Водитель не справился с управлением, сбил велосипедиста, съехал в реку и погиб на Львовщине, - ГСЧС

В аварии в Червонограде Львовской области погиб один человек, еще двое травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС Львовской области, сообщение об инциденте поступило спасателям 11 июля в 13:05.

Водитель автомобиля ВАЗ-2121 потерял управление и наехал на велосипедиста, после чего съехал с моста в реку Солокия.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, велосипедист и пассажир легковушки госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасатели оказали помощь в транспортировке пострадавших в автомобиль скорой помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Николаевский прокурор Андрей Крупка погиб в ДТП: во время замены шины на обочине его сбил грузовик. ФОТОрепортаж