Сто пограничников из состава ООС участвуют в ликвидации очагов тления после пожара на Луганщине, - МВД. ФОТО

В Луганской области в ликвидации последствий пожара участвуют 100 военнослужащих Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня в селе Смоляниново работают 100 военнослужащих Государственной пограничой службаы Украины - управления Луганского пограничного отряда, пограничных комендатур быстрого реагирования "Новопсков", "Счастье" и отдела типа "С" из Райгородки. В ликвидации также задействованы 5 единиц техники и 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

4 группы пограничников по 20 человек действуют под руководством представителей ГСЧС Украины. Для каждой группы определены участок местности, которую также распределили по квадратам для того, чтобы проинспектировать каждый сантиметр территории и не допустить повторного возгорания.

Остальные военнослужащих помогают местным жителям расчистить территорию домовладений и избавиться сгоревших вещей. Специальная техника, самосвал на базе КРАЗ и экскаватор на базе МАЗ, используются для погрузки и перевозки песка для дальнейшего захоронения тлеющего мусора.





Вместе с пограничниками в ликвидационных работах задействованы также военнослужащие Национальной гвардии и подразделения Национальной полиции, отметили в МВД.