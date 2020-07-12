Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым пройдет 14 июля в Киеве

Рано утром 14 июля пройдет церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, церемония прощания начнется во вторник, 14 июля, в 8:00 возле Стелы на Майдане Незалежности в Киеве.

Предварительно тот же день вечером с Тарасом Матвиивым попрощаются в гарнизонном храме святых Петра и Павла города Львов. Похоронят Героя в Жидачеве.

Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ("Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самообороны Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших во время Революции Достоинства людей), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. В том же году стал депутатом Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской галицкой партии.

В 2018-м поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был направлен в 24-ю ОМБр.

Был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 июля около 20:00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

У него остались родители.

