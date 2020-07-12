РУС
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов

Министерство здравоохранения не видит необходимости в приезде иностранных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге 12 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит", - отметил министр.

Степанов отметил, что "МЗ находится в постоянном взаимодействии с западными странами".

"В том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно благодаря онлайн-консультациям, телеконсультациям, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего, со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе", - рассказал глава ведомства.

Степанов напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, в которых Украина принимает участие. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и лечебных процессах.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+5
только легкие превращает в труху, а так не страшно да?
12.07.2020 19:13 Ответить
12.07.2020 19:13 Ответить
+4
А что в мире есть дурачки которые поедут в страну где предназначенные для врачей средства защиты власть продала...и по этой причине заболеваемость врачей самая высокая в мире???
12.07.2020 19:01 Ответить
12.07.2020 19:01 Ответить
+4
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 3774
12.07.2020 19:04 Ответить
12.07.2020 19:04 Ответить
А что в мире есть дурачки которые поедут в страну где предназначенные для врачей средства защиты власть продала...и по этой причине заболеваемость врачей самая высокая в мире???
12.07.2020 19:01 Ответить
12.07.2020 19:01 Ответить
Вы не поверите. Такие люди есть, которые добровольно поедут помогать даже в Украину. Но мосье Степанову это не нужно - вскроется коррупция и нужны будут деньги на нормальное медицинское обеспечение этих врачей.
12.07.2020 19:47 Ответить
12.07.2020 19:47 Ответить
Где-то Вы правы
Иностраннные врачи в обморок упадут от состояния туалетов в больницах
12.07.2020 23:20 Ответить
12.07.2020 23:20 Ответить
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 6282
12.07.2020 19:02 Ответить
12.07.2020 19:02 Ответить
Навіщо інших залучати, якщо свої не бажають працювати і розбігаються від коронавірусних хворих.
12.07.2020 19:03 Ответить
12.07.2020 19:03 Ответить
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 3774
12.07.2020 19:04 Ответить
12.07.2020 19:04 Ответить
Деньги не пахнут- утверждает Барыга и ему подобные...
12.07.2020 21:12 Ответить
12.07.2020 21:12 Ответить
Коронавірус, це звичайний грип.
12.07.2020 19:05 Ответить
12.07.2020 19:05 Ответить
только легкие превращает в труху, а так не страшно да?
12.07.2020 19:13 Ответить
12.07.2020 19:13 Ответить
Зараз навіть у останнього бомжа є телефон з камерою, де фото, відео переповнених лікарень, де гори трупів?
12.07.2020 19:18 Ответить
12.07.2020 19:18 Ответить
если тебе трупов не показывать, то так и будешь верить во "всемирный заговор" и разносить дезу?
https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo

Гуково. Условно здорового пациента котят на кремацию. COVID - 19 / россия
12.07.2020 19:28 Ответить
12.07.2020 19:28 Ответить
Зараз навіть у останнього бомжа є телефон з камерою, де фото, відео переповнених лікарень, де гори трупів?

При современном развитии видеотехнологий можно нарисовать гору трупов выше пирамид Хеопса.
Гундяю в фотошопе нарисовали толпы прихожан, а так же сняли дорогие часы с руки, а знающие художники нарисовали картину,где Христос спрашивает- который час? у Гундяя...
12.07.2020 21:10 Ответить
12.07.2020 21:10 Ответить
только легкие превращает в труху, а так не страшно да?

В мире умирает 250 тыс ежедневно.
А пока еще не известны случаи " вечной жизни"
Смерть такое же явление как и рождение.
12.07.2020 21:15 Ответить
12.07.2020 21:15 Ответить
Можно философствовать Пока это не коснётся Вас И Ваших любимых людей
12.07.2020 23:22 Ответить
12.07.2020 23:22 Ответить
Коронавірус, це звичайний грип.

Ці слова бажано написати кожному на лобі, хто носит маску по своїй волі...
12.07.2020 21:05 Ответить
12.07.2020 21:05 Ответить
почему другие должны пострадать из-за тупых оленей, которые верят в "мировой заговор" ?
12.07.2020 21:29 Ответить
12.07.2020 21:29 Ответить
Кто-то пострадал??? Сколько еще будешь верить в бред коронатриперный?
12.07.2020 21:48 Ответить
12.07.2020 21:48 Ответить
у меня родственница от ковидлы умерла и знакомый в тяжелом состоянии. Мне себе верить или тебе верить?
12.07.2020 21:58 Ответить
12.07.2020 21:58 Ответить
В Израиле прошли протесты против повторного карантина. Примерно 10 тысяч человек 11 июля собрались на одной из центральных площадей Тель-Авива.
12.07.2020 22:03 Ответить
12.07.2020 22:03 Ответить
Не знаю умерли или нет но дурантины их не спасли и не спасут. Нужно спасть жизни миллионов людей а не убивать экономику стран ненужными дурантинами. Почему то вас свидетелей ковида только еденицы и то в интернете. В мире всегда люди умирали и никакой супер опасной эпмдемиии не существует это факт
12.07.2020 22:05 Ответить
12.07.2020 22:05 Ответить
не зарекайся как говорят, сейчас, пока тебя беда не затронула, тебе кажется, что все чепуха и только твой бизнес страдает, но это пока не затронуло лично, делай как знаешь, но с маральной точки зрения не правильно вводить людей в заблуждение, если не уверен не нужно другим пропихивать веру во "всемирный заговор по ковидлу".
12.07.2020 22:09 Ответить
12.07.2020 22:09 Ответить
Слушай уже полгода прошло ковидопсихоза в украине. Никакой смертности по сравнению с прошлыми годами нет и не было. Ты чо дурак? Предлагаешь теперь каждую волну гриппа карантинить и убивать экономически людей? Ты или ппидупок или клоун
12.07.2020 22:13 Ответить
12.07.2020 22:13 Ответить
да пошел ты олень тупой.
12.07.2020 22:16 Ответить
12.07.2020 22:16 Ответить
Это ты тупой олень. Потому что если б не сми ты б и не знал ни о каком коронавирусе. И не заметили б ничего необычного! Так как в декабре-январе в украине умерло 1500 человек от пневмоний и никто й не заметил и жыли как и обычно без карантинов и маскарад. 2018 год 6000 смертей от пневмоний! По-этому свой коронапсихоз засунь себе в очко.
12.07.2020 22:19 Ответить
12.07.2020 22:19 Ответить
не удивлюсь, если ты из числа 73%
12.07.2020 22:21 Ответить
12.07.2020 22:21 Ответить
Не удивлюсь если это ты. Факт есть факт. Кто сцыть и боится жить тот пусть сидит в колпаке до конца своей жизни, но навязывать людям жить в колпаке и в диктатуре властей не надо. Идите в очко, коронапсихозники
12.07.2020 22:26 Ответить
12.07.2020 22:26 Ответить
тебе и таким как ты сложно пару месяцев придержаться карантина, и дальше жить как обычно, но вас таких много, забили на карантин и ходите ноете, а из-за вас другие люди страдают. Возможно, что у нас не большие относительно показатели смертности, не такие как на рассее и америке, потому, что вовремя ввели карантин, закрыли метро и все такое, возможно, что вирус ослаб или ослабнет, но факт остается фактом - из-а тупых оленей страдают все.
12.07.2020 22:35 Ответить
12.07.2020 22:35 Ответить
Словакия ввела карантин 9 марта. В то время в Италии и Франции ещё катались на лыжных курортах
В результате жёсткого карантина, обязательной маски в общественных местах, в Словакии самая низкая смертность и заболеваемость .

Надо учиться у нормальных стран
Сейчас Словакия в зелёной зоне , а Украина в красной . Потому самолеты из ЕС в Украину не летают , украинцев не пускают на курорты, а сколько людей не могут увидеть свои семьи !!!
12.07.2020 23:26 Ответить
12.07.2020 23:26 Ответить
Мда яке ти тупе.
12.07.2020 23:28 Ответить
12.07.2020 23:28 Ответить
та куда мне до тебя..
12.07.2020 23:29 Ответить
12.07.2020 23:29 Ответить
Це політичний розпіарений грип)
12.07.2020 21:55 Ответить
12.07.2020 21:55 Ответить
Зарубежные приедут на зарплату в 3-5 тысяч грн.? Откуда?
12.07.2020 19:10 Ответить
12.07.2020 19:10 Ответить
Тільки дебіли будуть працювати під керівництвом такого міністра.
12.07.2020 19:12 Ответить
12.07.2020 19:12 Ответить
Що, навіть Уляни не треба?
12.07.2020 20:23 Ответить
12.07.2020 20:23 Ответить
Кацапская пропаганда распускает слухи в Украине ( в Одессе ), что вирус - это выдумка
НАРОД без масок на базарах , расстояние не соблюдается, дезинфекторов практически нигде нет
УКРАИНА В КРАСНОЙ ЗОНЕ - наведите , Степанов , порядок
12.07.2020 23:18 Ответить
12.07.2020 23:18 Ответить
 
 