2000 года уже мутило воду.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:47 Ответить
Они исторически всегда были врагом, начиная с Батурина, в котором пролили столько крови
показать весь комментарий
13.07.2020 11:45 Ответить
сдохни *****
показать весь комментарий
13.07.2020 08:02 Ответить
МАЛО ТОГО, ВСЕ, КТО ПРИНЕС ГОРЕ НА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, ДО 10-ГО КОЛЕНА УЖЕ ПРОКЛЯТЫ.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:01 Ответить
Опять все с ног на голову. Толстую свинью с погонялом "Янык" кто-то выгонял с Украины? Не, оно само сдрыснуло. Где переворот? А вот на России 1 июля как раз и случился антиконституционный переворот. Россия превратилась в полицейскую автократию с элементами деспотизма. Чья бы корова мычала.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:36 Ответить
Для тупих ідіотів і малоросів, які вірять ***** - 2000 рік https://www.youtube.com/watch?v=pnwiEIrg8Jc
показать весь комментарий
13.07.2020 09:38 Ответить
Силіконове хло, колись і до Китаю відійде частина територій
показать весь комментарий
13.07.2020 10:12 Ответить
больной ублюдок
показать весь комментарий
13.07.2020 10:31 Ответить
нагнем кацапа, никаких сомнений... главное еще силенок немного накопить, усилиться и погнать мокшан за Урал...думаю года три на это уйдет, не больше...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:00 Ответить
путін ПНХ!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:10 Ответить
все пытается отпетлять , бо санкции душат.
"Пена" начнет спадать когда крым вернете и контрибуции заплатите.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:20 Ответить
пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись"..... и поэтому Украина напала на рашку ... из-за взглядов , да ? Или , всё-таки, это рашка напала на Украину, на Грузию... деваться ж некуда : если взгляды не совпали надо убивать тысячами людей, милионам ломать жизнь... своих пацанов-солдатиков тыщами терять в чужой земле..Дааа ...взгляды - они такие ... Надо бы, чтоб зеля ещё раз там мир поискал - в этих взглядах...
показать весь комментарий
13.07.2020 11:39 Ответить
Сама логіка цікава. А із якого буя, ці погляди мали співпадати?
показать весь комментарий
13.07.2020 14:46 Ответить
Да это )(уйло, вообще отупевшее от власти больное на всю голову чмо. Я встречал похожий типаж (ранее судимые лет так по 28 отсидки), но такой шизы ни у кого не видел.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:39 Ответить
тварь плешивая!!! Гаага ждет его, за малайзийский боинг! а были бы адекватными страны в ООН, так еще бы и за войны, развязанные им, во всех прилегающих к ********* государствах... кино не закончилось, после Украины будет Беларусь!
показать весь комментарий
13.07.2020 11:46 Ответить
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/181290_polkovnikov-fsb-v-otstavke-o-khabarovske

пукину должно быть не до Украины,у них там назревает....сначало на Дальнем Востоке.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:53 Ответить
та щя раздупляца, перекинут ментов с других говеней... разгонят всех нафиг.
100 чел упакуют, остальные будут снимать это телефонами...
показать весь комментарий
13.07.2020 12:27 Ответить
Президент захватившей Крым Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова. Источник: https://censor.net/n3207626

Це слова БОЛОТЯНОГО П*ДАРАСА
показать весь комментарий
13.07.2020 12:40 Ответить
В свій час гітлер багато запозичив в сталіна--фашистську ідеологію у відношеннях і до свого народу і до інших народів. На жаль фашистсько-азіатська росія весь час поглиблює таку поведінку . А брехня--це один з інструментів її політикі.
показать весь комментарий
13.07.2020 12:58 Ответить
жаль, что после развала совка кацапенское дерьмо смогло разлететься по всему миру....и гадят там защищая свои ***** захлёбываясь от своего величия и все беды только от этой заразы
показать весь комментарий
13.07.2020 13:01 Ответить
putin jest problema dlia vracej.Kak ego izlecyt vopros?Mozet lapatoj po ejio tupj golove 10 raz pomoglo
показать весь комментарий
13.07.2020 13:07 Ответить
Для Московии самое страшное это независимый Союз соседних с Московией государств.
показать весь комментарий
13.07.2020 13:53 Ответить
Вор не признается, шо он вор.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:11 Ответить
Особливо, якщо він при цьому ще й *****.
показать весь комментарий
13.07.2020 14:45 Ответить
***** оно и есть *****
показать весь комментарий
13.07.2020 14:21 Ответить
Страница 4 из 4
 
 