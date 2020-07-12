На границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение с применением артиллерии

На границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение, есть погибшие и раненые.

Минобороны Азребайджана обвиняет Армению в артиллерийском обстреле и нарушении режима прекращения огня на участке границы у Товузского района. По данным ведомства, потери имеются с обеих сторон и сейчас "идут бои на этом направлении".

В Минобороны Армении заявляют, что около 12:30 азербайджанские военные "без видимых причин" попытались пересечь границу в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения от армянских ВС азербайджанцы вернулись на позиции, бросив машину.

"В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", - сообщили армянские военные.

СПРАВКА.

32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная так называемая "Нагорно-Карабахская республика" не признана ни одним государством-членом ООН.

