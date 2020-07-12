Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов
Министерство здравоохранения не видит необходимости в приезде иностранных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге 12 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
"Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит", - отметил министр.
Степанов отметил, что "МЗ находится в постоянном взаимодействии с западными странами".
"В том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно благодаря онлайн-консультациям, телеконсультациям, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего, со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе", - рассказал глава ведомства.
Степанов напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского союза.
По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, в которых Украина принимает участие. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и лечебных процессах.
Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.
Иностраннные врачи в обморок упадут от состояния туалетов в больницах
https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo
Гуково. Условно здорового пациента котят на кремацию. COVID - 19 / россия
При современном развитии видеотехнологий можно нарисовать гору трупов выше пирамид Хеопса.
Гундяю в фотошопе нарисовали толпы прихожан, а так же сняли дорогие часы с руки, а знающие художники нарисовали картину,где Христос спрашивает- который час? у Гундяя...
В мире умирает 250 тыс ежедневно.
А пока еще не известны случаи " вечной жизни"
Смерть такое же явление как и рождение.
Ці слова бажано написати кожному на лобі, хто носит маску по своїй волі...
В результате жёсткого карантина, обязательной маски в общественных местах, в Словакии самая низкая смертность и заболеваемость .
Надо учиться у нормальных стран
Сейчас Словакия в зелёной зоне , а Украина в красной . Потому самолеты из ЕС в Украину не летают , украинцев не пускают на курорты, а сколько людей не могут увидеть свои семьи !!!
НАРОД без масок на базарах , расстояние не соблюдается, дезинфекторов практически нигде нет
УКРАИНА В КРАСНОЙ ЗОНЕ - наведите , Степанов , порядок