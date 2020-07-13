Во время выборов в Польше пьяный гражданин Украины угрожал взорвать избирательный участок. Ему грозит 8 лет заключения, - Wiadomości
В воскресенье, 12 июля, в Польше во время второго тура президентских выборов украинец в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать избирательный участок в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН со ссылкой на Wiadomości.
У мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя в крови.
Отмечается, что во второй половине дня 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию "112" и заявил, что в случае, если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.
Чтобы убедиться в отсутствии опасности, пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако, никаких взрывных устройств не обнаружили.
За поднятие ложной тревоги мужчине грозит до 8 лет заключения.
Как сообщалось, в воскресенье в Польше состоялось голосование во втором туре президентских выборов. Более 27 тысяч избирательных участков работали с 08:00 до 21:00. По результатам экзит-пола, проведенного компанией Ipsos, действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (Пис), лидирует с незначительным отрывом во втором туре президентских выборов в стране.
Вместо обсуждения одного придурка без уточнения региона теперь обсуждают плохих "донбасских", которые приехали в Польшу и всі почали виключно українською спілкуватися щоб дискредитувати справжніх українців, хоча до того вони нею двох слів не могли зв'язати, ага.
Дай вгадаю, ти з Донецька?
Украину дискредитируешь ты, разжигая и набрасывая. И что-то мне подсказывает, что ты таки не с Востока.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2735746-okolo-15-milliona-ukraincev-rabotaut-v-polse-ekspert.html Больше всего украинцев, участвовавших в исследовании, приехали в Польшу из западных областей Украины - 33,2% (33,1% в 2018 году), из центра Украины - 30,6% (в 2018 году - 30,1%), из восточных областей - 10,8% (в 2018 году - 7%), из южных регионов - 20,2% (в 2018 году - 17,1%), из северных - 5,8% (в 2018 году - 12,1%).
В штатах раньше за такие вещи бастующие работяги ломали ноги ниггерам и гризерам...
В Украине буквально лет 10-15 назад монтажники были готовы ломать головы молдованам...
Все естественно..
Такі восставшиє ганяють на таратайках по Україні та давлять людей - бо нема ВНУТРІШНЬОЇ **********. Вони ж пробують бикувати (тупо) на чужині.
То лізе записне рагульство з тих, хто риє бурштин, хто вирубуж Карпати. То не пани. То хами. І саме таких треба чмирити. Нехай хоч поляки відчмирять тупуватого хитрувана.
Где ложная тревога?