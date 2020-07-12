Google запретит рекламу товаров и услуг для слежения за человеком без его разрешения

Компания Google с августа ограничит рекламирование шпионских программ и технологий для наблюдения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр правил рекламы Google.

"Мы добавим ограничения по рекламе шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдение за другим человеком или его деятельностью (без разрешения этого лица). Эти правила будут применяться во всех странах мира. С 11 августа 2020 года мы будем тщательно следить за их соблюдением", - отмечается в сообщении.

К рекламе, запрещенной Google, добавятся программы для отслеживания сообщений, звонков и GPS-координат. Это включает не только программное обеспечение, но и устройства - камеры, диктофоны, видеорегистраторы, видеоняни, которые предназначены для слежения.

Однако новые правила не будут распространяться на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение детей.