В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала. ФОТОрепортаж

Жители Хабаровского края РФ второй день подряд выражают протест аресту губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В воскресенье, 12 июля, в Хабаровске прошло массовое шествие по центральным улицам. Митингующие, как и накануне, собрались на центральной площади Ленина, затем прошли по улице Муравьева-Амурского и вышли к зданию краевого правительства. Водители автомобилей в знак солидарности сигналили из машин.

Участники акции требовали возвращения арестованного губернатора Фургала из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске

Смотрите: В российском Хабаровске прошел массовый протест против ареста губернатора Фургала: "Путин-вор!", "Путина - в отставку!". ВИДЕО





Еще одна массовая акция протеста состоялась в Комсомольске-на-Амуре. В ней участвовали до 500 человек. Протесты прошли и в других населенных пунктах края, в частности, в поселках Охотск и Переяславка, а также городах Бикин и Советская Гавань.

Местные активисты считают, что массовые митинги два дня подряд для Хабаровского края является "уникальным явлением".

Накануне в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.