РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9807 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 930 34

Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым пройдет 14 июля в Киеве

Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым пройдет 14 июля в Киеве

Рано утром 14 июля пройдет церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Тарасом Матвиивым.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, церемония прощания начнется во вторник, 14 июля, в 8:00 возле Стелы на Майдане Незалежности в Киеве.

Предварительно тот же день вечером с Тарасом Матвиивым попрощаются в гарнизонном храме святых Петра и Павла города Львов. Похоронят Героя в Жидачеве.

Тарас Тарасович Матвиив родился 18 февраля 1989 года на Волыни. Жил в городе Жидачев Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала TVi, блогером в ряде изданий ("Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей").

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве вручили награды трем добровольцам ДУК "Правый сектор". ВИДЕО

Принимал активное участие в Революции Достоинства (3-я сотня Самообороны Майдана), был сокоординатором "Поисковой инициативы" (организации, которая разыскивала пропавших во время Революции Достоинства людей), членом ОО "Украинская галицкая ассамблея", учредителем ОО "Народный легион". В 2015 году отправился добровольцем на фронт в составе Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь", воевал в Песках и ДАП. В том же году стал депутатом Жидачевского райсовета VII созыва от Украинской галицкой партии.

В 2018-м поступил на курсы лидерства Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного, после окончания которых был направлен в 24-ю ОМБр.

Был младшим лейтенантом, командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 июля около 20:00 в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.

У него остались родители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток ранены 5 воинов, наемники РФ применяют артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

Автор: 

Киев (25996) потери (4519) Осока Ян (1501) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
До останнього боровся за Україну..
Таку людину мали обрати президентом.
Вічна пам'ять Тарасові.
Герої не вмирають !
показать весь комментарий
12.07.2020 22:46 Ответить
+14
ГЕРОЮ СЛАВА Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Матвеевым пройдет 14 июля в Киеве - Цензор.НЕТ 5217
показать весь комментарий
12.07.2020 22:51 Ответить
+14
Вічна пам'ять та вічна Слава!

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві - Цензор.НЕТ 7795
показать весь комментарий
12.07.2020 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До останнього боровся за Україну..
Таку людину мали обрати президентом.
Вічна пам'ять Тарасові.
Герої не вмирають !
показать весь комментарий
12.07.2020 22:46 Ответить
все вірно Ксеніє говорите, тільки щось наша олігархічна еліта в ряди цих героїв не біжить......не чув я прикладів....їм зручніше на приватних літаках на Мальдіви кататись....жаль хлопця....молодий ще зовсім
показать весь комментарий
12.07.2020 22:51 Ответить
А тих, що від повісток бігали та по Оманах літали не помітили?
показать весь комментарий
12.07.2020 23:09 Ответить
та вони всі однакові - мастаки тільки ордени вручати та промови виголошувати. Я був в шоці, почитавши про сталінські "самовари".....це ж потрібно було так віднестись до інвалідів Великої Вітчизняної війни, а після цього думаєш що таке держава.....
показать весь комментарий
12.07.2020 23:17 Ответить
Ну не скажіть...
Одні пропагували повагу до армії, воїнів, відроджували зруйновану, розграбовану армію, а інші кажуть "какая_разница" і забувають згадати загиблих воїнів, як наприклад, вчорашні роковини гибелі українських військових під Зеленопіллям.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:26 Ответить
угу, пропугували.....відроджували....аваковськими рюкзаками....якби не волонтери і люди - хана була б армії
показать весь комментарий
12.07.2020 23:31 Ответить
Угу, танки, ракети також прастьіе люди зробили.
Чому зараз ці люди не звільняють свою землю від окупанта, як в попередні роки, а тільки відступають?
показать весь комментарий
12.07.2020 23:38 Ответить
КСЕНИЯ,А ВСЁЖЕ СТРАНОЙ УПРАВЛЯТЬ,ВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ должны люди соответствующей квалификации!!
Нельзя выбрать человека за то,что он ГЕРОЙ,боец,друг... Да будет ему земля пухом!!!!
Этот мальчик мог стать ГЕНЕРАЛОМ,но президентом....нет!
Кстати ,у Порошенко(это чисто моё мнение ) были ошибки в работе из-за того,что он промышленник,умея договариваться с партнёрами, упустил волну негатива ,которая шла от пророссийских и оппозициоррых изданий.
и не уделял внимания освещению в прессе своих БОЛЬШИХ дел на благо Украины1
Кто-нибудь знает ЧТО ОТКРЫВАЛ ПОРОШЕНКО в тот же день,когда **** "открывал Крымский мост"? Я,ДУМАЮ ЗНАЮТ ЕДИНИЦЫ !
показать весь комментарий
13.07.2020 06:03 Ответить
Я до того, що народ обожнює клоуна, а не бійців, які захищають державу. Щось в цьому неправильно, правда ж ?
показать весь комментарий
13.07.2020 07:21 Ответить
Я не нахожу этому явлению ни объяснения ,ни оправдания.....Все мои родственники ,друзья...не почитатели клоуады и я была огорошна выбором лохторота...
показать весь комментарий
13.07.2020 07:36 Ответить
хлопцю 31 рік, йому би жити і жити....
показать весь комментарий
12.07.2020 22:47 Ответить
Ми помстимося!
показать весь комментарий
12.07.2020 22:49 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Матвеевым пройдет 14 июля в Киеве - Цензор.НЕТ 5217
показать весь комментарий
12.07.2020 22:51 Ответить
Слава ГЕРОЮ!--------https://censor.net/photo_news/3207545/10_iyulya_na_donetchine_ot_miny_naemnikov_rf_pogib_mladshiyi_leyitenant_24yi_ombr_taras_matveev_foto в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.Источник: https://censor.net/n3207652.-------------------------------------
показать весь комментарий
12.07.2020 22:51 Ответить
Слава Герою !
Слава Україні!
Спрівчуття батькам...

Редактор, не Матвеев, а Матвиив !!!!!

Вы что там, совсем безграмотные ?
показать весь комментарий
12.07.2020 22:53 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава!

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві - Цензор.НЕТ 7795
показать весь комментарий
12.07.2020 23:01 Ответить
Царство небесное Герою, соболезнование родным и близким.
показать весь комментарий
12.07.2020 23:40 Ответить
Світла пам'ять Герою.

Не лишив дітей по собі.
Невимовне горе для батьків. Трагедія.
показать весь комментарий
13.07.2020 00:20 Ответить
Мои искренния сочувствия родителям.
Герою и верному другу СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!!
Каждый раз начинает щемить сердце и наворачиваются слёзы на глаза...
Будьте прокляты,российские убийцы !!
Всё равно,рано или поздно,но ВЫ ОТВЕИТЕ ЗА ЭТИХ ГЕРОЕВ!!!
показать весь комментарий
13.07.2020 05:49 Ответить
Його прізвище не Матвеев - а МАТВІЇВ, а це велика різниця!
показать весь комментарий
13.07.2020 08:03 Ответить
Вічна пам'ять Герою, щирі співчуття його родині.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:08 Ответить
 
 