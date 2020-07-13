РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5029 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 406 33

Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб

Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб

12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152- и 122-мм калибра, 120- и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-мм калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь враг, кроме 120-мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также захватчики обстреляли украинских защитников возле населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, в темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования РФ задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-мм калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опытного агрессор также применил 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму. Все украинские защитники доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что для подавления огневых средств противника украинские защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.

"Также, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье. ФОТОрепортаж

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Каменки.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб 01
Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб 02

обстрел (29050) ранение (3414) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Це не обстріли, а бойові дії. Ідуть бої, а тля селфі робить з турів по Україні і виставляє у фейсбучику. Як, наприклад, такий (без фотки, щоб не знудило вас з ранку): і зацініть тег та =рівень розвитку= персонажа.

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf Володимир Зеленський https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576571055926588&set=a.1768961800020855&type=3 July 9 at 1:37 PM ·

Схоже? Позаду мене - в'їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #МандруйУкраїною

Якнайшвидшого одужання нашим пораненим захисникам.
ЛЮТОЇ СМЕРТІ ВОРОГАМ В УКРАЇНІ ТА ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ !
показать весь комментарий
13.07.2020 07:28 Ответить
+16
Розбудіть зеленського, нагадайте, що війна в країні....а воно всі справи в зовнішній політиці закинуло.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:23 Ответить
+15
За каждого раненного украинского воина кацапы и сепары должны нести наказание !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 07:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
перемирие ширится
показать весь комментарий
13.07.2020 07:19 Ответить
За каждого раненного украинского воина кацапы и сепары должны нести наказание !!!
показать весь комментарий
13.07.2020 07:21 Ответить
Лучше двухсотыми
показать весь комментарий
13.07.2020 07:23 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 8083
показать весь комментарий
13.07.2020 07:22 Ответить
Только не русского, а россиянина. Давайте называть вещи своими именами.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:18 Ответить
Дык это и есть, так называемые, "русские"
показать весь комментарий
13.07.2020 09:07 Ответить
Буряты - не русские, кадыровцы - не русские, удмурды - не русские, но все они - россияне, которые воюют в составе оккупационных сил РФ против Украины.
С другой стороны - Украину от россиян на Донбассе защищает много этнических русских, которые не желают быть россиянами.

Так что все-таки стоит называть вещи своими именами.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:38 Ответить
А кто же такие так называемые"русские", тем более еще и "этнические"?
показать весь комментарий
13.07.2020 20:39 Ответить
Те, кого 100 лет назад называли "великоросами" и кого Сталин переименовал в русских.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:26 Ответить
И да, совсем забыл - "УкраНИец" - это как-то некамильфо смотрится.
показать весь комментарий
13.07.2020 22:27 Ответить
А сколько ты лично сам убил русских?!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:49 Ответить
Розбудіть зеленського, нагадайте, що війна в країні....а воно всі справи в зовнішній політиці закинуло.
показать весь комментарий
13.07.2020 07:23 Ответить
шут пускай лучше спит,а то прикажет отвести ВСУ еще на 1000 участках и совсем перестать стрелять...
ему каждую ночь снится путин и мир в его глазах...
показать весь комментарий
13.07.2020 07:29 Ответить
Проста пєрєстать стрєлять, да Валадімір Кончазаспович?
показать весь комментарий
13.07.2020 07:26 Ответить
Це не обстріли, а бойові дії. Ідуть бої, а тля селфі робить з турів по Україні і виставляє у фейсбучику. Як, наприклад, такий (без фотки, щоб не знудило вас з ранку): і зацініть тег та =рівень розвитку= персонажа.

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf Володимир Зеленський https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576571055926588&set=a.1768961800020855&type=3 July 9 at 1:37 PM ·

Схоже? Позаду мене - в'їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #МандруйУкраїною

Якнайшвидшого одужання нашим пораненим захисникам.
ЛЮТОЇ СМЕРТІ ВОРОГАМ В УКРАЇНІ ТА ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ !
показать весь комментарий
13.07.2020 07:28 Ответить
Ага, бачила у відосі, що він відвідав Луцьку область, а потім попрямував у Волинську.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:15 Ответить
спочатку була Канадія))
це такий географічний кретинізм від мандель..
показать весь комментарий
13.07.2020 08:51 Ответить
Спасение Украины- румынский вариант.
показать весь комментарий
13.07.2020 09:12 Ответить
Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 4584
показать весь комментарий
13.07.2020 07:37 Ответить
А який офіційний та правовий статус має та ситуація, яка зараз є на Донбасі, що про це говорять державні офіційні посадові особи та суді? Можна почути відповідь? Чи як завжди "на дурачка", а вось пронесе....
показать весь комментарий
13.07.2020 08:10 Ответить
Кто там говорил что пенсионные карты в ВЭБбанкинге не работают..а оказывается работают..Что ..отключить руки не доходят или данных нет?
показать весь комментарий
13.07.2020 09:31 Ответить
Светлая память и здоровья парням умирающим за мечту о свободной и сильной Украине.
показать весь комментарий
13.07.2020 08:32 Ответить
Ватный рашистский пдрс,пнх ,ответите,******,за подлую развязанную войну!
показать весь комментарий
13.07.2020 10:13 Ответить
здоров'я помираючим ?
ви впевнені, що вірно висловились ?
показать весь комментарий
13.07.2020 10:52 Ответить
Как там мир в глазах ,,)(уйла ?😡
показать весь комментарий
13.07.2020 08:46 Ответить
додам: наші мінуснули дві 152-мм гаубиці.
Тривають бойові дії із застосуванням важкої арти, наші дають адекватну відповідь, знищуючи окупантів.
Вірти у воїнів ЗСУ!
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.07.2020 08:50 Ответить
интересно хоть сегодня мы увидим или услышим соболезнования нашим бойцам и их семьям от главнокомандующего? или он в новой резиденции купается и принимает солнечные ванны ?
ДЛЯ НЕГО ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ УЖЕ ДАВНО..., А ЭТО ПРОСТО МЕСТНЫЕ РАЗБОРКИ!
показать весь комментарий
13.07.2020 09:55 Ответить
Слабкий президент як лайно притягує різних жуків окупантів і казнокрадів.
показать весь комментарий
13.07.2020 10:18 Ответить
 
 