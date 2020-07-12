Выборы президента Польши: По данным экзитпола, Дуда набрал больше 50% голосов
По данным экзитпола во втором туре президентских выборов в Польше, который прошел 12 июля, действующий глава государства Анджей Дуда победил с результатом 50,4%. Его соперник Рафал Тшасковский получил 49,6%.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, опрос проведен центром IPSOS по заказу телеканалов TVN, Polsat, TVP. Погрешность составляет 2%.
Как отмечают представители центра опроса общественного мнения IPSOS, пока рано однозначно указывать победителя президентских выборов в Польше 2020 года.
Явка избирателей составила 68,9%.
Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше действующий президент Анджей Дуда, который имеет поддержку партии "Право и справедливость", получил 43,5% голосов, тогда как кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - 30,46%.
В Украине явка намного хуже , а поляки нормально так голосуют.
Но у них было меньше совковости,чем у вас! Они не рвались в ярмо,как 28% проватных, и не мечтали о халяве,как остальные зебобики!
Почему вы требовали от Порошенко "жизни как в Германии", а не смогли оценить ЧТО он сделал для свободы Украины?
Самое главное!!! Он организовал,убедил мировое сообщество в том,что они обязвны поддержать Украину.
Вспомните как Грузия сталась один на один с Рашкой!!
а так да - хороший дядька..
в тоже время, полякам-украинофобам, которые нападали или публично оскорбляли украинцев ,давали реальное наказание, в том числе и уголовное..
Кроме этого , он восстанавливал армию, добился Томоса для верующих ,сделал украинский государственным,создал имидж Украине на международной арене ,организовал международную поддержку Украины и финансовую помощь.
А вы умудрилист прос...ь всё,выбрав себе ПреЗедента,поверив проватным,пророссийским СМИ !!!
Хоча, знаю, зараз зебіл https://censor.net/user/377748 почне видавати бажане за дійсне - наводитиме пруф, як Порошенко наступного дня після виборів говорив "АТО повинно тривати години"...
Так он же за гебнявого Бойко голосовал .
Jeszcze Polska nie zginęła!
Экзит-пол опрос, после выхода с избирательного участка, то есть уже после того, как проголосовал. Здесь не может быть не определивших. И тех кто против обоих -экзит-пол не учитывает.
То есть, ты идешь голосовать. Проголосовал. Вышел с кабинки, и тебя сразу спрашивают: За кого, вы только что проголосовали? Если человек отвечает: Против всех, или испортил бюлетень, то конечно, такие результаты не учитываются.
Так как - это второй тур, то варианта только 2. Отсюда - экзит-пол(если он конечно проводится объективно и по правилам социологии) почти всегда точно дает ответ на вопрос.
НЕ...не...! Я имею ввиду естественная!
Прошу прощения ,что "встряла " в вашу беседу...
В Германии 56%
Эта партия популярна в землях бывшей ГДР,здесь совок пустил корни очень мощные, в ФРГ она не популярна!!
Дуда нормальный лидер, не хватало ещё в Польше президентов Рафалов.
За Дуду голосуют пенсы и низший класс, за Рафала - средний класс и предприниматели.