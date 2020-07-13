Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб

12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152- и 122-мм калибра, 120- и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новотошковского противник открывал огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм, а по защитникам Крымского дважды применял минометы 120-мм калибра. Не было спокойно и вблизи Орехово. Здесь враг, кроме 120-мм минометов, использовал еще и гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также захватчики обстреляли украинских защитников возле населенного пункта Хутор Вольный, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, в темное время суток противник активизировался рядом с Луганским. На этом участке фронта вооруженные формирования РФ задействовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Авдеевки, враг неоднократно открывал огонь из артиллерийских систем 122-мм калибра, 120-ти мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Опытного агрессор также применил 120-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы. А защитников Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевую травму. Все украинские защитники доставлены в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что для подавления огневых средств противника украинские защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной. По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили 3 оккупантов и не менее 8 ранили.

"Также, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ по стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Каменки.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.



