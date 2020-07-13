На Ривненщине за сутки выявили 99 новых случаев COVID-19, всего - 4697, из них 82 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 12 июля, подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 12 июля на Ривненщине зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 12 июля на Ривенщине зарегистрированы 68 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

По его словам, новым больным от 5 до 81 года.

Всего в области зарегистрированы 4697 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 82 случая летальных. Преодолели COVID-19 - 2773 человека.

В работе лабораторий области остаются 36 образцов.







