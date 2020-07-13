РУС
Во время выборов в Польше пьяный гражданин Украины угрожал взорвать избирательный участок. Ему грозит 8 лет заключения, - Wiadomości

В воскресенье, 12 июля, в Польше во время второго тура президентских выборов украинец в состоянии алкогольного опьянения угрожал взорвать избирательный участок в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства.

У мужчины обнаружили почти 3 промилле алкоголя в крови.

Отмечается, что во второй половине дня 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию "112" и заявил, что в случае, если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок. Полицейские выехали на место и задержали мужчину.

Чтобы убедиться в отсутствии опасности, пиротехники осмотрели квартиру задержанного и территорию участка, однако, никаких взрывных устройств не обнаружили.

За поднятие ложной тревоги мужчине грозит до 8 лет заключения.

Как сообщалось, в воскресенье в Польше состоялось голосование во втором туре президентских выборов. Более 27 тысяч избирательных участков работали с 08:00 до 21:00. По результатам экзит-пола, проведенного компанией Ipsos, действующий президент Анджей Дуда, которого поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость" (Пис), лидирует с незначительным отрывом во втором туре президентских выборов в стране. 

+11
Коли в Польщу поперли заробітчани з Донбасу- ставлення до українців так погіршилося, що українською розмовляти на вулицях стало просто небезпечно.
13.07.2020 08:03 Ответить
+10
Краще наводити порядок у себе вдома, Чи кортить комусь сраку мити? Чи нездари організувати життя в Україні?
13.07.2020 08:31 Ответить
+8
До чого тут донбас (хоча у мене до тих даунбассів симпатій нема). Просто п"яна свиня набралася, аж з очей капало. І "восстало" проти Польщі. "Січовий стрілець".
Такі восставшиє ганяють на таратайках по Україні та давлять людей - бо нема ВНУТРІШНЬОЇ **********. Вони ж пробують бикувати (тупо) на чужині.

То лізе записне рагульство з тих, хто риє бурштин, хто вирубуж Карпати. То не пани. То хами. І саме таких треба чмирити. Нехай хоч поляки відчмирять тупуватого хитрувана.
13.07.2020 08:35 Ответить
13.07.2020 08:03 Ответить
13.07.2020 08:06 Ответить
13.07.2020 08:08 Ответить
13.07.2020 08:31 Ответить
13.07.2020 08:12 Ответить
13.07.2020 08:23 Ответить
13.07.2020 08:27 Ответить
13.07.2020 09:09 Ответить
13.07.2020 09:13 Ответить
13.07.2020 09:21 Ответить
13.07.2020 09:39 Ответить
13.07.2020 09:40 Ответить
13.07.2020 09:50 Ответить
13.07.2020 10:41 Ответить
13.07.2020 08:25 Ответить
13.07.2020 10:39 Ответить
13.07.2020 08:28 Ответить
13.07.2020 10:40 Ответить
13.07.2020 08:37 Ответить
13.07.2020 09:33 Ответить
13.07.2020 10:41 Ответить
13.07.2020 16:25 Ответить
13.07.2020 16:47 Ответить
13.07.2020 16:13 Ответить
13.07.2020 08:04 Ответить
13.07.2020 08:35 Ответить
13.07.2020 08:43 Ответить
13.07.2020 08:50 Ответить
13.07.2020 08:38 Ответить
13.07.2020 08:40 Ответить
13.07.2020 08:43 Ответить
13.07.2020 08:55 Ответить
13.07.2020 09:44 Ответить
13.07.2020 09:52 Ответить
13.07.2020 10:14 Ответить
13.07.2020 10:20 Ответить
13.07.2020 10:35 Ответить
13.07.2020 13:13 Ответить
 
 