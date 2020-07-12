При досмотре грузовика на границе с Польшей выявлены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО
В пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили тайник с более чем 2 килограммами контрабандного янтаря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Грузовик марки "Скания" под управлением гражданина Украины прибыла в пункт пропуска на полосу движения "красный коридор". Но несмотря на соответствие документов правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр транспортного средства. В кабине автомобиля, среди личных вещей обнаружили камни желтого цвета общим весом более 2 кг", - говорится в сообщении.
Камни переданы на экспертизу, а водитель грузовика в сопровождении полиции покинул пределы пункта пропуска для проведения дальнейших следственных действий по ст. 240-1 УК "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря"
ручки дёргались...
зубки стучали и всё оно потело и пукало.....
- НУ ЧЕГО БЫ НЕ ОБШМОНАТЬ?
ценой в пару тыщь грн.