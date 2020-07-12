Стерненко заявил, что производство по делу о третьем нападении на него остановили, хотя заказчик и соучастники не найдены

Следствие по делу двухлетней давности о третьем нападении на одесского активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб один из нападавших, остановили.

Как сообщил активист в Facebook со ссылкой на слова следователя по делу, поиск организаторов, посредников и заказчика нападения не происходит, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство исполнителя Александра Исайкула, которому "СБУ дала сбежать из Украины еще 17 марта 2019 года".

"Остановка производства означает и прекращение любых следственных действий", - уверен активист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил активиста Стерненко под круглосуточным домашним арестом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стерненко заявил, что в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство и остановить его, чтобы не истекали сроки расследования. Однако прокурор отказал, поэтому теперь остановлено основное производство, хотя "до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайлу, следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников".

Он также добавил, что следователь оказывает давление на него.

Также смотрите: "Ганьба, ганьба, ганьба!": активисты возле Апелляционного суда "заглушили" журналиста канала "ZIK". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Смотрите также: Следователь СБУ сообщил, что расследование по моему делу завершено. Турборежим в действии, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.