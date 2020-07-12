Google запретит рекламу товаров и услуг для слежения за человеком без его разрешения
Компания Google с августа ограничит рекламирование шпионских программ и технологий для наблюдения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр правил рекламы Google.
"Мы добавим ограничения по рекламе шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежения или наблюдение за другим человеком или его деятельностью (без разрешения этого лица). Эти правила будут применяться во всех странах мира. С 11 августа 2020 года мы будем тщательно следить за их соблюдением", - отмечается в сообщении.
К рекламе, запрещенной Google, добавятся программы для отслеживания сообщений, звонков и GPS-координат. Это включает не только программное обеспечение, но и устройства - камеры, диктофоны, видеорегистраторы, видеоняни, которые предназначены для слежения.
Однако новые правила не будут распространяться на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение детей.
правильно за людьми тільки держава повинна слідкувати і великі корпорації.А не хто попало.
набрав у пошуку гугл "прослушка купить жучок"-купуй що хоч.
Пусть следят
если же никому не звонить и не связывать контакты - это просто некое устройство с известным месторасположением и произведенными начальными действиями. ну и далее, по мере накопления истории действий происходит дискредитация анонимности устройства.
а гражданам зафиксировать слова должностного лица уже нельзя ?
Это полицейская диктатура, игра в одни ворота.
А что говорят в Яхху ?
Ножкой топать будут?
Закройте api-интерфейс и все дела.
и будут рекламировать инфракрасные очки для контроля за передвижениями собаки.
И пошлют буббл глубоко на хуавэй.