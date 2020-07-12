РУС
С начала суток ранены 5 воинов, наемники РФ применяют артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг последние дни пренебрегает требованиями Минских договоренностей и применяет не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из 152-мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехово и Крымского, враг вел обстрелы из минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Хутора Вилный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксирован вблизи Опытного. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших защитников неподалеку Марьинки и Каменки.

За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Все воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана неотложная помощь медиков.

Итоги за прошлые сутки

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 6 населенных пунктов: Водяное, Новотошковское, Майорск, Орехово, Марьинка и Авдеевка.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения.

11 июля представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты 2 убийства, 1 грабеж, 4 кражи, 1 факт незаконного обращения с оружием и 4 факта незаконного обращения с наркотиками. Также выявлено 71 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5 797 транспортных средств и 4 787 человек.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 511 человек. В обратном направлении - 451 человек. КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" по вине оккупантов не функционируют.

обстрел (29050) ранение (3414) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
+18
Одужання хлопцям.......
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
+16
а наш бедосик пишет ведосики о том как ему нравится путешествовать по стране
показать весь комментарий
12.07.2020 18:40 Ответить
+15
Наверняка стреляют из-за спин гражданского населения, провоцируя на ответ. Реакция Верховного Потерпевшего уже есть? Уже выехал в госпиталь к раненым?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:36 Ответить
клоун..быстро посмотри в глаза путину..можен пацаны перестанут страдать
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
Одужання хлопцям.......
показать весь комментарий
12.07.2020 18:31 Ответить
Наверняка стреляют из-за спин гражданского населения, провоцируя на ответ. Реакция Верховного Потерпевшего уже есть? Уже выехал в госпиталь к раненым?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:36 Ответить
Кацапский солдат, ваш ватокомандующий крутит вас на свой цюцюрке, отдайот ваших самок в употребление шакалам Кадрова, а ви терпили терпите. С боєвими опять наіпуть
показать весь комментарий
12.07.2020 18:38 Ответить
а наш бедосик пишет ведосики о том как ему нравится путешествовать по стране
показать весь комментарий
12.07.2020 18:40 Ответить
Ватний клоун прискорює необхідність процессу "примирення" з російською наволоччю.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:42 Ответить
"Нада дагаварівацца" - резидент ФСБ "Козирь" в чиєму офісі служить президентом опудало ЗЕ-мендель!!!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:42 Ответить
Так коли Зе припинить війну? Прийшов Зе на брехні, а за це треба відповідати.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:46 Ответить
Чергове співпадіння? Хочете вірте, хочете - ні, але просто зараз над Україною пролітає літак рейсу Сімферополь - Санкт Пітербург.Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2979
показать весь комментарий
12.07.2020 18:57 Ответить
І зевлада дозволяє!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:59 Ответить
Стамбул-Москва(((Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6303
показать весь комментарий
12.07.2020 18:58 Ответить
Провокують? Ватна наволоч!
показать весь комментарий
12.07.2020 19:00 Ответить
Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8125

...
показать весь комментарий
12.07.2020 19:05 Ответить
Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3366

В субботу, 11 июля, в Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в областную больницу имени Мечникова.
Военнослужащий получил ранение обоих глаз и лица. Медики провели необходимые обследования. По словам офтальмологов, по предварительным результатам зрение боец не потерял. Однако впереди его ждут оперативное вмешательство и длительное лечение.
«Защитник на связи с родными и передает «привет» побратимам. Благодарит всех, кто оказывал ему первцю медицинскую помощь в зоне ООС и принимал участие в быстрой эвакуации»
показать весь комментарий
12.07.2020 19:33 Ответить
Зеля в это время турне по Украине делает, зачем ему армией заниматься.... остановки нужно торжественно открыть, футбольные поля, курятников ещё куча не открытых... работы не початый край...
показать весь комментарий
12.07.2020 20:05 Ответить
Пораненим - вижити та вилікуватися! Кацапам та підпуйловникам - горіти у Пеклі!
показать весь комментарий
12.07.2020 20:50 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4268
показать весь комментарий
12.07.2020 21:11 Ответить
Ты сам скольких лично завалил?
показать весь комментарий
12.07.2020 21:39 Ответить
 
 