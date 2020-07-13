Новую часть фильма "Миссия невыполнима" будут снимать не в Украине, - журналист Заяц
Фильм из серии "Миссия невыполнима" с Томом Крузом не будут снимать в Украине, хотя команда действительно присматривала подходящие места.
Об этом сообщил в Facebook сценарист, киножурналист Артем Заяц, информирует Цензор.НЕТ.
Режиссер двух предыдущих частей Кристофер МакКуорри заявил, что для съемок нашли более подходящие места в других странах.
"Мы действительно изучали Киев... Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию… Но засада со съемками "на выезде" [т.е. за пределами США] такова, что… вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма", - цитирует журналист слова режиссера.
Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. Тогда Круз заявил, что заинтересовался потенциальными местами для съемок одного из своих новых кинопроектов.
