Водитель не справился с управлением, сбил велосипедиста, съехал в реку и погиб на Львовщине, - ГСЧС
В аварии в Червонограде Львовской области погиб один человек, еще двое травмированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Львовской области, сообщение об инциденте поступило спасателям 11 июля в 13:05.
Водитель автомобиля ВАЗ-2121 потерял управление и наехал на велосипедиста, после чего съехал с моста в реку Солокия.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля, велосипедист и пассажир легковушки госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших в автомобиль скорой помощи.
Таке теж можливо...
К велосипедистам у нас слишком покровительственное отношение.
А надо бы им тоже устраивать экзамены на знание правил, заставлять дышать в трубочку, давать госномера.
Ну и езда по пешеходным тротуарам вообще на голову не налазит.
На тротуаре человек расслаблен, может отпустить руку ребенка и тут летит подвыпившее чмо...
Киевлянам эта ситуация особенно знакома с тех пор, когда педалик придумал отдать половину тротуаров, рассчитанных исключительно на пешеходов, лисапедистам.
уже всем известно, что пешеходу в Киеве безопаснее передвигаться по проезжей части, подальше от велосипедов-убийц..
Ехали три велосипедиста, один из них не держась за руль, и вдруг у него колесо поворачивает в лево, и он летит под колеса попутно едущей машины)
Водитель чудом успел затормозить)))
А если бы сбил, то тоже бы рассказывали что водитель не справился с управлением?
Так что применять какие то меры к велотранспорту нет абсолютно никакого смысла, в государстве тысячи проблем, которые в сотни раз важнее и опаснее нарушающих пдд лисапедистов.