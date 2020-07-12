РУС
Google запретит рекламу товаров и услуг для слежения за человеком без его разрешения

Компания Google с августа ограничит рекламирование шпионских программ и технологий для наблюдения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр правил рекламы Google.

"Мы добавим ограничения по рекламе шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдение за другим человеком или его деятельностью (без разрешения этого лица). Эти правила будут применяться во всех странах мира. С 11 августа 2020 года мы будем тщательно следить за их соблюдением", - отмечается в сообщении.

К рекламе, запрещенной Google, добавятся программы для отслеживания сообщений, звонков и GPS-координат. Это включает не только программное обеспечение, но и устройства - камеры, диктофоны, видеорегистраторы, видеоняни, которые предназначены для слежения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара. ВИДЕО

Однако новые правила не будут распространяться на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение детей.

Автор: 

Google (137) слежка (192)
+7
Потрібно періодично показувати смартфону дулю.
12.07.2020 19:41 Ответить
+4
Так смартфони і так слідкують.
12.07.2020 19:29 Ответить
+3
Якщо завантажувати в них шопопало.
12.07.2020 19:31 Ответить
Так смартфони і так слідкують.
12.07.2020 19:29 Ответить
Якщо завантажувати в них шопопало.
12.07.2020 19:31 Ответить
OS , так вона "зашита" в твій "девайс" ...там вже все для слідкування за тобою є ...
12.07.2020 20:26 Ответить
https://censor.net/user/27028 Вони в любому випадку слідкують.Такий сьогоднішній світ.
12.07.2020 19:34 Ответить
Потрібно періодично показувати смартфону дулю.
12.07.2020 19:41 Ответить
правильно за людьми тільки держава повинна слідкувати і великі корпорації.А не хто попало.
набрав у пошуку гугл "прослушка купить жучок"-купуй що хоч.
12.07.2020 19:37 Ответить
Я практически отказался от использоваеия гугл
12.07.2020 19:39 Ответить
https://censor.net/user/438190 В якому сенсі? І на що перейшли?
12.07.2020 19:46 Ответить
А вариантов всего два...или Гугл..или яндекс....
12.07.2020 19:52 Ответить
https://censor.net/user/22056 А bing?
12.07.2020 19:56 Ответить
А шо бинг?? ТО так...шо есть шо нет...Гугла оно не заменит...
12.07.2020 19:57 Ответить
Бинг поисковик...и ничего более....ни каких сервисов аналогичных сервисам Гугла в нем нет....
12.07.2020 20:00 Ответить
Довольно посредственный поисковик если сказать честно....
12.07.2020 20:00 Ответить
...DarkNet ...
12.07.2020 20:29 Ответить
Идиот что ли?? Или скот винторогий из паРаши??
12.07.2020 19:50 Ответить
Ничего лучше Яндекса для русскоязычного поиска не придумали. Гугл непревзойдён в англоязычном.
12.07.2020 20:13 Ответить
Гугл прекрасно все ищет и в англоязычном..и в укроязычном...и в рускоязычном.... я андекс...то продукт для винторого скота из паРаши...
12.07.2020 21:11 Ответить
Да все кацапы от него в восторге.
12.07.2020 22:01 Ответить
Та да))) Открою секрет. Система Андроид, как и Ютуб принадлежат и разрабатывается компанией Гугл
12.07.2020 21:39 Ответить
Давно пора
12.07.2020 19:41 Ответить
Дуров сдал ФСБ вконтакте, теперь сдал и теллеграм. Всё продаётся.
12.07.2020 19:46 Ответить
Честному человеку нечего боятся
Пусть следят
12.07.2020 19:52 Ответить
100%
12.07.2020 20:12 Ответить
честні на кладовищі ...
12.07.2020 20:30 Ответить
можно купить ошейник для слежения для собаком. собак всегда будет не против.))
12.07.2020 20:01 Ответить
якщо втомилися від гуглу, простий гугл пошук дає непогану альтернативу "duckduckgo.com" . Так як я працюю в Гугл, скажу, що усе з вищесказанного правда і на сьогоднішній день якщо ви хочете зберегати повну анонімність, ви маєте перестати користуватися усіма електронними засобами. така реальність.
12.07.2020 20:08 Ответить
ну почему же? еще нужно привязать собранные данные к реальному ФИО/человеку.
если же никому не звонить и не связывать контакты - это просто некое устройство с известным месторасположением и произведенными начальными действиями. ну и далее, по мере накопления истории действий происходит дискредитация анонимности устройства.
12.07.2020 20:19 Ответить
Властям за гражданами скрыто следить можно,
а гражданам зафиксировать слова должностного лица уже нельзя ?
Это полицейская диктатура, игра в одни ворота.
А что говорят в Яхху ?
12.07.2020 20:28 Ответить
...Google заборонить рекламу товарів і послуг для стеження за людиною без її дозволу - Цензор.НЕТ 3452...
12.07.2020 20:32 Ответить
Запретят они.
Ножкой топать будут?
Закройте api-интерфейс и все дела.
12.07.2020 20:33 Ответить
Ничё, китайцы создадут свой поисковик на всех языках
и будут рекламировать инфракрасные очки для контроля за передвижениями собаки.
И пошлют буббл глубоко на хуавэй.
12.07.2020 20:33 Ответить
Бджоли проти меду? Чомусь не вірю!
12.07.2020 21:06 Ответить
Сказав всемогутній Гугл, який за всіма слідкує та знає що ми купуємо, куди їздимо, що читаємо та з ким спілкуємось.
12.07.2020 21:15 Ответить
Гугл молодец!
12.07.2020 22:14 Ответить
Устраняют конкурентов
12.07.2020 22:42 Ответить
Прибирає конкурентів
12.07.2020 23:26 Ответить
У них монополия.
13.07.2020 06:56 Ответить
Пристрої для стеження не будуть показувати рекламу пристроїв для стеження
13.07.2020 08:43 Ответить
 
 