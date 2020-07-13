Волонтеры InformNapalm определили, куда направлялись грузовики, въехавшие из РФ на оккупированную территорию Луганщины в начале июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, которые скрыто въезжали на территорию Украины в неподконтрольному районе Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией.
Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ от 6 июня 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеоблог InformNapalm на 24 канале.
Перемещение грузовиков с РФ было достаточно подробно описано, но не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны Российской Федерации.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили уникальные снимки с беспилотника и провели их дополнительную геолокацию, а также выяснили точные координаты как места вторжения российских колонн, так и точку их прибытия в Луганской области.
Первый снимок фиксирует колонну грузовиков непосредственно у границы с РФ
Второй снимок фиксирует прибытие грузовиков в точку с координатами в Луганске
Волонтеры InformNapalm с помощью мониторинга открытых источников установили, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения "2-го Армейского корпуса". Об этом свидетельствует видео, которое было выложено пропагандистами террористической организации "ЛНР" еще в 2015 году.
Росія - країна-терорист! З терористами не домовляються, їх знищують, як скажених псів!
прикольно. жги еще.
Но не с гусавой шарклей фельдмаршалом - писюнисом.
Если уверенны, поднимайте зады- и бегом на передовую.
у властей другие задачи?
Оно мразина х.уйловская, б.лять!