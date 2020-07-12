С начала суток ранены 5 воинов, наемники РФ применяют артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС
12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг последние дни пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из 152-мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехово и Крымского, враг вел обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Вилный.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксирован вблизи Опытного. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших защитников неподалеку Марьинки и Каменки.
За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Все воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь медиков.
Итоги за прошлые сутки
11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 6 населенных пунктов: Водяное, Новотошковское, Майорск, Орехово, Марьинка и Авдеевка.
За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения.
11 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 2 убийства, 1 грабеж, 4 кражи, 1 факт незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлено 71 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 797 транспортных средств и 4 787 человек.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 511 человек. В обратном направлении - 451 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.
В субботу, 11 июля, в Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в областную больницу имени Мечникова.
Военнослужащий получил ранение обоих глаз и лица. Медики провели необходимые обследования. По словам офтальмологов, по предварительным результатам зрение боец не потерял. Однако впереди его ждут оперативное вмешательство и длительное лечение.
«Защитник на связи с родными и передает «привет» побратимам. Благодарит всех, кто оказывал ему первцю медицинскую помощь в зоне ООС и принимал участие в быстрой эвакуации»
