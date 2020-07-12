На границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение с применением артиллерии
На границе Азербайджана и Армении произошло вооружённое столкновение, есть погибшие и раненые.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Минобороны Азребайджана обвиняет Армению в артиллерийском обстреле и нарушении режима прекращения огня на участке границы у Товузского района. По данным ведомства, потери имеются с обеих сторон и сейчас "идут бои на этом направлении".
В Минобороны Армении заявляют, что около 12:30 азербайджанские военные "без видимых причин" попытались пересечь границу в направлении Тавуша на автомобиле УАЗ. После предупреждения от армянских ВС азербайджанцы вернулись на позиции, бросив машину.
"В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", - сообщили армянские военные.
СПРАВКА.
32 года назад, 12 июля 1988-го, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из Азербайджана. С тех пор между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта 1988-94 года погибли около 30 тыс. человек, более 100 тыс. стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Самопровозглашенная так называемая "Нагорно-Карабахская республика" не признана ни одним государством-членом ООН.
і з сірії, і з курдистану, і з грузії, де є своя південна осетія з пересувним кордоном
Там у них от 3 до 5 тыс. бойцов.
В Сирии и Таджикистане - по 7 тыс, в Юж. Осетии - 8 тыс.
Меньше токо в Приднестровье, там до 2х тыщ
Армяни - оккупировали часть территории Азербайджана. Армения - один из главных союзников россии в ОДКБ. А друг моего врага, также мой враг. Армяне, постоянно голосуют в ООН против Украины и всегда на стороне россии, по всем резолюциям, а Азербайджан или на нашей стороне, или нейтрален. Азербайджан должен разбить армян, и вернуть свою территорию, а оккупанты платить азерам контрибуции, долгие-долгие годы.
Я писав про інше, про їх участь у захисті України, тому що зараз, виходячи з війни зі свинособакією, нам треба думати насамперед про наші інтереси.
Як на мене - всё очевмидно.
Все інше - політика, бізнес, взаємовідносини - мене не обходить, я суто практично розглядаю лише одне питання - захист України від агресора
Всі випивали разом.
Але, як вони казали, коли ми повернемось додому, ми будемо ворогами і будемо різати один одного.
Отака була вона, курва "дружба народов па саветски".
Так що кацапи йдіть на йуф з своєю дружбою
Дорогие украинцы не поверте этим лже-структурам. Уже сколко лет рассказывают всякие басни - но результат ноль, в Грузии осетия и абxазия, у нас Карабаx, в Молдовии приднестровья, в Украине Крым и Донбасс - и все эти конфликты заморозят - иногда развяжут, цель одна - под восстановлением ссср - снова ОККУПАЦИЯ бывшиx республик. Так давайте обьединимся против тирана.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!