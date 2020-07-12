Выборы президента Польши: По данным экзитпола, Дуда набрал больше 50% голосов

По данным экзитпола во втором туре президентских выборов в Польше, который прошел 12 июля, действующий глава государства Анджей Дуда победил с результатом 50,4%. Его соперник Рафал Тшасковский получил 49,6%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, опрос проведен центром IPSOS по заказу телеканалов TVN, Polsat, TVP. Погрешность составляет 2%.

Как отмечают представители центра опроса общественного мнения IPSOS, пока рано однозначно указывать победителя президентских выборов в Польше 2020 года.

Явка избирателей составила 68,9%.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше действующий президент Анджей Дуда, который имеет поддержку партии "Право и справедливость", получил 43,5% голосов, тогда как кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - 30,46%.