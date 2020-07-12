В общежитии Киевского университета технологий и дизайна - вспышка COVID-19 среди иностранных студентов, - Госпродпотребслужба

Вспышка заболеваемости COVID-19 зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех - в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.

Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. В Госпродпотребслужбе отмечают, что контактыне лица должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания для соблюдения самоизоляции. "Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.

В общежитии проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц ограничен.