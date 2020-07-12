РУС
Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД. ФОТО

В Луганской области в ликвидации последствий пожара участвуют 100 военнослужащих Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД 01

"Сегодня в селе Смоляниново работают 100 военнослужащих Государственной пограничой службаы Украины - управления Луганского пограничного отряда, пограничных комендатур быстрого реагирования "Новопсков", "Счастье" и отдела типа "С" из Райгородки. В ликвидации также задействованы 5 единиц техники и 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

4 группы пограничников по 20 человек действуют под руководством представителей ГСЧС Украины. Для каждой группы определены участок местности, которую также распределили по квадратам для того, чтобы проинспектировать каждый сантиметр территории и не допустить повторного возгорания.

Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД 02

Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД 03

Остальные военнослужащих помогают местным жителям расчистить территорию домовладений и избавиться сгоревших вещей. Специальная техника, самосвал на базе КРАЗ и экскаватор на базе МАЗ, используются для погрузки и перевозки песка для дальнейшего захоронения тлеющего мусора.

Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД 04
Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД 05

Вместе с пограничниками в ликвидационных работах задействованы также военнослужащие Национальной гвардии и подразделения Национальной полиции, отметили в МВД.

Разве это входит в задачи пограничной службы? У них есть технические возможности для выполнения таких задач? Людей заставили ради дешёвого пиара руководства.
Пограничники должны охранять нашу границу,а особенно в годы войны с оккупантом Россией,а не подметать плац к приезду Главнокомандующего Мобилизуйте чиновников пусть занимаются этой фигнёй
Пограничники должны быть на границе. Про МЧС всегда забывали и финансировали по остаточному признаку,не то что МВД.
Бред . Один патрон . дешевле . Якось так .
Разве это входит в задачи пограничной службы? У них есть технические возможности для выполнения таких задач? Людей заставили ради дешёвого пиара руководства.
Пограничники должны быть на границе. Про МЧС всегда забывали и финансировали по остаточному признаку,не то что МВД.
Пожарные охраняют границу. Солдаты плещутся в лужах.
Пограничники должны охранять нашу границу,а особенно в годы войны с оккупантом Россией,а не подметать плац к приезду Главнокомандующего Мобилизуйте чиновников пусть занимаются этой фигнёй
Такое впечатление что по оманской договорённости нашу Украинскую армию хотят окунуть в дерьмо.
Всё конечно интересно но Осел Оманский сказал что всё потушили! Это как понимать? Опять оно зазвизделось!
А скільки місцевих (волонтерів і просто свідомих громадян) приймають участь у цих заходах?
Путин заявил, что аннексия Россией Крыма не является причиной ухудшения украинско-российских отношений,Немцов правильно говорил о состоянии кремлёвского Фюрера.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1206849343000486&set=p.1206849343000486&type=3&av=100010262946037&eav=AfaeEcgdkZv-CM2WoH2gMlcNmekP1sG1_UlcZxdMNB1GUWxXaZiJCr6uS4hIMlCaD18&__cft__[0]=AZWKCJPpO5xWIg7DZf653Y2GLsAtewUqzbcgSHzhK-smcuQDv7agnsKCOgKcH83Ps6OudCHNdixMbR5M6lsehNIn0YlAWcSieBDbbgKukAxS3Xk-nRmN3VQjVeGO_GA4PWZ4vMtGQ7fNsqZ3Lbv7JUpxzc_HVPl5akWFO79ud67kfl4jRGFvRdrlxHy7ZCB0rjc&__tn__=R]-R Сто прикордонників зі складу ООС беруть участь у ліквідації вогнищ тління після пожежі на Луганщині, - МВС - Цензор.НЕТ 2532
А, насрать, сколько погранцов из АТО/ООС участвуют в ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ.
Ну просто, должно быть всем ДО ЛАМПОЧКИ.
