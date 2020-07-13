Волонтеры InformNapalm определили, куда направлялись грузовики, въехавшие из РФ на оккупированную территорию Луганщины в начале июня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков, которые скрыто въезжали на территорию Украины в неподконтрольному районе Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ от 6 июня 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеоблог InformNapalm на 24 канале.

Перемещение грузовиков с РФ было достаточно подробно описано, но не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны Российской Федерации.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили уникальные снимки с беспилотника и провели их дополнительную геолокацию, а также выяснили точные координаты как места вторжения российских колонн, так и точку их прибытия в Луганской области.



Первый снимок фиксирует колонну грузовиков непосредственно у границы с РФ

Второй снимок фиксирует прибытие грузовиков в точку с координатами в Луганске

Волонтеры InformNapalm с помощью мониторинга открытых источников установили, что эта территория давно используется российскими оккупационными войсками в качестве базы для отдельного батальона материального обеспечения "2-го Армейского корпуса". Об этом свидетельствует видео, которое было выложено пропагандистами террористической организации "ЛНР" еще в 2015 году.

