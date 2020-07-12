РУС
В общежитии Киевского университета технологий и дизайна - вспышка COVID-19 среди иностранных студентов, - Госпродпотребслужба

Вспышка заболеваемости COVID-19 зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех - в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.

Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. В Госпродпотребслужбе отмечают, что контактыне лица должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания для соблюдения самоизоляции. "Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Студент переяславского педуниверситета упал с высоты и попал в больницу, у него выявили COVID-19: общежития закрыли на карантин

В общежитии проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц ограничен.

Він вже сховався під хрестиком.
12.07.2020 18:10 Ответить
Бессимптомные не заразны-ВОЗ. Хватит устраивать охоту на ведьм нарушая конституцию и законы. Секту ковида оттделить от государства и люстрировать.
12.07.2020 19:38 Ответить
З яких країн хворі студенти?
12.07.2020 17:27 Ответить
З яких країн хворі студенти?
12.07.2020 17:27 Ответить
А я і не просив тебе, щоб ти мені тут хамив. Тому сам сховайся, щоб тебе довго шукали.
12.07.2020 18:05 Ответить
12.07.2020 18:10 Ответить
Санепідерів Ляшка у нас вже Держипромспоживацькій службі підпорядкували?
12.07.2020 17:35 Ответить
на данный момент особи , которые имеют два паспорта (Украины и рефии) и учатся в Киеве, тоже приравниваться должны к иностранцам.
12.07.2020 17:37 Ответить
На жаль зелене бидло не прийматиме такий закон.
12.07.2020 17:39 Ответить
Иностранные студенты уезжают на каникулы домой. Это, скорее, не студенты.
12.07.2020 17:51 Ответить
А знаете ли вы, что...
У Кропивницькому Міжнародна агропромислова виставка "АгроЕкспо-2020" проходитиме з 30 вересня по 3 жовтня. І відбуватиметься вона з дотриманням усіх карантинних вимог.
https://gre4ka.info/anonsy/59999-tsohorich-ahrovystavka-vidbuvatymetsia-z-dotrymanniam-karantynnykh-vymoh
12.07.2020 17:54 Ответить
https://censor.net/user/449914 І що вас дивує? Карантин буде тривати ще дуже довго.
12.07.2020 19:31 Ответить
Бессимптомные не заразны-ВОЗ. Хватит устраивать охоту на ведьм нарушая конституцию и законы. Секту ковида оттделить от государства и люстрировать.
12.07.2020 19:38 Ответить
 
 