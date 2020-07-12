Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов

Министерство здравоохранения не видит необходимости в приезде иностранных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге 12 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит", - отметил министр.

Степанов отметил, что "МЗ находится в постоянном взаимодействии с западными странами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии Киевского университета технологий и дизайна - вспышка COVID-19 среди иностранных студентов, - Госпродпотребслужба

"В том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно благодаря онлайн-консультациям, телеконсультациям, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего, со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе", - рассказал глава ведомства.

Степанов напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, в которых Украина принимает участие. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и лечебных процессах.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших - 53 521 человек.

Также читайте: Открылись уже 86% кафе и ресторанов от докризисного уровня, - Шмыгаль