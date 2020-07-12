Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД. ФОТО
В Луганской области в ликвидации последствий пожара участвуют 100 военнослужащих Госпогранслужбы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сегодня в селе Смоляниново работают 100 военнослужащих Государственной пограничой службаы Украины - управления Луганского пограничного отряда, пограничных комендатур быстрого реагирования "Новопсков", "Счастье" и отдела типа "С" из Райгородки. В ликвидации также задействованы 5 единиц техники и 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.
4 группы пограничников по 20 человек действуют под руководством представителей ГСЧС Украины. Для каждой группы определены участок местности, которую также распределили по квадратам для того, чтобы проинспектировать каждый сантиметр территории и не допустить повторного возгорания.
Остальные военнослужащих помогают местным жителям расчистить территорию домовладений и избавиться сгоревших вещей. Специальная техника, самосвал на базе КРАЗ и экскаватор на базе МАЗ, используются для погрузки и перевозки песка для дальнейшего захоронения тлеющего мусора.
Вместе с пограничниками в ликвидационных работах задействованы также военнослужащие Национальной гвардии и подразделения Национальной полиции, отметили в МВД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну просто, должно быть всем ДО ЛАМПОЧКИ.