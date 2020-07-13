Число жертв COVID-19 в мире достигло 571,6 тыс. человек, инфицированы 13 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 июля в мире зарегистрировали 194 677 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7,58 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 041 499 случаев инфицирования и 571 659 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 137 782 (+ 380 за сутки), заболевших - 3 413 995 (+ 58 349 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 866 176 инфицированных (+ 25 364 за сутки) и 72 151 (+ 659 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 879 466 человек (+ 29 108 за сутки), количество смертей - 23 187 (+ 500 за сутки).

В России 727 162 заболевших (+ 6 615 за сутки) и 11 335 летальных случаев (+ 130 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 326 326 человек (+ 3 616 за сутки), количество смертей - 11 870 (+ 188 за сутки).