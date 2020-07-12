РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости
15 242 88

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский

Российская горно-металлургическая компания "Норильский никель" сообщила об утечке примерно 45 тонн авиационного топлива из ее трубопровода в Арктике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"При перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", – говорится в заявлении "Норникеля".

Поселок Тухард расположен в 70 километрах от принадлежащего "Норникелю" порта Дудинка в Арктике на реке Енисей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске. ВИДЕО

"Норникель" сообщил, что компания проводит внутреннее расследование и проинформировала о ситуации министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. "Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива", – заявили в "Норникеле".

Напоминаем, ситуация с экологической безопасностью на объектах "Норникеля" оказалась в центре внимания после утечки 21 тысячи тонн дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" электростанции в районе Норильска 29 мая.

Смотрите: В российском Хабаровске прошел массовый протест против ареста губернатора Фургала: "Путин-вор!", "Путина - в отставку!". ВИДЕО

Автор: 

Арктика (76) россия (96910) экология (1612)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
Вот царь Мидас всё превращал в золото, а русский человек, к чему не прикоснётся - всё превращает в говно.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:12 Ответить
+38
А еще всему миру грозят

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 6323
показать весь комментарий
12.07.2020 18:13 Ответить
+38
Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 5288
показать весь комментарий
12.07.2020 18:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот царь Мидас всё превращал в золото, а русский человек, к чему не прикоснётся - всё превращает в говно.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:12 Ответить
Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 5288
показать весь комментарий
12.07.2020 18:18 Ответить
Таки вдарили по Воронежу, бузувіри...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:23 Ответить
Розетка 220 В
показать весь комментарий
12.07.2020 18:33 Ответить
какая розетка? то кацап
показать весь комментарий
12.07.2020 22:19 Ответить
свинорус
показать весь комментарий
13.07.2020 08:13 Ответить
Страна 404 доводит Землю до такого-же состояния. Саранча есть саранча
показать весь комментарий
12.07.2020 18:12 Ответить
Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 349
показать весь комментарий
12.07.2020 18:15 Ответить
Живе шкода. Воно не винне, що лишньохромосомни дупорукам дісталось
показать весь комментарий
12.07.2020 18:22 Ответить
Там теж є різні люди, але в цьому є така подібність.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:28 Ответить
Вот меня и стёрли
А ведь это правда , к которой общество пока не готово
показать весь комментарий
12.07.2020 18:51 Ответить
Короче , рашку надо развалить
В небольшой стране проще навести порядок , а на таком пространстве как раша порядка не будет никогда . ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 😀😀😀

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 174
показать весь комментарий
12.07.2020 18:54 Ответить
Кацапье прежде чем подохнуть загадит всю природу.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:13 Ответить
Уроды. А сколько воя раздавалось из Скрепоносной, в сторону защитников природы, что, мол, в Арктике, у них, все безопасно.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:13 Ответить
А еще всему миру грозят

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 6323
показать весь комментарий
12.07.2020 18:13 Ответить
"Советская мисль" -це що параноїдальна маячня ??)))
показать весь комментарий
12.07.2020 18:16 Ответить
Эта недострана живет не будущим, а прошлым.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:19 Ответить
ржунімагу...Полоскалка....Ще кацапам треба підкинути ідею як зробити пральну дошку та рубель. А років через сто московити додумаються до праски на вугіллі.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:11 Ответить
А конкретно четырехлетним периодом, который был с 1941го по 1945 год. 9 майа 1945 года последний день кацапоисчисления.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:49 Ответить
А экономические новости какие ....

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 276
показать весь комментарий
12.07.2020 18:30 Ответить
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 5570
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
Це настальжі по савєтам !!!)))
показать весь комментарий
12.07.2020 18:50 Ответить
Интересно, на долго?
показать весь комментарий
12.07.2020 22:00 Ответить
рубль всегда будет стремится быть дешевле гривны. ибо так задумано изначально, кусочек не может стоить дороже целого.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:25 Ответить
кацапы и так раз в месяца стирают, пропустят разок, не заметят.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:16 Ответить
В Индии такое есть, по ящику видел
показать весь комментарий
12.07.2020 18:22 Ответить
"Полоскалка" это изображённая на фотографии деревянная конструкция? Зачем это вообще обряд какой-то или обычная стирка вещей?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:28 Ответить
Там вони злягаються
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
Якщо нема водопроводу, то пральна машина не потрібна.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
Пральна машина не потрібна, якщо взагалі нема води та електроенергії!
Без водопроводу нею без проблем можна користуватися...

Тільки не оперуй тим, що ти мав на увазі автомат... Мова була про звичайну...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:56 Ответить
Офігіли кацапи...А де вони дошку на полоскалки беруть? кам"яною сокирою так рівно дерево не обробиш...
показать весь комментарий
12.07.2020 20:03 Ответить
Получают по ленд-лизу.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:41 Ответить
Величие Устюга зашкаливает Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 5680
показать весь комментарий
12.07.2020 19:03 Ответить
2015 рік.
https://mstrok.ru/news/deputat-nashel-goszakupku-na-oborudovanie-prorubi-dlya-poloskaniya-belya.html Депутат нашел госзакупку на оборудование проруби для полоскания белья

В Костромской области администрация муниципалитета проводит конкурс на оборудование проруби для полоскания белья. Соответствующую госзакупку обнаружил депутат Госдумы Дмитрий Гудков, пишет https://znak.com/ znak.com .
«То есть, когда на Западе люди выстраиваются в очереди за новым смартфоном, в России те же очереди стоят к проруби для полоскания белья. Это даже не XIX век, это уже гораздо глубже», - отметил Гудков.
Торги на «выполнение работ по организации мест полоскания белья в зимний период» объявила мэрия города Буй Костромской области. За работу чиновники готовы заплатить 74 тысячи рублей.

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 8743
показать весь комментарий
12.07.2020 18:29 Ответить
Фото там же
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 7002
показать весь комментарий
12.07.2020 20:26 Ответить
Круто, сразу двух зайцев. И белье постирать и задница заодно откиснет
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 1451
показать весь комментарий
12.07.2020 20:29 Ответить
я так понимать, шо вся стирка тока полосканием и ограничивается?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:28 Ответить
Роісся - мавпа з гранатою.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:13 Ответить
Нажаль нема кому сірничка запаленого піднести !!))
показать весь комментарий
12.07.2020 18:13 Ответить
от с*ки, все за*рут от севера до юга... где только срань ступит - фсё в ж*пу превращается
показать весь комментарий
12.07.2020 18:14 Ответить
Не факт что вытекло, старая схемка - воруем и говорим что вытекло, или склад згорел, операция Ы короче
показать весь комментарий
12.07.2020 18:14 Ответить
"Красть не надо!! До вас все украдено!" !!!)))
показать весь комментарий
12.07.2020 18:17 Ответить
Да не ново. Дружок мой в 1973г проходил практику почти 5 месяцев в Салехарде. По учёбе в гидрометеотехникуме. Там тогда караул был. Бочки от соляры тысячами катались по тундре в сильный ветер. Белые медведи шугались. Иногда резали лёд на большие как бы камни от ветра палатку-шатёр закрывая, не раз пытаясь растопить такой лёд что бы помытсья талой водой штыняли потом солярой. Там давно сюр. То надо зелёных с кап-стран натравить. Хотя они знают.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:46 Ответить
Если топливо не разольют сами кацапы, его захватят солдаты НАТО.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:23 Ответить
Для чого росії треба було красти Крим, якщо вони не дали ради жодному шматку своєї землі?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:25 Ответить
Щоби насрати й там...

https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop
https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop
https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop


https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop
https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop

Крым Ваш и ЧЁ?

@kpbImskiy_ukrop

·https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop/status/1282021422500651009 20 год

Как вам постапокалиптические фото?

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 3581 Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 4929

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 6571Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 4613
показать весь комментарий
12.07.2020 18:35 Ответить
Це катастрофа, але я би не дав туди воду при усіх випадках.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:37 Ответить
крисяни не воду просили ,а каміння з неба...Навіщо їм вода?
показать весь комментарий
12.07.2020 20:15 Ответить
Хло мріє стати наступним Кримським Ханом.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:45 Ответить
Ну, як, а пожити хоч трохи як люди, доки не встигли засрати?
показать весь комментарий
13.07.2020 21:51 Ответить
І підпалити...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:28 Ответить
чтоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
показать весь комментарий
12.07.2020 18:29 Ответить
Криворуко,-жопорукие кацапы ! Весь мир загадят.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:30 Ответить
то радиацией теперь керосином
показать весь комментарий
12.07.2020 18:30 Ответить
А чим вони будуть керосинки заправляти, взимку буде тьма. Хоча , хробаки, живуть без світла.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:22 Ответить
Засирають ісконні землі українців.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:33 Ответить
Х.уйло точно больное...при чем не только психически, но и физически.
И оно знает, что скоро сдохнет.
А так как нет повода для ядерной войны, оно решило уничтожить Землю другим способом.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:34 Ответить
Это всё проклятые пендосы врезались в трубу и скоммуниздили авиатопливо. Чесслово!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:36 Ответить
Тампаксом надо было заткнуть как дыру в Союзе
показать весь комментарий
12.07.2020 18:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/12/7259085/ Немецкие секс-работники требуют открытия борделей
показать весь комментарий
12.07.2020 18:39 Ответить
Нехай би кацапи швидше повиздихали,бо вони ж всю планету здатні угробити. Тільки напалм,бо по іншому ніяк...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:43 Ответить
Сначала разлив дизельного топлива, теперь разлив авиационного, топлива, следующим будет разлив ракетного топлива с гептилом. Это и есть прогресс по-российски.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:44 Ответить
Эта страна напугана. Она живет среди пугал.
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.


Борис ХЕРСОНСКИЙ
показать весь комментарий
12.07.2020 18:45 Ответить
скрепная пошла в разнос
показать весь комментарий
12.07.2020 18:49 Ответить
Джерело всіх світових проблем є кацапія...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:54 Ответить
я так понял что кацапня вместо бомбардирен воронежа решила засрать места обитания основной их рассы - тунгусов коряков эвенков хакасов.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:55 Ответить
Чому НА Таймирі, а не В Таймирі? Адже це такий же півострів як і Крим, але чомусь пишуть в Криму.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:57 Ответить
эээ, мокши, палегче, китаю совсем всё засраное оставите.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:01 Ответить
Пусть в кремле хоть произнесут: "на Китае".
Увидят, где на чём они сами окажутся..
показать весь комментарий
12.07.2020 19:12 Ответить
хоть раз скажут "на Китае"
показать весь комментарий
12.07.2020 19:25 Ответить
може людство об'єднається та знищить цю потвору на тлі Планети під назвою "россія"?
Людству це дешевше вийде.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:19 Ответить
45 тонн горючего? Не люблю кацапов. Но срать просто, чтобы срать в сети не годится. Танкер Делфи, сидящий на мели под Одессой имеет дедвейт около 1400т.в нем может быть по документам около 900 тонн горючего, а это не керосин - мазут, почти нефть. И что, это как то связано с русско-украинскими отношениями?
показать весь комментарий
12.07.2020 19:21 Ответить
Танкер "Делфи" попал в сильнейший шторм, который закинул его на такую мель, что теперь не знают как стронуть с места. События на "Норникеле" - мирные будни рукожопых имперцев.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:31 Ответить
Таймир півострів і Крим півострів, але пишуть на Таймирі і в Криму.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:48 Ответить
Чергове "досягнення" "наддержави" рашкостану. ****, дірки полатати в своїх трубопроводах не можуть, а л
якають людство ядерною війною і радіоактивним попелом. Тьфу.
показать весь комментарий
12.07.2020 20:09 Ответить
поджечь нужно было. хоть что-то было бы ярко, а то как обычно - говном все засрали.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:08 Ответить
Плюс 7 от средней температуры в Сибири пол года уже, dw посмотрите. Там может быть накатом, таяние,выделение метана, быстрое ускорение потепления. Плюс куча возможных вирусов. Земля проседает очень быстро. Быстро надо уходить от углеводородов
показать весь комментарий
12.07.2020 21:22 Ответить
коцапские тараканы везде лезут, всё засирают...
показать весь комментарий
12.07.2020 21:36 Ответить
Та то просто скотч некачественный попался.
показать весь комментарий
12.07.2020 22:06 Ответить
Наша работа? 🤔
показать весь комментарий
12.07.2020 22:05 Ответить
 
 