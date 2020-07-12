Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре
Российская горно-металлургическая компания "Норильский никель" сообщила об утечке примерно 45 тонн авиационного топлива из ее трубопровода в Арктике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"При перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", – говорится в заявлении "Норникеля".
Поселок Тухард расположен в 70 километрах от принадлежащего "Норникелю" порта Дудинка в Арктике на реке Енисей.
"Норникель" сообщил, что компания проводит внутреннее расследование и проинформировала о ситуации министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. "Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива", – заявили в "Норникеле".
Напоминаем, ситуация с экологической безопасностью на объектах "Норникеля" оказалась в центре внимания после утечки 21 тысячи тонн дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" электростанции в районе Норильска 29 мая.
А ведь это правда , к которой общество пока не готово
В небольшой стране проще навести порядок , а на таком пространстве как раша порядка не будет никогда . ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 😀😀😀
Без водопроводу нею без проблем можна користуватися...
Тільки не оперуй тим, що ти мав на увазі автомат... Мова була про звичайну...
https://mstrok.ru/news/deputat-nashel-goszakupku-na-oborudovanie-prorubi-dlya-poloskaniya-belya.html Депутат нашел госзакупку на оборудование проруби для полоскания белья
В Костромской области администрация муниципалитета проводит конкурс на оборудование проруби для полоскания белья. Соответствующую госзакупку обнаружил депутат Госдумы Дмитрий Гудков, пишет https://znak.com/ znak.com .
«То есть, когда на Западе люди выстраиваются в очереди за новым смартфоном, в России те же очереди стоят к проруби для полоскания белья. Это даже не XIX век, это уже гораздо глубже», - отметил Гудков.
Торги на «выполнение работ по организации мест полоскания белья в зимний период» объявила мэрия города Буй Костромской области. За работу чиновники готовы заплатить 74 тысячи рублей.
Крым Ваш и ЧЁ?
·https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop/status/1282021422500651009 20 год
Как вам постапокалиптические фото?
И оно знает, что скоро сдохнет.
А так как нет повода для ядерной войны, оно решило уничтожить Землю другим способом.
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.
Борис ХЕРСОНСКИЙ
Увидят, где на чём они сами окажутся..
Людству це дешевше вийде.
якають людство ядерною війною і радіоактивним попелом. Тьфу.