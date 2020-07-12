Стерненко заявил, что производство по делу о третьем нападении на него остановили, хотя заказчик и соучастники не найдены
Следствие по делу двухлетней давности о третьем нападении на одесского активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб один из нападавших, остановили.
Как сообщил активист в Facebook со ссылкой на слова следователя по делу, поиск организаторов, посредников и заказчика нападения не происходит, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство исполнителя Александра Исайкула, которому "СБУ дала сбежать из Украины еще 17 марта 2019 года".
"Остановка производства означает и прекращение любых следственных действий", - уверен активист.
Стерненко заявил, что в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство и остановить его, чтобы не истекали сроки расследования. Однако прокурор отказал, поэтому теперь остановлено основное производство, хотя "до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайлу, следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников".
Он также добавил, что следователь оказывает давление на него.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100%.
І це вона показує Зє-виборцям.
1. отказался оценить факты о нём
2. подумать откуда ты его узнал
3. что точно о нём известно
4. откуда финансирование
5. почему он совершает определенные действия
6. каков конечный результат действий
7. кому эти действия полезны
8. почему он не совершает одинаковые действия в очень схожих ситуациях
9. как его заявления коррелируют с его действиями
10. почему подход гос.апарата к нему отличается от подхода к другим
А потом ты сказал "акакаяразница".
Думай! (с)
Вы ставите в один ряд Стерненко, Савченко, Сенцова. С Савченко давно всё понятно - она добровольно сдалась в плен без единого выстрела. Допустим, чтобы сложить мнение о Наде, я просмотрел несколько часов её допроса ФСБ. Вы-то телепат и Вы ещё раньше всё знали... Так чем Вам Сенцов не угодил?
стерненкой же пытаются заткнуть освободившуюся нишу "праворадикалов". Тех самых, которые делают много шума и цирка, а выхлопа ноль или отрицательный (передаю привет "свободе", "правому сектору" и прочим)
в Крыму... на Донбасе...за зеленского голосовали, чтоб "без барыг", за "низкую коммуналку" и "колбасу по 2.20", а получили удар граблями по тупому хлебалу в который раз.
P.S. это как с пленками деркача... есть факты, но в "общую картинку" сложить не могут
https://www.youtube.com/watch?v=m8NZYCGn9gY ссылка на видео
Пид@рас, угрожающий поиметь людей в жопу, обзывает других пид@расами - в этом вся суть "разоблачения" от толстомордого ватана. АУЕ-шник переросток.
не подходит по параметрам?
Це значить що "організаторами" вони є лише за версією, або навіть фантазією самого Стерненка. І взагалі питання чи був напад залишаєтсья відкритим, жодних доказів цього окрім слів самого Стерненка та його дівчини - немає.
Ну а потім Стерненко запустив стрім і зізнався що ніж був таки його, хоча згодом дав прямо протилежні показання. Типовий випадок самооборони, що тут скажеш.
Кто говорил про вооружённых до зубов террористов? Может просто нападавшие недооценили противника?
Ну якщо йде мова про те, що Стерненко дістав свій ніж і першим поліз у бійку і почав наносити удари, а потім легко порізав себе щоб видати це за "напад" - то таки дійсно, недооцінили.
А Стерненко дійсно бреше щоб уникнути відповідальності за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони у разі доведеності нападу, і умисне вбивство у разі недоведеності нападу на нього.
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Д.Б.