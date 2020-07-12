Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре

Российская горно-металлургическая компания "Норильский никель" сообщила об утечке примерно 45 тонн авиационного топлива из ее трубопровода в Арктике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"При перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", – говорится в заявлении "Норникеля".

Поселок Тухард расположен в 70 километрах от принадлежащего "Норникелю" порта Дудинка в Арктике на реке Енисей.

"Норникель" сообщил, что компания проводит внутреннее расследование и проинформировала о ситуации министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. "Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива", – заявили в "Норникеле".

Напоминаем, ситуация с экологической безопасностью на объектах "Норникеля" оказалась в центре внимания после утечки 21 тысячи тонн дизельного топлива на принадлежащей "Норникелю" электростанции в районе Норильска 29 мая.

