При досмотре грузовика на границе с Польшей выявлены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили тайник с более чем 2 килограммами контрабандного янтаря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Грузовик марки "Скания" под управлением гражданина Украины прибыла в пункт пропуска на полосу движения "красный коридор". Но несмотря на соответствие документов правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр транспортного средства. В кабине автомобиля, среди личных вещей обнаружили камни желтого цвета общим весом более 2 кг", - говорится в сообщении.

Камни переданы на экспертизу, а водитель грузовика в сопровождении полиции покинул пределы пункта пропуска для проведения дальнейших следственных действий по ст. 240-1 УК "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря"