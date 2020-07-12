Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым пройдет 14 июля в Киеве
Рано утром 14 июля пройдет церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, церемония прощания начнется во вторник, 14 июля, в 8:00 возле Стелы на Майдане Незалежности в Киеве.
Предварительно тот же день вечером с Тарасом Матвиивым попрощаются в гарнизонном храме святых Петра и Павла города Львов. Похоронят Героя в Жидачеве.
Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ("Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").
Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самообороны Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших во время Революции Достоинства людей), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. В том же году стал депутатом Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской галицкой партии.
В 2018-м поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был направлен в 24-ю ОМБр.
Был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 июля около 20:00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.
У него остались родители.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таку людину мали обрати президентом.
Вічна пам'ять Тарасові.
Герої не вмирають !
Одні пропагували повагу до армії, воїнів, відроджували зруйновану, розграбовану армію, а інші кажуть "какая_разница" і забувають згадати загиблих воїнів, як наприклад, вчорашні роковини гибелі українських військових під Зеленопіллям.
Чому зараз ці люди не звільняють свою землю від окупанта, як в попередні роки, а тільки відступають?
Нельзя выбрать человека за то,что он ГЕРОЙ,боец,друг... Да будет ему земля пухом!!!!
Этот мальчик мог стать ГЕНЕРАЛОМ,но президентом....нет!
Кстати ,у Порошенко(это чисто моё мнение ) были ошибки в работе из-за того,что он промышленник,умея договариваться с партнёрами, упустил волну негатива ,которая шла от пророссийских и оппозициоррых изданий.
и не уделял внимания освещению в прессе своих БОЛЬШИХ дел на благо Украины1
Кто-нибудь знает ЧТО ОТКРЫВАЛ ПОРОШЕНКО в тот же день,когда **** "открывал Крымский мост"? Я,ДУМАЮ ЗНАЮТ ЕДИНИЦЫ !
Слава Україні!
Спрівчуття батькам...
Редактор, не Матвеев, а Матвиив !!!!!
Вы что там, совсем безграмотные ?
Не лишив дітей по собі.
Невимовне горе для батьків. Трагедія.
Герою и верному другу СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!!
Каждый раз начинает щемить сердце и наворачиваются слёзы на глаза...
Будьте прокляты,российские убийцы !!
Всё равно,рано или поздно,но ВЫ ОТВЕИТЕ ЗА ЭТИХ ГЕРОЕВ!!!