РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11534 посетителя онлайн
Новости
9 276 22

Водитель не справился с управлением, сбил велосипедиста, съехал в реку и погиб на Львовщине, - ГСЧС

Водитель не справился с управлением, сбил велосипедиста, съехал в реку и погиб на Львовщине, - ГСЧС

В аварии в Червонограде Львовской области погиб один человек, еще двое травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Львовской области, сообщение об инциденте поступило спасателям 11 июля в 13:05.

Водитель автомобиля ВАЗ-2121 потерял управление и наехал на велосипедиста, после чего съехал с моста в реку Солокия.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, велосипедист и пассажир легковушки госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших в автомобиль скорой помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николаевский прокурор Андрей Крупка погиб в ДТП: во время замены шины на обочине его сбил грузовик. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7732) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) смерть (9284) ГСЧС (5101) Львовская область (2987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ну, кто не справился, это ещё вопрос.
К велосипедистам у нас слишком покровительственное отношение.
А надо бы им тоже устраивать экзамены на знание правил, заставлять дышать в трубочку, давать госномера.
Ну и езда по пешеходным тротуарам вообще на голову не налазит.
На тротуаре человек расслаблен, может отпустить руку ребенка и тут летит подвыпившее чмо...
Киевлянам эта ситуация особенно знакома с тех пор, когда педалик придумал отдать половину тротуаров, рассчитанных исключительно на пешеходов, лисапедистам.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:53 Ответить
+6
Буквально на днях наблюдал картину
Ехали три велосипедиста, один из них не держась за руль, и вдруг у него колесо поворачивает в лево, и он летит под колеса попутно едущей машины)
Водитель чудом успел затормозить)))
А если бы сбил, то тоже бы рассказывали что водитель не справился с управлением?
показать весь комментарий
12.07.2020 19:37 Ответить
+4
Міг би і не збивати лісапет, а відразу пірнути в річку.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боюсь залазить! Велосипедист кто?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:41 Ответить
Зглазить...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:42 Ответить
евробляхер.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:57 Ответить
На ровері еврономери?
показать весь комментарий
12.07.2020 18:58 Ответить
Які "бляхи" на ВАЗі
показать весь комментарий
12.07.2020 19:13 Ответить
Не справился с управлением, а почему, да потому, что превысил скорость, ехал бы нормально, был бы жив - здоров. Не зря поговорка есть: - "не гони до ста, а живи до ста"!!!
показать весь комментарий
12.07.2020 18:47 Ответить
ЭТО НИВА КАКИЕ 100 КМ ЧАС вы что шутите....
показать весь комментарий
12.07.2020 18:51 Ответить
В "ниви" коротка база і припіднятий центр маси. Її підкинуло на напливі асфальту(або вибоїні) і прощай керованість. Казьол, карочє. При СССРі я тис 100 на ній наїздив(навчився ловити повітря і вгадувати її вибрики. На "ниві" безпечна їзда до 60 км/год
показать весь комментарий
12.07.2020 21:46 Ответить
Водій помер раптово до зіткнення в нього стався інфаркт(це трагедія.не судіть якщо незнаєте!
показать весь комментарий
12.07.2020 19:21 Ответить
Заголовок статьи под стать трагической ситуации...
показать весь комментарий
12.07.2020 18:48 Ответить
Міг би і не збивати лісапет, а відразу пірнути в річку.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:51 Ответить
А якщо саме через лісапєт він гигнув у річці?
Таке теж можливо...
показать весь комментарий
12.07.2020 19:01 Ответить
Тише едешь - дело мастера боится. Шутю.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:05 Ответить
Ну, кто не справился, это ещё вопрос.
К велосипедистам у нас слишком покровительственное отношение.
А надо бы им тоже устраивать экзамены на знание правил, заставлять дышать в трубочку, давать госномера.
Ну и езда по пешеходным тротуарам вообще на голову не налазит.
На тротуаре человек расслаблен, может отпустить руку ребенка и тут летит подвыпившее чмо...
Киевлянам эта ситуация особенно знакома с тех пор, когда педалик придумал отдать половину тротуаров, рассчитанных исключительно на пешеходов, лисапедистам.
показать весь комментарий
12.07.2020 18:53 Ответить
Колись лісапети мали номери і називались веломашина.
показать весь комментарий
12.07.2020 19:03 Ответить
згоден
показать весь комментарий
12.07.2020 19:11 Ответить
да уж..) тротуары Киева усеяны трупами киевлян, сбитых пьяными велосипедистами Виталика..
уже всем известно, что пешеходу в Киеве безопаснее передвигаться по проезжей части, подальше от велосипедов-убийц..
показать весь комментарий
12.07.2020 19:22 Ответить
Буквально на днях наблюдал картину
Ехали три велосипедиста, один из них не держась за руль, и вдруг у него колесо поворачивает в лево, и он летит под колеса попутно едущей машины)
Водитель чудом успел затормозить)))
А если бы сбил, то тоже бы рассказывали что водитель не справился с управлением?
показать весь комментарий
12.07.2020 19:37 Ответить
Единственное, что заметил за велосипедистами за годы вождения - это езда не по положенной стороне обочины, это в селах и маленьких городах.
показать весь комментарий
12.07.2020 21:11 Ответить
Да, велосипедисты в большинстве ведут себя безобразно, только один маааленький нюанс - в 99,99% случаев педист неспособен навредить никому, кроме себя.
Так что применять какие то меры к велотранспорту нет абсолютно никакого смысла, в государстве тысячи проблем, которые в сотни раз важнее и опаснее нарушающих пдд лисапедистов.
показать весь комментарий
13.07.2020 11:32 Ответить
 
 