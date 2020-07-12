РУС
При досмотре грузовика на границе с Польшей выявлены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Ягодин" пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили тайник с более чем 2 килограммами контрабандного янтаря.

"Грузовик марки "Скания" под управлением гражданина Украины прибыла в пункт пропуска на полосу движения "красный коридор". Но несмотря на соответствие документов правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр транспортного средства. В кабине автомобиля, среди личных вещей обнаружили камни желтого цвета общим весом более 2 кг", - говорится в сообщении.

Камни переданы на экспертизу, а водитель грузовика в сопровождении полиции покинул пределы пункта пропуска для проведения дальнейших следственных действий по ст. 240-1 УК "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря"

Всього то 2 кг
12.07.2020 19:51 Ответить
Надо же работу показать - МВД ведет тяжелые янтарные войны...
12.07.2020 20:58 Ответить
И янтарь уже не копают..и лес не рубят...не верите мне...поверьте величайшему лидеру нашей Галактики и ее окрестностей....
12.07.2020 19:55 Ответить
Хороший бурштин... молочний... але ціна на нього впала
12.07.2020 20:03 Ответить
Да вы шо?а мне тут одна зесрань доказывал,что при зебобе это дело заглохло)
12.07.2020 20:08 Ответить
Враки! Бурштын копали про Порошенко, при Зеленском бурштын не копают. Зуб даю.
12.07.2020 21:47 Ответить
глазки бегали...
ручки дёргались...
зубки стучали и всё оно потело и пукало.....
- НУ ЧЕГО БЫ НЕ ОБШМОНАТЬ?
12.07.2020 22:28 Ответить
страшный контрабандист! АЖ 2 кило!!!
ценой в пару тыщь грн.
13.07.2020 13:36 Ответить
 
 