Лоукостер Wizz Air с октября планирует возобновить полеты из Украины в ОАЭ

Wizz Air с 1 октября намерен возобновить остановленные несколько лет назад прямые рейсы между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на avianews, об єтом свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика.

Авиакомпания намерена летать между Одессой и столицей ОАЭ - Абу-Даби. Город расположен в 140 км от Дубая. Продажа билетов открыта на рейсы с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Перелет в октябре из Одессы в Абу-Даби стоит минимум 1460 грн, из Абу-Даби в Одессу - 870 грн. Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Wizz Air возобновил перелеты из Киева в 6 стран

Полеты будет выполнять созданная в Абу-Даби дочка Wizz Air, которая имеет IATA-код 5W. Маршрутная сеть также включает рейсы в Ереван, Софию, Афины, Кутаиси, Александрию, Ларнаку, Катовице, Бухарест, Клуж-Напоку и Будапешт.

Между Киевом и Дубаем полеты выполняла украинская дочка Wizz Air. Лоукост обслуживал линию с октября 2013 года до марта 2014 года. Из-за начала экономического кризиса и военных действий в Украине авиаперевозчик пересмотрел свою стратегию развития, отказался от получения пятого самолета, сократил флот до двух авиалайнеров, а в 2015 году прекратил полеты.

