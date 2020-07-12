РУС
Выборы президента Польши: По данным экзитпола, Дуда набрал больше 50% голосов

Выборы президента Польши: По данным экзитпола, Дуда набрал больше 50% голосов

По данным экзитпола во втором туре президентских выборов в Польше, который прошел 12 июля, действующий глава государства Анджей Дуда победил с результатом 50,4%. Его соперник Рафал Тшасковский получил 49,6%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, опрос проведен центром IPSOS по заказу телеканалов TVN, Polsat, TVP. Погрешность составляет 2%.

Как отмечают представители центра опроса общественного мнения IPSOS, пока рано однозначно указывать победителя президентских выборов в Польше 2020 года.

Явка избирателей составила 68,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда накануне президентских выборов хочет конституционно запретить ЛГБТ-парам усыновлять детей

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше действующий президент Анджей Дуда, который имеет поддержку партии "Право и справедливость", получил 43,5% голосов, тогда как кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - 30,46%.

Автор: 

выборы (24774) Польша (8611) экзитпол (213) Дуда Анджей (788) Тшасковский Рафал (16)
+14
это гуд!.. Дуда вменяемый дядька.. с ним можно дружить и работать..
12.07.2020 23:31 Ответить
+14
Поляки всегда восхваляют поляков. Это только в Украине можно выбрать президента с лозунгом "Какая разница!"
12.07.2020 23:42 Ответить
+13
Який невеликий відрив між обома кандидатами. Це не ганебна поразка Порошенка у другому турі в 3 рази, тут дійсно електоральні вподобання поляків розділились навпіл.
12.07.2020 23:29 Ответить
Який невеликий відрив між обома кандидатами. Це не ганебна поразка Порошенка у другому турі в 3 рази, тут дійсно електоральні вподобання поляків розділились навпіл.
12.07.2020 23:29 Ответить
для Украины победа ультра-националиста Дуды не есть гуд..
12.07.2020 23:30 Ответить
по сравнению с правыми, Дуда не особо то и ультра-националист..
12.07.2020 23:32 Ответить
Дуда там сейчас самый правый..
12.07.2020 23:33 Ответить
комментируй хабаровск, лахта, а то получится у вас как в польше, а то и жёщще, как в Румынии.
12.07.2020 23:46 Ответить
Куда хуже было бы от победы его конкурента, и Польше и Украине. Радовалась бы Германия и международные стяжатели, которым и от Украины и от Польши нужны лишь доходны в их кошельки.
12.07.2020 23:41 Ответить
доходны в их кошельки и послушание народов.
12.07.2020 23:59 Ответить
Націоналісти віддали таки йому свої сім процентів,про що я й казав після першого туру.
13.07.2020 04:04 Ответить
Для Украины хороши оба кандидата. Оба националисты.
13.07.2020 04:39 Ответить
вам, касапам, головне - аби Україна програла і щоб була вами поневолена.
12.07.2020 23:38 Ответить
Кремлеботiк , як там Лолiта зараз , га ?
12.07.2020 23:53 Ответить
З Великого Гетьмана скоро зроблять Великi Стейки.
13.07.2020 00:08 Ответить
Явка избирателей составила 68,9%

В Украине явка намного хуже , а поляки нормально так голосуют.
12.07.2020 23:31 Ответить
так поляки і краще живуть.....і держава краще до своїх громадян відноситься....і народ дружніший і активніший, а не на диванах новини смакує....
12.07.2020 23:33 Ответить
Так поляки и прошли очень тяжелый и долгий путь после освобождентя от СССР. Им было не легче,чем вам в Украине.
Но у них было меньше совковости,чем у вас! Они не рвались в ярмо,как 28% проватных, и не мечтали о халяве,как остальные зебобики!
Почему вы требовали от Порошенко "жизни как в Германии", а не смогли оценить ЧТО он сделал для свободы Украины?
Самое главное!!! Он организовал,убедил мировое сообщество в том,что они обязвны поддержать Украину.
Вспомните как Грузия сталась один на один с Рашкой!!
13.07.2020 04:14 Ответить
а че сам живешь в германии, а других упрекаешь, что они хотят жить как в германии?
13.07.2020 04:29 Ответить
Простите,но я живу с семьёй в Германии с 2001 года... И уехали мы не по экономическим причинам. У нас был небольшой семейный бизнес бизнес и мы не бедствовали... Но "достала совковость " и мелицейский беспредел!!
13.07.2020 05:30 Ответить
Якби не збили міжнародник-було б те ж саме.Не рівняйте свій чи мій прозорий бізнес з мафією,утвореною з корумпованих "еліт" комуняцького постсовка,які спяніли від можливостей "дикого капіталізму".Вони тоді нам чітко заявили:"Хочете демократії?Розпорошили націонльні ідентичності своїм глобалізмом?Добре.Ви захлинетеся в крові з мільонами біженців,терактами,виплатами безробітнім-будете в бундесі тремтіти від погромів,а в штатах лизати чорного чобота грабіжника-гвальтівника,бо зараз ми маємо ядерку і хочемо краяти ваші рубежі та споживати ваші здобутки!"
13.07.2020 10:18 Ответить
Ну, не сперечаюсь, працював Порошенко на міжнародній арені на користь незалежності України....А в середині країни, вибачаюсь на слові, як був срач, так і залишився, корупція як роз'їдала країну, так і роз'їдає, олігархи як грабували народ, так і грабують...Толку з роботи Порошенка на міжнародній арені, коли українці з країни тікають до Європи в надії там і залишитись?!!!!
13.07.2020 18:44 Ответить
Все вірно. Знайшли, знайшли поляки хоч якісь важелі народовладдя. У нас Держава не працює взагалі - 0,0 віддачі. І ні хто не наважиться на зміни. Януковича на Порошенко поміняли, Порошенко на Зеленського, Пшонку на Луценка, Луценка на Венедиктову.... От і всі "реформи". А країна як була на останніх місцях в Європі так і є. ПДВ залишилось, митниця залишилась, МВД залишилось і т.д. І найгірше що люди самі не готові на будь-які зміни. Весь люмпен-коментаріат на Цензорі тому свідчення. Вони думають що зараз ще раз президента поміняють чи Пороха взад всунуть і от щастя буде. Ну...ну....
13.07.2020 08:08 Ответить
это гуд!.. Дуда вменяемый дядька.. с ним можно дружить и работать..
12.07.2020 23:31 Ответить
только жаль что он ненавидит героев Украины и разжигает ненависть поляков у украинцам...
показать весь комментарий
12.07.2020 23:33 Ответить
Дуда прагматик, и к национализму относится как к ресурсу для эксплуатации..
в тоже время, полякам-украинофобам, которые нападали или публично оскорбляли украинцев ,давали реальное наказание, в том числе и уголовное..
12.07.2020 23:38 Ответить
Дуда і Ташковський - не найгірші варіанти для поляків, і навіть для України. Але це в них можливо тому, що в них нема своїх Бойко, Мервечуків, Зеленських, Тимошонків. Тому що свого часу в них Президентом був Лех Валенса, а реформатором економіки - Лех Бальцерович. І саме головне - їх не переслідували після закінчення їх каденції - хоча поляки були ними поголовно незадоволеними.
12.07.2020 23:44 Ответить
лахта, прикрой лавочку.
12.07.2020 23:42 Ответить
Поляки всегда восхваляют поляков. Это только в Украине можно выбрать президента с лозунгом "Какая разница!"
12.07.2020 23:42 Ответить
Я считаю нормальным, что президент Польши отстаивает национальные интересы поляков. Было бы неплохо, если бы украинские президенты отстаивали национальные интересы украинцев.
13.07.2020 01:22 Ответить
https://censor.net/user/155068 Поляки відстоюють інтереси поляків,по етносу.
13.07.2020 03:45 Ответить
Интересно! А что делал Порошенко все годы своего президентства,по-вашему?
Кроме этого , он восстанавливал армию, добился Томоса для верующих ,сделал украинский государственным,создал имидж Украине на международной арене ,организовал международную поддержку Украины и финансовую помощь.
А вы умудрилист прос...ь всё,выбрав себе ПреЗедента,поверив проватным,пророссийским СМИ !!!
13.07.2020 04:39 Ответить
Він не зробив головного - не звільнив окуповані території, хоча і обіцяв.
13.07.2020 07:33 Ответить
типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора https://censor.net/user/377748, є типовою головною ознакою кожного випускника ФЭДа; як мінімум - упоротого зебіла. Порошенко, да, говорив, що метою його і України є звільнення окупованих територій; от тільки строків їх звільнення не називав.
Хоча, знаю, зараз зебіл https://censor.net/user/377748 почне видавати бажане за дійсне - наводитиме пруф, як Порошенко наступного дня після виборів говорив "АТО повинно тривати години"...
13.07.2020 08:53 Ответить
1)Українці не етнос,Ніна.Це УніяКиєРусів скорочено УКРів-сполучення,обєднання етносів та народів у Київську державу.2)Ви віїхали в 2001-му,коли порх.купив Липецьку фабрику не в німців,а в окупанта(совок-совіцька окупація)Йому також бізнес перспективи хотілося,як вам,але за рахунок здачі національних інтересів,бо вже в 2005-му пише план"вільного волевиявлення народу Придністров'я",здаючи й Молдавію окупантам.Перспективи відкриаються-стає головою ради нац.банку(2007),за дьячка МП (2009)і хрестову ходу окупанта-міністром економ.розвитку та торгівлі,за майдан і здачу Криму(2014)- президентом водинтур.Співпадіння?Ні.Просто перспективи зрадника(Мінська зрада) такі,ипта-в Німеччині вам би такі-мали би також 104-и власні компанії,але ж ви не мафія,просто 5-ий слухаєте,а не правду про ті часи буремні.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
13.07.2020 09:22 Ответить
Это не ко мне. К 73% идиотов я никакого отношения не имею.
13.07.2020 22:29 Ответить
Очень рада!
14.07.2020 02:58 Ответить
https://censor.net/user/346452 - "...разжигает ненависть.." - Где-то я уже такие слова слышал, ах да, типичные слова свиноКацапсинных рыл, любителей ***** и "рускаво мира"
12.07.2020 23:37 Ответить
Где-то я уже такие слова слышал, ах да, типичные слова свиноКацапсинных рыл, любителей ***** и "рускаво мира"

Так он же за гебнявого Бойко голосовал .
12.07.2020 23:41 Ответить
ну вот и без меня разобрались. Держите пять!
12.07.2020 23:44 Ответить
Шо-то твоя подружка боится фюрера русни ****** назвать.....
13.07.2020 00:36 Ответить
Так ты вспомнил как зовут фюрера русни?
13.07.2020 00:30 Ответить
О , русссский , гебнявый Мурзик проснулся
13.07.2020 00:32 Ответить
Шо, не можешь из себя выдавить *****? Ну постарайся, это совсем не больно, русмартышка.
13.07.2020 00:35 Ответить
Мурзик , ты голосовал за поправки , а
13.07.2020 00:37 Ответить
Ты с тему по-дибильному не соскакивай, зверек. Как зовут фюрера русни?
13.07.2020 00:38 Ответить
Мурзик , як проголосовал , кажи .
13.07.2020 00:40 Ответить
А шо ваше стадо так сцыт вашего фюрера ****** назвать, русмартышка? Вам за это реально срок светит?
13.07.2020 00:44 Ответить
Вітаю Дуду з перемогою(завчасно). Нічого поганого Дуда Україні не зробив. Може я чогось не знаю, але пан Дуда сприяв добрим відносинам поляків і українців.
Jeszcze Polska nie zginęła!
12.07.2020 23:52 Ответить
та кажи чи тюльку любить? На більше від тебе й не чекаю.
13.07.2020 01:37 Ответить
Платні порохоботи колись відпочивають?
13.07.2020 07:07 Ответить
А в экзит-поле не определившихся и тех, кто против всех не учитывают?
12.07.2020 23:53 Ответить
Сам понял, что написал?
Экзит-пол опрос, после выхода с избирательного участка, то есть уже после того, как проголосовал. Здесь не может быть не определивших. И тех кто против обоих -экзит-пол не учитывает.
12.07.2020 23:57 Ответить
А откуда потом берутся тысячи испорченных бюллетеней?
13.07.2020 00:00 Ответить
Еще раз: экзит-пол опрос на выходе из избирательного участка сразу после голосования.
То есть, ты идешь голосовать. Проголосовал. Вышел с кабинки, и тебя сразу спрашивают: За кого, вы только что проголосовали? Если человек отвечает: Против всех, или испортил бюлетень, то конечно, такие результаты не учитываются.
Так как - это второй тур, то варианта только 2. Отсюда - экзит-пол(если он конечно проводится объективно и по правилам социологии) почти всегда точно дает ответ на вопрос.
13.07.2020 01:37 Ответить
Супер, я навіть не хвилювався, поляки молодці, це не українці вічно втомлені і обирають відверто промоскальського вилупка...
12.07.2020 23:58 Ответить
Смотрел только что карту Польши как и кто за кого голосовал.. как у нас на выборах 2004-м - Польша поделилась пополам... хорошо это или плохо посмотрим... Поздравляю Дуду ..
13.07.2020 00:06 Ответить
У поляков то выбор был трудный,выбирали осознанно - из достойных...Жаль,что многие у нас легкомысленно выбрали клоуна,оказавшегося просто ослом.
13.07.2020 00:35 Ответить
Нам до них далеко. По сути их никто не ломал. Поляки всего-то под влиянием совка около 45 лет жили, при этом старое поколение, которое помнило, как должен быть устроен мир, никуда не делось. Приблизительно та же ситуация в странах Балтии. При этом совкодрочеров и в Польше, и в странах Балтии хватает, а про нас и говорить нечего...
13.07.2020 01:31 Ответить
Я тебе больше скажу. Тут имеется коммунячья партия. На т.н. протестах пару недель назад были плакаты "социалистическая революция". Я после того, как это увидел, удвоил свой БК.
13.07.2020 02:05 Ответить
В штатах? Это конечно сильно печалит. Я не видел перспектив у ЕС, но США и Канада всегда были примером. Мне казалось, что выстроенная вами система может противостоять любым потрясениям. Хотя, я и сейчас так думаю. Надеюсь, ваши спецслужбы разберуться с тем, откуда у т.н. протестов растут ноги. И что-то мне подсказывает, что наши соседи сыграли в ваших протестах не последнюю роль.
13.07.2020 02:17 Ответить
Сандерс - социалист,и имеет солидную поддержку. Позавчера штаб Байдена огласил, шо люди Сандерса вольются в его ряды. Эти люди понятия не имеют шо означает само понятие "социализм", они просто хотят халявы - бесплатной медицины, бесплатного образования и прочего. Мне жутко интересно дискутировать с ними лицом к лицу( я, все-таки, жертва совкового высшего образования, со всеми вытекающими, включая изучение трудов Маркса, Энгельса, Ленина), жаль, шо это нечасто случается - не мой круг общения. Они - круглые дебилы в поиске халявы, но дебилы, готовые за эту халяву убивать.
13.07.2020 02:37 Ответить
Если у Вас таких менее 73%, то с этим можно жить . Ну а если серьезно, то терпеть не могу халявщиков. А "бесплатное" образование и медицина вполне возможны. Но готовы ли они за это платить больше? Понимают ли, что в итоге все равно кто-то должен все оплачивать, а если нет конкретного получателя денег за определенную услугу, то общие расходы значительно возрастут за счет различных прокладок? Сильно сомневаюсь.
13.07.2020 03:03 Ответить
"Они - круглые дебилы в поиске халявы, но дебилы, готовые за эту халяву убивать."- к сожалению, в Украине в 2019 м оказалось "критическое большинство" ,а есть ещё совково-ватные и пророссийские ,которых только смерть переубедит ! (Знаю таких)
НЕ...не...! Я имею ввиду естественная!

Прошу прощения ,что "встряла " в вашу беседу...
В Германии 56%
13.07.2020 04:56 Ответить
Maxim какой в США наибольший процент подоходного?
В Германии 56%
13.07.2020 05:21 Ответить
В Германии максимум 42% для тех кто получает больше 57 052€ в год и 45% у кого больше 270 501.
13.07.2020 06:00 Ответить
Не буду с вами СЕЙЧАС спорить,посмотрю позже и спрошу у сына .У него зарплата больше 57 052,но налог у него меньше 42% это знаю точно! и какой класс налогообложения вы приводите? Вы ы курсе ,что существует 8 классов налогообложения в Германии?
13.07.2020 06:50 Ответить
Все он знает Вот таблица. Ну и конечно ещё зависит какой штоеркласс.
Вибори президента Польщі: за даними екзит-полу, Дуда набрав понад 50% голосів - Цензор.НЕТ 8402
13.07.2020 09:41 Ответить
Ось ви голосували за партію муркель, а ви в курсі, що уряд муркель запустив у 2015 році до Німеччини близько 2 млн. мусульман, які, розплодившись, невдовзі стаеновитимуть пряму загрозу і для вас, і для вашого сина? Так чому ж ви голосували за партію муркель, а не за Альтернативу фюр Дойчланд, га? Клепки забракло скласти два та два?
13.07.2020 07:18 Ответить
Я не могу голосовать в Германии,т.к. единственная из семьи не принималм немецкого гражданства,а осталась с украинским принципиально !
14.07.2020 02:15 Ответить
Да и не надо пнредёргивать историю! Принято не 2 млн. мусульман, а гораздо мкньше и только сирийцев! Кстати,моя знакомая,пеполающая нем. чзык на курсах,говорит,что сирийцы умнее,воспитаннее и культурнее,чем цыгане,которые наводнили Германию после того как их Франция выгнала и негров,которые прут до сих пор! Я не националистка,но негров очень хочется побить сковородкой или скалкой (чисто женское оружие)!!!
14.07.2020 02:23 Ответить
https://censor.net/user/330281,а вы в курсе,что АФД спонсируется Парашкой? Или для вас это новость?

Эта партия популярна в землях бывшей ГДР,здесь совок пустил корни очень мощные, в ФРГ она не популярна!!
14.07.2020 02:39 Ответить
питро з своїми 8% просто курить
13.07.2020 07:35 Ответить
Отрадно за поляков.
Дуда нормальный лидер, не хватало ещё в Польше президентов Рафалов.
13.07.2020 07:37 Ответить
Дуда - левый, раздает быдлу халяву и обещает раздавать еще больше.
За Дуду голосуют пенсы и низший класс, за Рафала - средний класс и предприниматели.
13.07.2020 09:39 Ответить
 
 