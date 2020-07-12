РУС
В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала. ФОТОрепортаж

Жители Хабаровского края РФ второй день подряд выражают протест аресту губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала 01

В воскресенье, 12 июля, в Хабаровске прошло массовое шествие по центральным улицам. Митингующие, как и накануне, собрались на центральной площади Ленина, затем прошли по улице Муравьева-Амурского и вышли к зданию краевого правительства. Водители автомобилей в знак солидарности сигналили из машин.

Участники акции требовали возвращения арестованного губернатора Фургала из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске

В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала 02

Смотрите: В российском Хабаровске прошел массовый протест против ареста губернатора Фургала: "Путин-вор!", "Путина - в отставку!". ВИДЕО

В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала 03
В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала 04

Еще одна массовая акция протеста состоялась в Комсомольске-на-Амуре. В ней участвовали до 500 человек. Протесты прошли и в других населенных пунктах края, в частности, в поселках Охотск и Переяславка, а также городах Бикин и Советская Гавань.

Местные активисты считают, что массовые митинги два дня подряд для Хабаровского края является "уникальным явлением".

В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала 05

Читайте также: Журналиста Бабченко внесли в РФ в список террористов и экстремистов

Накануне в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала - Цензор.НЕТ 4046
12.07.2020 16:08 Ответить
это бывшая территория "Зеленого клина" - населенная в значительном количестве (раньше) украинцами:
Зелёный Клин или Закита́йщина (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Зелений Клин, Закитайщина) - историческое переселенческое название южной территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Дальнего Востока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Приморский край , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Хабаровский край , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сахалинская область ), иногда используемое до сих пор в документах российских объединений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев как «украинцы Зелёного Клина». Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Гражданской войны на территории Зелёного Клина проходил Всеукраинский съезд Дальнего Востока
В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала - Цензор.НЕТ 6151
12.07.2020 16:06 Ответить
Фургал-народный президент Хабаровского края! Хватит кормить злодейскую московскую власть! Дайош народную хабаровскою реслублику! Ре-фе-ре-н-дум!!!
12.07.2020 16:09 Ответить
Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".Источник:https://censor.net/n3207631

значит реально в 3 раза больше.
12.07.2020 19:49 Ответить
Мацква втрачає Сибір , давно пора !
12.07.2020 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1bjFjOfT5vk
12.07.2020 20:00 Ответить
пыня обделался, молчит... очевидно, пришла очередь других городов и не только дальневосточных, но и в Сибири, Нечерноземье...
12.07.2020 20:48 Ответить
Вперед к восстановлению государственной независимости ДВР ( Дальневосточной республики) в границах 1920-1922 годов под гарантии США, Японии и КНР.
12.07.2020 20:54 Ответить
я бы етому охлосу какпй кусок сосиски и забросил бы - де убернатор?
расстереляаать после повешивания и нехай свою 25тку несеть....
12.07.2020 21:03 Ответить
ну и как им после етого щелбана не отвесить?
12.07.2020 21:20 Ответить
На колени хотя бы стали?
12.07.2020 21:43 Ответить
убернатор, твои вкрапления - на ночь поей иди - удаляай.... - бу!
12.07.2020 22:01 Ответить
кацапорылый внучковскией полк на сдачу атов - все как диды!
12.07.2020 22:45 Ответить
а я угадал в предыдущем посте, что без наших людей там не обошлось
теперь им самостийность и протекцию китая
12.07.2020 23:14 Ответить
Майданят ёпта.
Низабудим-нипрастим!
13.07.2020 00:44 Ответить
Большой репортаж из протестного Хабаровска
https://www.youtube.com/watch?v=DazI1459gxw
13.07.2020 12:05 Ответить
Странно, почему они на коленях требовать не пробуют, вроде ж так более скрепно будет ?
13.07.2020 12:34 Ответить
