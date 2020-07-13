Число жертв COVID-19 в мире достигло 571,6 тыс. человек, инфицированы 13 млн.. ИНФОГРАФИКА

РУС
1 342 2

По состоянию на утро 13 июля в мире зарегистрировали 194 677 заражений COVID-19 за сутки, свыше 13 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 7,58 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 13 041 499 случаев инфицирования и 571 659 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 571,6 тыс. человек, инфицированы 13 млн. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 137 782 (+ 380 за сутки), заболевших -  3 413 995 (+ 58 349 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 866 176 инфицированных (+ 25 364 за сутки) и 72 151 (+ 659 за сутки) летальных случаев.

Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 879 466 человек (+ 29 108 за сутки), количество смертей - 23 187 (+ 500 за сутки).

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 в мире - более 230 тысяч за сутки. ИНФОГРАФИКА

В России 727 162 заболевших (+ 6 615 за сутки) и 11 335 летальных случаев (+ 130 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 326 326 человек (+ 3 616 за сутки), количество смертей - 11 870 (+ 188 за сутки).

Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа."Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - отметил эксперт, признав, что "существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка".Профессор также отметил, что ученые "серьезно обеспокоены", что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
13.07.2020 08:39 Ответить
А сколько в мире жертв инфаркта, инсульта, туберкулеза, онкологии, голода - не хотите сообщить? Достали уже!
13.07.2020 14:22 Ответить
 
 