12 265 46

Новую часть фильма "Миссия невыполнима" будут снимать не в Украине, - журналист Заяц

Новую часть фильма

Фильм из серии "Миссия невыполнима" с Томом Крузом не будут снимать в Украине, хотя команда действительно присматривала подходящие места.

Об этом сообщил в Facebook сценарист, киножурналист Артем Заяц, информирует Цензор.НЕТ.

Режиссер двух предыдущих частей Кристофер МакКуорри заявил, что для съемок нашли более подходящие места в других странах.

"Мы действительно изучали Киев... Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию… Но засада со съемками "на выезде" [т.е. за пределами США] такова, что… вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма", - цитирует журналист слова режиссера.

Новую часть фильма Миссия невыполнима будут снимать не в Украине, - журналист Заяц 01

Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Тогда Круз заявил, что заинтересовался потенциальными местами для съемок одного из своих новых кинопроектов.

кино (1539) съемка (22)
Топ комментарии
+33
у нас теперь можно снимать "шоу бени хила" без декораций. массовки пол страны
13.07.2020 01:42 Ответить
+19
+10
А шо такоє? Головний саентолог не вибрав підходящу натуру? Їдь на расєю, там за візит ще грошей дадуть, а на зьомки фільму грошей з бюджету виділять. Це ж кацапи.
13.07.2020 01:39 Ответить
А шо такоє? Головний саентолог не вибрав підходящу натуру? Їдь на расєю, там за візит ще грошей дадуть, а на зьомки фільму грошей з бюджету виділять. Це ж кацапи.

13.07.2020 01:39 Ответить
13.07.2020 01:39 Ответить
Він по за конкуренцією. Там вже є штатні штатовські шістки О.Стоун і С.Сігал.
13.07.2020 07:03 Ответить
у нас теперь можно снимать "шоу бени хила" без декораций. массовки пол страны

13.07.2020 01:42 Ответить
13.07.2020 01:42 Ответить
А ещё треть готова будет за бутылку пива поучаствовать...
13.07.2020 01:47 Ответить
А пиво "Оболонь"?
13.07.2020 04:20 Ответить
Акційний Тетерів...
13.07.2020 18:47 Ответить
"Тупой и еще тупее" - масовки взагалі більше ніж підлога електорату (зелені + дупоблоківці + півенькулівці).
13.07.2020 02:19 Ответить
Довго ще цей жуналіст висітиме у заголовку ?
13.07.2020 01:56 Ответить
Так він Заяць, тому і висить🐰
13.07.2020 03:42 Ответить
За вуха
13.07.2020 03:57 Ответить
В Украине все миссии выполнимы, что не соответствует тематики фильма...
13.07.2020 01:58 Ответить
Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"

13.07.2020 02:16 Ответить
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
13.07.2020 02:16 Ответить
А може це фільм, що місія Зе невиконана?
13.07.2020 03:46 Ответить
а про зе зрада будет?
13.07.2020 02:40 Ответить
Та успокойся, это всего лишь кино.
13.07.2020 06:14 Ответить
Уже - в 02:16 дежурный троль испражнился на этот счет!
13.07.2020 07:16 Ответить
Я вообще-то имел в виду вот этого: https://censor.net/user/413583

Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
https://censor.net/comments/locate/3207659/019214d6-cb54-73cd-8798-7a6e92b2e5b8
13.07.2020 12:47 Ответить
а, прошу прощения тогда
13.07.2020 20:49 Ответить
Кристофер МакКуорри снимает всякую херню.Лучше б хоть одну серию "Сватов" снял

с Крузом в роли Митяя.
13.07.2020 04:13 Ответить
Мітяй Круз нічого нікому не обіцяв🥴
13.07.2020 04:18 Ответить
Ну тоді хоч щось на кшталт "Спасіння рядового чотирижди відкосившого від служби в армії "Янелоха". Стрічка основана на реальних подіях.
13.07.2020 04:41 Ответить
Жоден уклоніст🐸 не постраждав🥴
13.07.2020 04:46 Ответить
13.07.2020 04:56 Ответить
Пусть подрывают Петровку,там итак одна вата пасётся.
13.07.2020 05:09 Ответить
Майдан в Хабаровске подойдет....
13.07.2020 05:18 Ответить
"Но засада со съемками"

Это - засада!
13.07.2020 05:57 Ответить
Да как-то насрать.
13.07.2020 06:10 Ответить
Объясняю нормальными словами.
Фразу "Но засада со съемками "на выезде" [т.е. за пределами США] такова, что…"
Следует читать "Но принцип съемок "на выезде" [т.е. за пределами США] таков, что…"
13.07.2020 06:11 Ответить
Теперь у меня вопрос:
Как правильно писать фамилию сценариста и киножурналиста - Заяц или Заиц?
13.07.2020 06:23 Ответить
Заец
13.07.2020 07:17 Ответить
Понял.
13.07.2020 07:31 Ответить
13.07.2020 06:12 Ответить
13.07.2020 06:12 Ответить
А *********** смачної смоли гарячої
13.07.2020 06:35 Ответить
Дякую, ще квас поки випиваю!
13.07.2020 07:06 Ответить
На самом деле это плохо. Ведь много картин, которые снимают в Украине, выдаются за рашку.
13.07.2020 07:05 Ответить
До кому эта фигня долгоиграющая нужна? Да еще и с пенсионером Крузом в главной роли? Нехай снимают в других странах и на других "экстраординарных локациях" (это ж надо было так перевести слово extraordinary)
13.07.2020 07:05 Ответить
Інколи передивляюсь лише перший фільм.
13.07.2020 07:09 Ответить
С термине франШИЗА вторая часть иногда выпирает.
13.07.2020 07:33 Ответить
Потому что реалити шоу "Миссия невыполнима" проводит в Украине Зеля по поводу своего президентства.
13.07.2020 07:23 Ответить
Киеву книжный рынок мешает ?
А большевистский гранитный кабмин спустить в Днепр по склону слабо ?
13.07.2020 07:31 Ответить
Цього слід було очікувати.
13.07.2020 07:57 Ответить
13.07.2020 07:57 Ответить
Зельониє жидєнько заміроточілі...
13.07.2020 08:56 Ответить
Оно и понятно. Им со стороны зеленского пытались навязать мендель, в качестве главной героини фильма...
13.07.2020 08:42 Ответить
 
 